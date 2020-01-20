 Аукцион на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре завершился, но победитель тендера еще не определен, - Мининфраструктуры

Пресс-служба Министерства инфраструктуры обращает внимание, что 20 января 2020 года на сайте электронных госзакупок Prozorro завершился аукцион на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в г. Днепр, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что победителем аукциона система выбрала ООО "Прогресстех", поскольку эта компания предложила самую низкую среди участников цену работ. Но пока ООО "Прогресстех" не определена победителем тендера.

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"После аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Тендерный комитет изучает предложения претендентов и представленные документы. Это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных в его тендерном предложении недостатков.

Решение о победителе тендера будет опубликовано на сайте Министерства инфраструктуры после его принятия", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, фирма "Прогресстех-Украина" принадлежит академику Академии военных наук Российской Федерации Владимиру Кульчицкому, удостоенному в 2003 году президентом РФ Путиным звания Заслуженный работник транспорта Российской Федерации. "Да, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма "Прогресстех-Украина", конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве. Разумеется, кто он такой, в мининфраструктуре прекрасно знают. Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер", - рассказал он.

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