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Все про:марш (548) протест (4615) Путин (25388) Россия (74774) Яшин (16)

 "Самая важная акция оппозиции за последние годы": в России проведут марш против Путина

29 февраля российские оппозиционеры проведут марш за сменяемость власти в стране и против узурпации власти Путиным.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook российский оппозиционер Илья Яшин, информирует Цензор.НЕТ.

"На выходных прошли первые акции против "политической реформы", которая позволит Путину править вечно. Были пикеты у администрации президента и шествие по бульварам. Все это можно приветствовать, но понятно, что обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция", — написал он.

Яшин отметил, что в конце прошлой недели состоялось заседание оргкомитета Марша Немцова, в котором участвовали почти все демократические политсилы.

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"Решено: подать заявку на шествие 29 февраля. Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь", — подчеркнул Яшин.

"Возможно, это будет самая важная акция оппозиции за все последние годы. И людей на ней должно быть действительно много", — добавил он.

Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предлагает отменить норму, запрещающую одному и тому же человеку занимать должность президента России более 2 раз подряд.

Также на Цензор.НЕТ: Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский

При этом через несколько дней Путин заявил, что нет смысла возвращаться к практике бессрочного пребывания главы государства у власти, как это было в Советском Союзе.

Самая важная акция оппозиции за последние годы: в России проведут марш против Путина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170901
 
 
 Топ комментарии
 
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!» М.Е.Салтыков-Щедрин.
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- Если будет отец нации, то должна вроде быть и нация?
- Так вроде же уже ввели такое понятие. «Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.»
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Совет форумчанПравила форума
 
какаяразніца...... поки вони вставали с калєн, то їхні калєні згнили.
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Да там все ето шоу крепостньіх, бьіло 100500 раз согласовано-пересогласовано с ******.
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Великий совковый фильм с великим москальским актёром. Вот такие у нас мемы...
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- Если будет отец нации, то должна вроде быть и нация?
- Так вроде же уже ввели такое понятие. «Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.»
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В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу...Зняття арешту було частиною пакетної угоди, яку "Газпром" і українська сторона підписали в ніч на 31 грудня. Угода передбачає відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, з яких не прийнято остаточні рішення, і відмова в майбутньому від усіх можливих претензій за контрактами на поставку і транзит від 19 січня 2009 року.
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Понеділок, 20 січня 2020, 19:51 • Олексій Супрун • 46770
Версія для друку
В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847484-v-angliyi-velsi-************-i-lyuksemburzi-znyati-areshti-z-aktiviv-gazpromu-nakladeni-za-pozovami-naftogazu
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Стануть на коліна, мордами в землю...
І протестуватимуть...
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рабиновичу в первой шеренге место забейте...
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и совместить с маршем против януклевича
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ага,енукевич,по слухам,отжимом земель мокшанских занят...
мож в натуре козак на задании?
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«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!» М.Е.Салтыков-Щедрин.
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Та нет там никакой оппозиции ,это мичпуха подставная ...
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1.Станут на колени и не будут расходиться
2.Попросят Кадырова возглавить СССР
3.Попросят лукашенка возглавить СССР
4.Потребуют вернуть сталина и навести порядок.
5.потребуют вернуть царя батюшку николая 2
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Минск уже несколько лет, как превратили в Шанхай.
И скоро там будет новый Чунцин рядом.
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Чего только не придумают ради селфи в автозаке... "Самая важная акция оппозиции за последние годы": в России проведут марш против Путина - Цензор.НЕТ 5492
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Шоооо? Все три оппозиционера выйдут??? А если повяжут.... нация останется без оппозиции. Не, так рисковать нельзя - пусть хоть один посидит дома
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ОТЛИЧНО!
После того, как у нас запретили прокат мультфильма "Осёл король" хочется посмотреть что то весёленькое и смешное.
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нелогично както..как же можно маршировать сидя на бутылке
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Знаете почему так забегал *****? Не потому, что он спешит восстановить СССР, он спешит бо его рейтинг уже меньше 20%. ***** просто надо добить. Поэтому погнали на эрефийские сайты натравливать. Ату *****!
И я даже уверен, что потрох закрыл эрефийский сайты на Украине по прозьбе *****, шоб мы, козломордых затурканных кремлёвской пропагандой, снова не обернули в люди.
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уже давно на нево не обращают внимание.. кому єто нужно
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"Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предлагает отменить норму, запрещающую одному и тому же человеку занимать должность президента России более 2 раз подряд."
Что за бред? Я читал тезисно речь *****, там всё с точностью наоборот.
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Забором то уже огородили место для "самой масштабной акции оппозиции"?
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Ага. 2019 год показал и "реки крови" и бунты. В загородках, сделаных теми самыми баринами, для бунтов стада. 😂
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Русские люди живут на Украине, а в параше живут русские нелюди.
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Очередной "марш миллионов". Никаких революций не дождешься, только не с этими клоунами.
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Царь игнорирует своих поддоанных. Наверное свита хочет вернуть его обратно.
(узаконив вечное царствование семейства )(уйла ВЕЛИКОГО, великий руцкий народ васпрянет с колен и вознесет своего полумертвого идола на вершину гавняной кучи по средине всея руси).
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Да Нет На России оппозиции , Карманная есть , контролируемая. Если Украинцы Просят , - То Сносят заборы та столпы , а Они Просят На Коленях, и так жалобно , аж Вижжать.В Украине когда Студентов побили , не назначали на чрез Месяц , и когда барин Соизволит.
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Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.

И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!

А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...

Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.

* * *

Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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Правильно мыслишь. Все вам нужно с кацапией синхронизировать. Скоро ведь там единая валюта и правительство с законодательством будут. Союзное государство ведь, мать его
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Подивимось, як знімають нові моделі смартфонів.
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_Самая важная акция - ликвидация ботоксного сморчка. А ваши прогулки то такое. Баловство одно.
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...казачков Рамзанка пришлет и с плетями...отгребут пара десятков демонстрантов и свалят снова норкам..))
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Басня о мирном протесте
Овцы собрались в овчарне. Окрест
Слышится блеянье: "Мирный протест!"
Волки - Баранам: "Раз мирный протест,
Сбросьте рога! А не то - под арест!
Здесь не Хохляндия, нет дураков.
Знаем, как бьют там рогами Волков!"
Стадо безрогое блеет окрест:
- Мир да услышит наш мирный протест!
Черные силы Овечек гнетут.
Права желаем на жизнь и на труд.
И почему здесь обычай таков:
Выборов право есть лишь у Волков?
Срок уж на травку, но вспыхнул протест:
Волк под кусточком Ягненочка ест.
Стадо безрогое блеет: "Позор!
Подлый фашист! Гад! Убийца и вор!"
Блеют Бараны, Овечки орут,
Волки второго Ягненка жуют.
Волки. Проспект. Автозаки окрест.
Овцы сбежались на мирный протест.
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Pravilno sto mitingujet,nuzno sto i pensionery kotoryje po 90 dolarov nepolucajet vysli na zapastovku i vse drugyje kotoryje za minimalku rabotajet vysli takze.Nemcov byl normalni u nix
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выход из рядов конторы только через трубу, утверждает В.Суворов,
посему и манипуляции со сроками правления
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До 29 февраля ***** уже будет класть на ваши митинги, потому как к тому времени Конституцию уже перепишет. "Найважливіша акція опозиції за останні роки": в Росії проведуть марш проти Путіна - Цензор.НЕТ 9990
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В недостране плешфюрера одна партия-ФСБ.Самая сплочённая за счёт сексотов.И нет по факту оппозиции там.Кроме школьников.А Плешфюрер выбрал путь Назарбаева.Будет править,пока не грохнут.
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