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 Политика Украины, Экономика
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Все про:спирт (233) Укрспирт (140) Минэкономразвития (517)

 Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики

Среди 35 предприятий концерна "Укрспирт" четыре - в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, еще 16 требуют существенной модернизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, 20 января прошло ежемесячное совещание Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с руководителями спиртовых заводов, во время которого участники сообщили о ходе выполнения мероприятий для дальнейшей передачи предприятий в Фонд госимущества и приватизации.

Во время совещания замглавы ведомства Тарас Высоцкий напомнил о решении правительства, согласно которому 35 объектов, входящих в состав концерна "Укрспирт", должны быть переданы на приватизацию в Фонд госимущества. "У нас есть четкий план по подготовке предприятий к приватизации и мы будем встречаться каждый месяц с руководителями предприятий, чтобы проверять ход его выполнения. Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления ФГИУ. Следующий шаг - подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", - рассказал замминистра. Во время совещания 20 предприятий отчитались о проведении инвентаризации, остальные 15 по объективным причинам нуждаются организации совместных с Министерством мероприятий для завершения инвентаризации.

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По итогам совещания определено, что среди 35 предприятий концерна "Укрспирт" три осуществляют производство пищевого спирта, одно производит ликеро-водочную продукцию, еще четыре завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения. Семь заводов могут восстановить производство в течение месяца. Четыре предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.

Источник: https://censor.net.ua/n3170904
 
 
 Топ комментарии
 
ПАРАДОКС
До января 2020 года состояние было удовлетворительное, а с 20 января не удовлетворительное. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2471
Значит будут банкротить и продавать беням за бесценок. Как в начале 90-з. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3750
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Старый добрый принцип "выжимать все, не вкладывая ни копейки"...
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Старый добрый принцип "выжимать все, не вкладывая ни копейки"...
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А где же брали спирт на водку? Сурогатом разбавляли, выходит таки так.
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Заводы собрались распродавать вот и продают их по схеме кучмы разворовывания народного достояния как ржавое железо - за копейки.
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Беда ялдовая.... Не могут..... но как показывает практика "через немогу" производят и "через дфс" и "через мвд" и "через сбу". Ой ця пісня гарна-нова, починаєм її знову! Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 9530
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ПАРАДОКС
До января 2020 года состояние было удовлетворительное, а с 20 января не удовлетворительное. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2471
Значит будут банкротить и продавать беням за бесценок. Как в начале 90-з. Из-за плохого технического состояния 20 из 35 профильных заводов не могут производить спирт, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3750
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Всё разграбленное у украинского народа со времён кравчука должно быть возвращено украинскому народу с конпенсацией за эксплуатацию их олигархами за все годы. Только так!
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зато жрать его без закуси могут...блин,шо за бред?
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Ой, как я люблю этот процесс... он окутан магией таинства... и какой восторг вызывает первая робкая струйка "голов", и какое облегчение от "хвостов", когда процесс завершается, и дистиллят уже не горит...
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мені їх пожаліти, чи ще грошима в їхній біді допомогти? та ідіть ви на три веселі літери бариги!
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байку про убыточную табачную отрасль чэкаю...шоб вы,блеать,повыздыхалы все нах,блеать.
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Водяру делают , а поченить денег Нет. Раньше трубы пе промывали , а Вырезали и выбрасывали , а зараз деньги экспропреируют , а он же завод основных фондов замену Просит.
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Заводу проще купить спирт в Китае. А вот из чего китайцы делают спирток - пока секрет!
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О. Ето по взрослому.
Інтернет. Спиртзавод. Плюс діджіталізаці всєй страни.
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Оно конечно.
А круглосуточно бадяжить на всю мощность 40 сортов водки им ничего не мешает?
Только водка та лишь этикетками отличается, но все же.
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у всьому світі виробництво спирту прибуткове ...тільки в Україні збиткове ...майбуть потрібно продати по ціні брухту
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доходнейшая отрасль, наверное каламойше приглянулось
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