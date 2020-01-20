 Население Украины сократилось за 9 месяцев на 230 тысяч человек, - Госстат

Численность населения Украины за январь-ноябрь 2019 года уменьшилась на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 декабря 2019 года она составила 41 млн 922 тыс. человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
По данным Госстата, в январе-ноябре 2019 года родилось 286,7 тыс. детей. За этот же период умерли 533,7 тыс. человек. Таким образом, на 100 умерших приходится 54 новорожденных.
При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек.
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Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.
тогда порошков более 50% от населения страны
тупорылые нации, народы уже вымерли или на стадии вымирания... как динозавры
и только в Украине, благодаря усилиям ВСЕХ правительств, тенденция отрицательная вне зависимости от уровня жизни.
Наверное, чет не то делает государство
Поинтересуйся подробностями - там такая детективная история шо капец
Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход - не имеют значенья.
Просто муха в окно залетела на миг...
Омар Хайям
а-а-а, пардон! - ты ж за иа-иа голосовал.
уровень интеллекта еще тот
вас не обманули?
documental-torrents.net/download.php?id=2548&name=DDD.torrent
За 9 месяцев вымер целый областной город. Естественные причины, а еще бедность из-за еврореформаторов, геноцид еврореформаторов, ликвидация больниц, естественно приводят к таким результатам.
Ходят разговоры, что это специально ЕС с украинскими еврореформаторами все делают для того, чтобы вымерло как можно больше людей, чтобы таким образом было легче интегрироваться с ЕС.
Да и на форуме некоторые любители ЕС прямо говорят, что чем больше вымрет людей в Украине, тем для них лучше.
Нужны министры, депутаты, судьи и прокуроры... Олигархическая верхушка и обслуживающая Система. Только их благосостояние волнует государство.
youtube.com/watch?v=TlhbrEMX7mM
Видать то ли некроспермия, то ли аспермия у неё развившаяся как осложнение от хронической клептомании..
Реально залишилось 21.4-24.4 млни українців на підконтрольній территорії.
По факту в городах население увеличилось, в селах уменьшилось. Плюс одни только переселенцы гдето 4-6млн(2млн из крыма перебралось).
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU