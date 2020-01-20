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 Гражданин пытался провезти на оккупированные территории комплектующие к оружию, - Госпогранслужба

Украинец пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" скрытые в ящике для инструментов комплектующие к оружию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня гражданин Украины пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" комплектующие к оружию. 37-летний мужчина за рулем автомобиля марки "Рено" направлялся на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Так, в ходе углубленного осмотра автомобиля в багажном отделении правоохранители обнаружили скрытые в ящике для инструментов составные части к оружию - 7 спусковых и 7 обратных механизмов, а также пружины.

"Обнаруженные детали изъяты и будут направлены на экспертизу, которая и установит тип оружия, к которому они могут принадлежать", - добавили в Госпогранслужбе.

Об указанном факте сообщено сотрудникам Нацполиции Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170903
 
 
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СИЗО и конфискация !!! Какой он украинец ??? Сепар малоросс -- нах Гражданин пытался провезти на оккупированные территории комплектующие к оружию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2614
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"Обнаруженные детали изъяты и будут направлены на экспертизу, которая и установит тип оружия, к которому они могут принадлежать",Источник: https://censor.net.ua/n3170903

Если изначально не определили какому типу оружия относятся детали, то почему предположили что это вообще детали оружия?

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У некоторых типов оружия детали сходны и, даже, взаимозаменяемы.. Например, у АК и РПК, "Сайги".. Для того, чтобы установить точно, проводится экспертное исследование...
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Честно говоря, не уверен, что именно это они имели в виду.
Обычно они особо не церемонятся: запчасти к автоматам, прицел к гранатомету и т.д.
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шо за антисемитизм?
37-ми летнего музчинку нэ влаштовують официйни бубочкосвязи?
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Пружины к Ваз 2101, а спусковые туда и обратно , ну общем дело дрянь .
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