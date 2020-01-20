 НАБУ сообщило о подозрении свидетелю, который отказался давать показания по делу экс-нардепа Скуратовского

Как передает Цензор.НЕТ, об эт ом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на САП

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении лицу, которое без уважительных причин отказалась давать показания в рамках расследования уголовного производства в отношении декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины VIII созыва", - отметили в САП.

Так, указанному лицу, которое было вызвано в качестве свидетеля в рамках досудебного следствия, были разъяснены процессуальные права и обязанности, но он отказался от дачи показаний, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины.

"Однако ссылка на эту статью в данном случае является безосновательной и необоснованной, поскольку обстоятельства, из которых допрашивался свидетель, не касались его лично или членов его семьи или близких родственников и не могли стать основанием для их подозрения в совершении преступления", - подчеркнули в САП.

Отмечается, что действия свидетеля квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о деле нардепа Верховной Рады VIII созыва, члена фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергея Скуратовского.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшему нардепу-радикалу Скуратовскому объявлено о подозрении в связи с невнесением в декларацию 25,5 млн грн, - САП

Как сообщалось, 6 сентября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему депутату Верховноу Рады Сергею Скуратовскому.

Бывший депутат подозревается в сокрытии корпоративных прав жены на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, а также пользование автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

В САП отметили, что в связи с тем, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении сообщено заочно.