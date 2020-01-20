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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4320) интернет (1511) Офис Президента (222)

 В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии

В Офисе Президента решение объясняют атаками ботов и засильем рекламы. Возможность оставлять комментарии осталась на страницах ОП и Зеленского в Facebook.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube", — прокомментировали решение в Офисе Президента.

"Возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", — добавили в пресс-службе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170890
 
   
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У ко жній те мі ка цапські тр олі, ско ріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів вла што вують "все про пало", "все по гано". Ка цапсінам тр *** роз хитувати де ржавній уст рій кра їни, щоб ле гше бу ло при єднувати но ві обл асті до нов оросії. Це сто сується як вел икої пол ітики, по ліції, осві ти, ме дицини, так і дрі бних ре портажей. Ка цапсіни, українці Зеленського пере живуть (це на 5 років), мо жливо, він ще стане па тріот ичнішим за Порошенка, який, до речі, на по чатку теж не був па лким на ціоналістом, а ось пере жити мо сковію ще раз - ми не змо жемо! Так що в бу дку, ка саби, за порєбрік! Геть!
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5 копійок

Людина хвилюється, а може й "клава" стара - "ля" западають...
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В переводе на на русский в интерпретации Егора Крутоголова (Дизель шоу) хвилююся, переводится как очкую...
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Він весь день цей текст ліпить по всіх темах.
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Наверное, очень многие писали про успехи зеленского?

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mrSmith

Наверное, очень многие писали про успехи зеленского?

Просто Мендель не справлялася з навантаженням. Вона ж одна, а от якби була ціла прес-служба - то б вони усім показали...
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er0re

То був би вже гарєм...Може - "зекоманда за гендерної ознакою"... В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 6553
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зайди фейсбук зеленского и почитай=))
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Лично я почепнула для себя много странного, о чем даже не догадывалась) Для тех, кто не знаком с этим интервью:
Отец Зеленского: "Переживаю за Вову, надоело все... Бьют его и бьют"Александр Семенович Зеленский рассказал "Стране", как изменилась его жизнь при сыне-президенте, о криворожских планах Юзика и о проблемах с Коломойским
Анастасия Товт 11:24, 17 декабря 2019
https://strana.ua/articles/interview/239721-otets-zelenskoho-skoro-s-kolomojskim-budut-problemy-11-otvernetsja.html
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Головне, з мовою цього земотиватора ніхто не паліцца.
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а ты зебобиков так обижаешь, они на тебя будет очень злые, это как руцким иванам, если скажешь им правду, так сразу орёт - руцкофоб, фошизд его дед ваевал итд. Есть категория, которая правды не выносит.
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ну правильно...какому ****** нравиццо колы его пидаром называют?
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обижали бубочка, изверги, антисемиты, фошизды.
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преЗедент набирает «популярность»..........🙁
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А зря. Что бубочке надоело читать, какой он хороший ??????
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во...а как теперь зелепупики будут ему свое восхищение выражать? он жыж клоун,он не может выжить без аплодисментов
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Гыг с Вами

во...а как теперь зелепупики будут ему свое восхищение выражать? В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 4179он жыж клоун,он не может выжить без аплодисментовТипу цього? В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 7228

В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 8867
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Ботофеми на фейсбук вистачить! Там їх багато. Намагаються до горлянки з дупи дістати.
Рейтинг підіймають!
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та да,оно сцыкун,а народу просто свойственно помылятысь,блеать..
шо там про ашипки смывать кровью?
любая марионетка петрухи трахнула бы и зюзю и беню...но,блеать,величие куды засунуть?
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25+OlenaLeonidivna‏ @fDreyk 4 ч.4 часа назад

Побачила на теренах інтернету. ІМХО шедевр ))

"73% люто вишукують винних у своїй перемозі" (с)
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...татышо, вася, наоборот, радуются достижениям В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 2169

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Не годують. Годують зебіли. Всіх міністрів, Гончарука, спмого Зєлєнского і весь 95 квартал. Хоча зебіли вірили, що то їх будуть годувати. На халяву.
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https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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Никого не атакуют, либо отбивают атаки. Один несчастный зеля страдает... Очередная лапша на уши. Правду читать неприятно.
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Перші дзвіночки пролунали іще під час виборчої кампанії. Тоді в адміністрацію ютубе команда скаржилася на відомих блогерів. Доречі, ці скарги ютубе відхилив, але текст скарг оприлюднив. По-моєму, тоді цим займався Баканов. Руку набивав. В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 7836
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КонХфетно-Букетный период закончен ,начинается овертайм до гола ...
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Ни в коей мере В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 4870при выборе порошенко - Зеленский ВСЕГДА выберу Зеленского .
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У вислюка ботоферма маленька. Тільки на "f" вистачє!
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Мультфильмы запрещают, комменты отключают... Балалайкастан уже тут.
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Alex N Alex Noyt
52 мин. ·

"Найвеличнийший" с мегаподдержкой нариду, выключил комментарии в Ютубе и Инстаграме.
Наверное уровень "поддержки" зашкаливает?🤔
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У видоса с поздравлением Порошенки тоже отключены комменты и лайки, хотя на остальных видео канала - включены. Что не так?
https://www.youtube.com/watch?v=-8F3mPc43p4
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Отключили? Видать популярный очень. И скромный. Столько лайков, что ему неудобно.
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Все как у наставника осла, *****, скоро лайки с дизлайками отключат
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"Блазень" почав захлинаться у "хвилях всенародної любові та захвату..."..
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"73% люто вишукують винних у своїй перемозі"
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Зе-потерпевшие!, - похоже оманский ишак не хочет общаться с вами...., мудрым и простым наридом...
Ну как же так... В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 1579
Вот Трампа, как только не унижают в его твиттере, а он и не думает банить или отключать коменты народа США...
Можете убедится в этом сами.... - пройдите в его профиль...



В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии - Цензор.НЕТ 67 Donald J. Trump

@realDonaldTrump

·18 мин
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