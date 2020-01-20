 Более 10 млн грн потратят на довыборы нардепа по округу №179 на Харьковщине, - ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ.

Всего запланировано 10 млн 332 тыс. грн, из которых:

расходы ЦИК составили 1 млн 58 тыс. 28 грн. В частности, основная часть средств предусмотрена на изготовление избирательной документации - 718 тыс. 756 грн и на оплату услуг СМИ (печатной площади и эфирного времени) для обнародования решений ЦИК - 223 тыс. 942 грн;

расходы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины, в том числе расходы участковых избирательных комиссий - 9 млн 255 тыс. 109 грн;

расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для изготовления органом ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений - 19 тыс. 200 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал Санченко народным депутатом вместо Венедиктовой

Напомним, нардепом-мажоритарщиком в этом округе был избран Алексей Кучер от "Слуги народа". Владимир Зеленский 5 ноября 2019-го назначил его главой Харьковской облгосадминистрации.



Довыборы пройдут 15 марта 2020 года.