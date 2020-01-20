 "Самая важная акция оппозиции за последние годы": в России проведут марш против Путина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook российский оппозиционер Илья Яшин, информирует Цензор.НЕТ.
"На выходных прошли первые акции против "политической реформы", которая позволит Путину править вечно. Были пикеты у администрации президента и шествие по бульварам. Все это можно приветствовать, но понятно, что обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция", — написал он.
Яшин отметил, что в конце прошлой недели состоялось заседание оргкомитета Марша Немцова, в котором участвовали почти все демократические политсилы.
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"Решено: подать заявку на шествие 29 февраля. Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь", — подчеркнул Яшин.
"Возможно, это будет самая важная акция оппозиции за все последние годы. И людей на ней должно быть действительно много", — добавил он.
Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предлагает отменить норму, запрещающую одному и тому же человеку занимать должность президента России более 2 раз подряд.
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При этом через несколько дней Путин заявил, что нет смысла возвращаться к практике бессрочного пребывания главы государства у власти, как это было в Советском Союзе.
- Так вроде же уже ввели такое понятие. «Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.»
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В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847484-v-angliyi-velsi-************-i-lyuksemburzi-znyati-areshti-z-aktiviv-gazpromu-nakladeni-za-pozovami-naftogazu
І протестуватимуть...
мож в натуре козак на задании?
2.Попросят Кадырова возглавить СССР
3.Попросят лукашенка возглавить СССР
4.Потребуют вернуть сталина и навести порядок.
5.потребуют вернуть царя батюшку николая 2
И скоро там будет новый Чунцин рядом.
После того, как у нас запретили прокат мультфильма "Осёл король" хочется посмотреть что то весёленькое и смешное.
И я даже уверен, что потрох закрыл эрефийский сайты на Украине по прозьбе *****, шоб мы, козломордых затурканных кремлёвской пропагандой, снова не обернули в люди.
Что за бред? Я читал тезисно речь *****, там всё с точностью наоборот.
(узаконив вечное царствование семейства )(уйла ВЕЛИКОГО, великий руцкий народ васпрянет с колен и вознесет своего полумертвого идола на вершину гавняной кучи по средине всея руси).
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
Овцы собрались в овчарне. Окрест
Слышится блеянье: "Мирный протест!"
Волки - Баранам: "Раз мирный протест,
Сбросьте рога! А не то - под арест!
Здесь не Хохляндия, нет дураков.
Знаем, как бьют там рогами Волков!"
Стадо безрогое блеет окрест:
- Мир да услышит наш мирный протест!
Черные силы Овечек гнетут.
Права желаем на жизнь и на труд.
И почему здесь обычай таков:
Выборов право есть лишь у Волков?
Срок уж на травку, но вспыхнул протест:
Волк под кусточком Ягненочка ест.
Стадо безрогое блеет: "Позор!
Подлый фашист! Гад! Убийца и вор!"
Блеют Бараны, Овечки орут,
Волки второго Ягненка жуют.
Волки. Проспект. Автозаки окрест.
Овцы сбежались на мирный протест.
посему и манипуляции со сроками правления