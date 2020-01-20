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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3019) РПЦ (578) Скуратовский (6)

 НАБУ сообщило о подозрении свидетелю, который отказался давать показания по делу экс-нардепа Скуратовского

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении свидетелю по делу о декларировании недостоверной информации бывшим народным депутатом Сергеем Скуратовским.

Как передает Цензор.НЕТ, об эт ом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на САП

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении лицу, которое без уважительных причин отказалась давать показания в рамках расследования уголовного производства в отношении декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины VIII созыва", - отметили в САП.

Так, указанному лицу, которое было вызвано в качестве свидетеля в рамках досудебного следствия, были разъяснены процессуальные права и обязанности, но он отказался от дачи показаний, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины.

"Однако ссылка на эту статью в данном случае является безосновательной и необоснованной, поскольку обстоятельства, из которых допрашивался свидетель, не касались его лично или членов его семьи или близких родственников и не могли стать основанием для их подозрения в совершении преступления", - подчеркнули в САП.

Отмечается, что действия свидетеля квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о деле нардепа Верховной Рады VIII созыва, члена фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергея Скуратовского.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшему нардепу-радикалу Скуратовскому объявлено о подозрении в связи с невнесением в декларацию 25,5 млн грн, - САП

Как сообщалось, 6 сентября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему депутату Верховноу Рады Сергею Скуратовскому.

Бывший депутат подозревается в сокрытии корпоративных прав жены на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, а также пользование автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

В САП отметили, что в связи с тем, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении сообщено заочно.

Источник: https://censor.net.ua/n3170905
 
 
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тепер, замість Скуратовського, посадять свідка......
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Щирый Украинец на Богом данной земле ,этот Скуратовский. Имеет право!
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А Свідок , що не знав , що є закон про Доносітєльство, - А нада було читати Про Павліка Морозова
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набу настучало цензору на свідка...страшноє дєло...
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Максимум штраф - 300 неоподатковуваних мінімумів. Це 5100 грн. І дружбана не закладеш.
І цим НАБУ займається НАБУ сообщило о подозрении свидетелю, который отказался давать показания по делу экс-нардепа Скуратовского - Цензор.НЕТ 1354
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Чем эта набу вообще занимается? Как эта грантовая шарашка отрабатывает свои хоть высоченные зарплаты?
А ничем и никак... Ложат они толстый болт на всех и вся и продолжают разрастаться под костюмами вширь.
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Не знаю, як вам, а для мене фраза "кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформаціі" якось дивно звучить. Не за тещо вкрав, а за те що не задекларував ... Перегнули, я так думаю
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