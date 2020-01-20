EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1852  11
Материалы по теме:
Все про:Иран (843) компенсации (297)

 Семьям погибших при крушении лайнера украинцев нужно немедленно выплатить компенсации, - глава судебной власти Ирана

Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших при крушении сбитого иранскими ВВС лайнера МАУ.

Об этом сообщает иранское информационное агентство "Tasnim", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ходе сегодняшней встречи Раиси также объявил, что глава судебной власти связался со всеми иранскими семьями потерпевших крушение на украинском самолете, и подчеркнул необходимость немедленной компенсации", - сказано в сообщении на сайте информагентства.

Отмечается, что заявление Раиси сделал во время заседания Высшего судебного совета страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что родственники погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране украинцев могут рассчитывать на несколько уровней получения компенсации.

По его словам, первый уровень компенсаций будет предоставлен страховыми и авиакомпанией. Второй уровень — государством Иран, и чтобы получить эти компенсации, нужен политический толчок.

20 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в Украину специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами. Стороны обсудили в том числе вопрос выплаты Ираном компенсации родственникам погибших при авиакатастрофе украинцев.

Также на Цензор.НЕТ: Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170900
 
 
 Топ комментарии
 
Исламська держава хоче негайно виплатити компенсації та визнає вину за знищений літак, а росія бреше про рейс МН 17. Є різниця чи "какая разница"?
 показать весь комментарий
 
Потрібен не "політіческій толчок", а чарівний пєндєль у пяту точку і самому ґюПристацку, і решті невігласів у владі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Каждому украинцы надо выплатить миллион долларов за то ,что он живёт в Украине а это покруче любой катастрофы ...
 показать весь комментарий
 
 
Потрібен не "політіческій толчок", а чарівний пєндєль у пяту точку і самому ґюПристацку, і решті невігласів у владі.
 показать весь комментарий
 
 
Исламська держава хоче негайно виплатити компенсації та визнає вину за знищений літак, а росія бреше про рейс МН 17. Є різниця чи "какая разница"?
 показать весь комментарий
 
 
немедленно выплатить?этот раиси отдаёт себе отчёт,шо милованова может хапнуть якыйсь кондратий?
 показать весь комментарий
 
Заголовок: Семьям погибших при крушении лайнера украинцев нужно немедленно выплатить компенсации
Текст: глава судебной власти связался со всеми иранскими семьями потерпевших крушение на украинском самолете, и подчеркнул необходимость немедленной компенсации",Источник: https://censor.net.ua/n3170900
 показать весь комментарий
 
...компенсация уже на границе Украины.. Семьям погибших при крушении лайнера украинцев нужно немедленно выплатить компенсации, - глава судебной власти Ирана - Цензор.НЕТ 4004

 показать весь комментарий
 
 
Как национальных героев хоронили - вроде каждый из них подбил по 5 эрефийских танков в неравном бою.
 показать весь комментарий
 
Командир воздушного судна (КВС) должен, по идее, зарабатывать 300000 гривен в месяц. Потеря такого кормильца... Это только если о деньгах говорить...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх