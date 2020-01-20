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 Общество
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Все про:демография (217) рождаемость (75) смертность (137) статистика (417) население (119) Госстат (159)

 Население Украины сократилось за 9 месяцев на 230 тысяч человек, - Госстат

На каждых 100 умерших в стране приходится 54 родившихся.

Численность населения Украины за январь-ноябрь 2019 года уменьшилась на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 декабря 2019 года она составила 41 млн 922 тыс. человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-ноябре 2019 года родилось 286,7 тыс. детей. За этот же период умерли 533,7 тыс. человек. Таким образом, на 100 умерших приходится 54 новорожденных.

При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Численность постоянного населения Украины - 38-40 млн человек, за границей работает в среднем 3 млн, - директор Института демографии Либанова

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Источник: https://censor.net.ua/n3170895
 
 
 Топ комментарии
 
Зато ботоферма зебилов процветает)
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Трындец. Пора бы методы ***** использовать по стимулированию рождаемости, но денег нет...
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Таджиков с узбеками массово завозить или о чем ты?
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Это тоже, но в основном деньги семьям с детьми и огромные вложения в медицину новорождённых.
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Кушать-то нечего ,лечиться не за что ,стресс постоянный - вымирает народ ,надо срочно начинать социализацию или скорей всего Украину потеряем .
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це по кількості сімо чи по кількості смартфонів порахували?
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А реестры на что? Или логика порошков ге позволяет думать?
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Порошки, это те, кто не голосовал за ЗЕбенятко?
тогда порошков более 50% от населения страны
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Порошки это 12% от проголосовавших за порошка.
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естественный отбор в природе никто не отменял
тупорылые нации, народы уже вымерли или на стадии вымирания... как динозавры
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Можно переиначить ещё, кому до 40 лет не рассчитывайте получить пенсию. Платить Вам будет некому?
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Нужно ввести государственную программу - "Рост населения в смартфоне".
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И сразу с номерами "секса по телефону"!

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Благополучная и далёкая Япония.Родилось 532тыщи померли -862.С 2007 года смертность в Японии превышает рождаемость За прошедший год- рекорд.Принц Гарри и Меган Маркл решили больше не иметь детей,чтобы внести свой вклад в улучшениие Экологии.В Южной Корее -тоже вымирание.Кохаймось!
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Ну и посчитайте сколько рождений на 10000 населення.. Детей на женщину детородного вораста в Японии где -то около 0,8,а в Израиле- где-то 2.45 Цифры не совсем точны,но суть понятна!
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Есть такая тенденция, чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
и только в Украине, благодаря усилиям ВСЕХ правительств, тенденция отрицательная вне зависимости от уровня жизни.
Наверное, чет не то делает государство
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чим вище рівень життя та розвиток суспільства тим менше народжуваність... це ж просто як 2+2
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Фейспалм. 2+2 это границы твоего миропонимания.
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Принцу Гарри с Меган баба Лиза прикрутила гайки, чтобы не дай бох мулат/метис не мог претендовать на трон рептилойдов!
Поинтересуйся подробностями - там такая детективная история шо капец Население Украины сократилось за 9 месяцев на 230 тысяч человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 9124
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Мне симпатичны Гарри и Меган.Не страдают снобизмом.
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***
Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход - не имеют значенья.
Просто муха в окно залетела на миг...


Омар Хайям
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Вполне ожидаемо: поколение 40-х, 50-х, 60-х помирает, а в 90-е годы практически не было рождаемости. Т.е. попросту нет тех, кто бы повышал ту самую рождаемость пред смертностью.
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ничего страшного , арабы, негры и монголоиды заполонят хорошие пространства .
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Спасибо безвизу за демографическую жопу.
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рождаются и умираюи из-за безвиза?

а-а-а, пардон! - ты ж за иа-иа голосовал.
уровень интеллекта еще тот
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Закрыть границу, юридически закрепить население за членами Слуги народа!
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вони не члени ...вони гумові фалоімітатори ...
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Конєц епохі зубожіння! Да здравствует епоха демографічєской жопи! Порошенко, шо ж ти твориш!????
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зебобики, хочу уточнить: вы в прошлом апреле именно это и собирались робыты разом?
вас не обманули?
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українців НУЛЬ ..."джондірам" КАЗЛИ не потрібні ...тільки територія
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для успешного деребана украинской земли ,которая пренадлежит украинскому народу ,надо минимальное количество владельцев ентой земли...а посему процесс энтот будет продолжатся...
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Евроконцлагерь.
documental-torrents.net/download.php?id=2548&name=DDD.torrent
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ви кажете що Гітлер та Сталін людоїди ?
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Нєє, Порошенко! - номер один у цьому списку!Ага.
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Население Украины сократилось за 9 месяцев на 230 тысяч человек, - Госстат
За 9 месяцев вымер целый областной город. Естественные причины, а еще бедность из-за еврореформаторов, геноцид еврореформаторов, ликвидация больниц, естественно приводят к таким результатам.
Ходят разговоры, что это специально ЕС с украинскими еврореформаторами все делают для того, чтобы вымерло как можно больше людей, чтобы таким образом было легче интегрироваться с ЕС.

Да и на форуме некоторые любители ЕС прямо говорят, что чем больше вымрет людей в Украине, тем для них лучше.
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Во Вы молодец! Сразу видно откуда Вы! Плешфюрер -капут!!
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Я же говорю ботоферма порошка-медведчука тупит.
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Демографическая жопа из-за войны.Плюс в детородный возраст вошло поколение 90х- начала 2000х Плюс начало массово отходить поколения беби -бумов.А У меня скоро будет7й внук.Мой вклад в Украину!А хороший подсобник сейчас на сделке может заработать 600- 700 гр в день в Харькове.Про айтишников вообще молчу.Папы и деды молча завидуют .
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Государству люди не нужны, судя по прожиточному минимуму и минимальной пенсии.
Нужны министры, депутаты, судьи и прокуроры... Олигархическая верхушка и обслуживающая Система. Только их благосостояние волнует государство.
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МВФ та сорос в екстазі ...план по винищенню аборигенів здійснюється з випередженням графіку
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Естественный отбор в первую очередь вымирают наркоманы алкаши и зебуины
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Психотехнологии иудействующей британской элиты показаны в кино Механический Апельсин.
youtube.com/watch?v=TlhbrEMX7mM
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Сношает нас власть каждый божий день, а в итоге нас все меньше и меньше.
Видать то ли некроспермия, то ли аспермия у неё развившаяся как осложнение от хронической клептомании..
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Так сколько осталось, мало или очень мало?
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Мдяя.... Как сказал один умный человек в прошлом веке - "Прежде чем говорить, что Россия - тюрьма народов, надо вспомнить, что Европа - это кладбище народов....."
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Правительству нуно зарплаты поднять, что бы они придумали как рождаемость населения повысить )
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Это показатель эффективности работы правительства 😂
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вчера ишел и видел как 1 х выгуливал пса который ср@л прям возле тротуара, и что ему сделаешь? только переб@ть разок.
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Господа ботосвиньи, вы перегибаете палку) уменьшение рождаемости идет по всей европе, не только украине, а что до 30млн... Вы сами посчитали? Почему не 40млн?)
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мєністр дупольот не спішить оприлюднювати "перепис".
Реально залишилось 21.4-24.4 млни українців на підконтрольній территорії.
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Надейся-надейся, ватник)
По факту в городах население увеличилось, в селах уменьшилось. Плюс одни только переселенцы гдето 4-6млн(2млн из крыма перебралось).
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Концлагерь имени Утренней Зари.
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 3368
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