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 В здании ЦИК застрелился сотрудник Управления госохраны (обновлено)

Мужчина пустил себе в голову пулю из табельного оружия. Сейчас в здании Центрального избирательного комитета проходят следственные действия.

Первым о том, что в здании ЦИК погиб человек, сообщило издание "Информатор", передает Цензор.НЕТ. По словам свидетелей, погибшему на вид 20-25 лет, он был одет в камуфляж.

Начальника Управления госохраны Сергей Рудь в комментарии УНИАН подтвердил факт гибели сотрудника.

"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - сказал он.

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".

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На место инцидента выехали сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельства произошедшего. Продолжаются первоочередные следственные действия. Производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позднее в ГБР сообщили, что расследуют обстоятельства гибели сотрудника Управления госохраны в помещении ЦИК. "По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. 

Источник: https://censor.net.ua/n3170907
 
 
 Топ комментарии
 
В здании ЦИК застрелился сотрудник Управления госохраны, - СМИ - Цензор.НЕТ 9076А почему ЦИК еще не в смартфоне? И люди были бы целы, и здания освободились бы...
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Щоб застрелиться.... Це вже не перший випадок... Там "пошесть" уже, якась...
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И опять - "вам все расскажут позже"... Расскажут? Позже?
У "новой власти" появилась странная привычка - все потом..., если не забудем.
Это я не про охранника((((((((
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А зачем охраннику ЦИК табельное оружие вообще?
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ЦВК- державна організація. Охороняється НГ або поліцією.
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Або пошукати твої залишки мізків. Хоча, їх вже давно немає...
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Щоб застрелиться.... Це вже не перший випадок... Там "пошесть" уже, якась...
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А у меня такое впечатление, что все государственные органы в пошести. Не зря зе так стремился из АП сбежать, но не выпустили и зе становится как они.
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Начальника Управления госохраны Сергей Рудь...
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И опять - "вам все расскажут позже"... Расскажут? Позже?
У "новой власти" появилась странная привычка - все потом..., если не забудем.
Это я не про охранника((((((((
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А почему ЦИК еще не в смартфоне? И люди были бы целы, и здания освободились бы...
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На фронт просился,но его не брали,сказали охранять циковцев от сглаза опаснее и почетнее.
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Человек так и не смог очухаться от шока из-за результатов последних выборов.
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ЛЮДИ , вы что делаете ???!!!(((( ну так же НЕЛЬЗЯ (((( в самом то деле (((((
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где вы тут людей видели? после избрания президентом Иа Оманского - у меня отвращение сложилось к этим... как вы их назвали.. "люди". Не люди а сопли на блюде!
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