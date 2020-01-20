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 Верланов: Налоговая усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров. ИНФОГРАФИКА

Государственная налоговая служба в сотрудничестве с правоохранительными органами и местными властями усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров. Так, если в 2018 году с нарушителей правил обращения в бюджет взыскали 197,6 млн грн, то по итогам прошлого года - 290,5 млн грн, то есть на 92,9 млн грн больше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​Украины.

В частности, в 2019 году за осуществление безлицензионной деятельности общая сумма выписанных штрафов составила 182,3 млн грн. Также налоговая насчитала 22,39 млн грн штрафов за хранение, транспортировку, реализацию фальсифицированных алкогольных напитков и табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога.

Верланов: Налоговая усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров 01

"Вместе с правоохранительными органами, органами местной власти мы уже начали наводить порядок и на рынке топлива, и в сфере оборота алкоголя и табака. И это очень важно не только с точки зрения бюджетных интересов. Ведь те, кто работают вне закона и вне правил, торгуют контрафактом, не только обворовывают бюджет, но и пренебрегают нашим здоровьем и здоровьем наших детей", - заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Детенизация рынка подакцизных товаров - один из главных вызовов для новой налоговой", - отметил глава налоговой.

Верланов: Налоговая усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров 02

Кроме того, согласно сообщению, в прошлом году налоговики оштрафовали на 35,28 млн грн нарушителей за торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускных или розничных цен (3239 установленных случаев нарушений).

Также в налоговой отметили, что за неполный месяц этого года было установлено 923 случая нарушения законодательства в части продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, с 13 декабря 2019 по 8 января 2020 ДПС взыскано почти 100 млн грн штрафов с физических и юридических лиц, причастных к незаконной продаже, хранения и изготовления горючего.

Источник: https://censor.net.ua/n3170894
 
 
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Победят в борьбе или нет, какая разница? А премии по 200 кусков получат. К гадалке не ходи.
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Так усилили, что в Харькове чуть не возле каждого выхода метро лотки с безакцизными сигаретами стоят. С утра к этим лоткам очередяки по человек 10-30 стоят. И типа никто этого не замечает.
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в Киеве то же самое) и якобы запрещенные аромосигареты в каждом ларьке.
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Дебилы *** Верланов: Налоговая усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров - Цензор.НЕТ 144цены и акцизы надо снижать в разы а так вы можете с таким-же успехом бороться с восходами и закатами ,ветром и грозой ... Верланов: Налоговая усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров - Цензор.НЕТ 475
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Ой молодцы,давление на бизнес с целью крышевания и взяткособирания действует отлично,в лучших традициях порошенка и януковича.
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