 В Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube", — прокомментировали решение в Офисе Президента.
"Возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", — добавили в пресс-службе.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане. ВИДЕО
Людина хвилюється, а може й "клава" стара - "ля" западають...
Наверное, очень многие писали про успехи зеленского?
Просто Мендель не справлялася з навантаженням. Вона ж одна, а от якби була ціла прес-служба - то б вони усім показали...
То був би вже гарєм...Може - "зекоманда за гендерної ознакою"...
Отец Зеленского: "Переживаю за Вову, надоело все... Бьют его и бьют"Александр Семенович Зеленский рассказал "Стране", как изменилась его жизнь при сыне-президенте, о криворожских планах Юзика и о проблемах с Коломойским
Анастасия Товт 11:24, 17 декабря 2019
https://strana.ua/articles/interview/239721-otets-zelenskoho-skoro-s-kolomojskim-budut-problemy-11-otvernetsja.html
во...а как теперь зелепупики будут ему свое восхищение выражать? он жыж клоун,он не может выжить без аплодисментовТипу цього?
Рейтинг підіймають!
шо там про ашипки смывать кровью?
любая марионетка петрухи трахнула бы и зюзю и беню...но,блеать,величие куды засунуть?
Побачила на теренах інтернету. ІМХО шедевр ))
"73% люто вишукують винних у своїй перемозі" (с)
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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Alex N Alex Noyt
52 мин. ·
"Найвеличнийший" с мегаподдержкой нариду, выключил комментарии в Ютубе и Инстаграме.
Наверное уровень "поддержки" зашкаливает?🤔
https://www.youtube.com/watch?v=-8F3mPc43p4
Ну как же так...
Вот Трампа, как только не унижают в его твиттере, а он и не думает банить или отключать коменты народа США...
Можете убедится в этом сами.... - пройдите в его профиль...
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
·18 мин