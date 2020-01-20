 Население Украины сократилось за 9 месяцев на 230 тысяч человек, - Госстат

Численность населения Украины за январь-ноябрь 2019 года уменьшилась на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 декабря 2019 года она составила 41 млн 922 тыс. человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-ноябре 2019 года родилось 286,7 тыс. детей. За этот же период умерли 533,7 тыс. человек. Таким образом, на 100 умерших приходится 54 новорожденных.

При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек.

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Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.