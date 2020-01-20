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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4432) выборы (23110) ЦИК (3373) Кучер Алексей (8)

 Более 10 млн грн потратят на довыборы нардепа по округу №179 на Харьковщине, - ЦИК

ЦИК утвердил объем средств Госбюджета, необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО №179 с центром в Лозовой на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ.

Всего запланировано 10 млн 332 тыс. грн, из которых:

  • расходы ЦИК составили 1 млн 58 тыс. 28 грн. В частности, основная часть средств предусмотрена на изготовление избирательной документации - 718 тыс. 756 грн и на оплату услуг СМИ (печатной площади и эфирного времени) для обнародования решений ЦИК - 223 тыс. 942 грн;
  • расходы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины, в том числе расходы участковых избирательных комиссий - 9 млн 255 тыс. 109 грн;
  • расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для изготовления органом ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений - 19 тыс. 200 грн.

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Напомним, нардепом-мажоритарщиком в этом округе был избран Алексей Кучер от "Слуги народа". Владимир Зеленский 5 ноября 2019-го назначил его главой Харьковской облгосадминистрации.


Довыборы пройдут 15 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3170899
 
 
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Более 10 млн грн потратят на довыворы нардепа по округу №179 на Харьковщине, - ЦИК

Цензор, исправьте ошибку.

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Чого, чого????

10 млн грн потратят на довыворы
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Шикарный заголовок - и по Фрейду, и по Зеленскому...
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за довыворы не шкода! Значит хорошие сапоги, надо брать! (СР)
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А в это время: https://www.unn.com.ua/uk/news/1847484-v-angliyi-velsi-************-i-lyuksemburzi-znyati-areshti-z-aktiviv-gazpromu-nakladeni-za-pozovami-naftogazu
"В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу "
Просто СУПЕР-команда "ЗЕ"билов.
Как говорится "Всо, что нажито непосильным трудом..." - ну и так далее.
И ранше не верил, что кто то вернет хотя бы часть ворованного, на теперь...
ПРАЗДРАвляю зебобиков с праздниками!
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