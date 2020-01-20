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 Политика Украины, Общество
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Все про:аэропорт (1276) Днепр_город (2920) тендер (586) Мининфраструктуры (663)

 Аукцион на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре завершился, но победитель тендера еще не определен, - Мининфраструктуры

Победителем аукциона на Prozorro стало ООО "Прогресстех", но компания пока не определена победителем тендера, так как теперь процедура предусматривает проверку тендерного комитета.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры обращает внимание, что 20 января 2020 года на сайте электронных госзакупок Prozorro завершился аукцион на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в г. Днепр, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что победителем аукциона система выбрала ООО "Прогресстех", поскольку эта компания предложила самую низкую среди участников цену работ. Но пока ООО "Прогресстех" не определена победителем тендера.

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"После аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Тендерный комитет изучает предложения претендентов и представленные документы. Это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных в его тендерном предложении недостатков.

Решение о победителе тендера будет опубликовано на сайте Министерства инфраструктуры после его принятия", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, фирма "Прогресстех-Украина" принадлежит академику Академии военных наук Российской Федерации Владимиру Кульчицкому, удостоенному в 2003 году президентом РФ Путиным звания Заслуженный работник транспорта Российской Федерации. "Да, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма "Прогресстех-Украина", конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве. Разумеется, кто он такой, в мининфраструктуре прекрасно знают. Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер", - рассказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170906
 
 
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Что значит вовремя капнуть,Читают ЦН.Читают.
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аэропорт расположен в таком месте
что нигде в Днепре не будет тумана-а в этом аэропорту туман
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так хто в зиндане будет обосновывать умовы тендера?
цирк закінчиться національною революцією...
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Этот неловкий момент, когда государство за счет налогоплательщиков строит одному жадному еврею аэропорт. Такое возможно только в стране, в которой еврей презедент.
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Работают методом карманников.
В расчете, на то что общественность прозевает.
А если ловят за руку, сразу морозятся: «Кофєльок? Какой кофєльок?»
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Сначала Занижают стоимость Работ , затем при 70% выполнении заявляют о ресурсов больше нет.
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Бутусову респект. Власть надо всегда держать под надзором.
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