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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20482) перемирие (1131) Пристайко (376) разведение сил (116)

 Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три.

 Об этом на брифинге 20 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "ГОРДОН".

Он рассказал, что Украина передала свои предложения в Минске, они ранее были разработаны Генштабом Вооруженных сил Украины.

"Наша идея в том, что эти участки должны иметь непосредственную гуманитарную направленность для населения по обе стороны линии разграничения. Не хотел бы сейчас называть городки, которые близко привязаны географически, только потому, что к нашим трем предложениям появилось еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка. То есть, сейчас на столе в Минске есть фактически девять участков, и работа переговоных групп - свести их к трем, как договорились лидеры [стран "Нормандской четверки"]. Чтобы не срывать этот переговорный процесс, не усложныть его, он и без этого чрезвычайно сложный, я позволю себе воздержаться от названий городков, но в ближайшее время они будут [обнародованы]", – сказал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

Источник: https://censor.net.ua/n3170892
 
 
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К сожалению, мы имеем , не про просто не профессионализм. Мы имеем дебилов. Хочется у этого дебила спросить А когда будет прекращение огня ?????
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Это на вчера, сегодня еще погиб один защитник.

Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три - Цензор.НЕТ 3871
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Малоросам всё неймётся территории сдавать врагу...
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"Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три" - что будет когда по всей линии соприкосновения разведут войска? Узаконят оккупацию Донбасса?
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*****, ідіоти..... давайте адекватну відповідь на обстріли
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«......к нашим трем предложениям появились еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка.......»
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Это что ещё за фигня?!.........Какие еще «предложения» от орков/кацапов?!.......
Подозреваю, что такими «действиями» преЗедент и ко медленно, но уверено узаконят/легализуют Лугандон..........
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Слышь, пристайка,на одном участке посели своих родителей,на другом семью,а на на третьем сам,и гарант также пусть делает,а потом про мир с шакалами труби
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какие участки? какие ..разводы??? где полное и стабильное прекращение огня?
разве после развода те твари прекратили стрелять? тогда какой смысл разводить дальше?
каждый день раненные по 8 -10 Героев... это что? небоевые???
да что ж вам пообещали, что вы такие глухие и слепые???????
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