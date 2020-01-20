Об этом на брифинге 20 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".
Он рассказал, что Украина передала свои предложения в Минске, они ранее были разработаны Генштабом Вооруженных сил Украины.
"Наша идея в том, что эти участки должны иметь непосредственную гуманитарную направленность для населения по обе стороны линии разграничения. Не хотел бы сейчас называть городки, которые близко привязаны географически, только потому, что к нашим трем предложениям появилось еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка. То есть, сейчас на столе в Минске есть фактически девять участков, и работа переговоных групп - свести их к трем, как договорились лидеры [стран "Нормандской четверки"]. Чтобы не срывать этот переговорный процесс, не усложныть его, он и без этого чрезвычайно сложный, я позволю себе воздержаться от названий городков, но в ближайшее время они будут [обнародованы]", – сказал Пристайко.
Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три
На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три.
Об этом на брифинге 20 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".
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Это что ещё за фигня?!.........Какие еще «предложения» от орков/кацапов?!.......
Подозреваю, что такими «действиями» преЗедент и ко медленно, но уверено узаконят/легализуют Лугандон..........
разве после развода те твари прекратили стрелять? тогда какой смысл разводить дальше?
каждый день раненные по 8 -10 Героев... это что? небоевые???
да что ж вам пообещали, что вы такие глухие и слепые???????