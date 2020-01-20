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 Политика Украины, Происшествия
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 Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента

Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в Украину специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство президента.

Глава Украинского государства констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей.

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"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено", - сказал Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Владимир Зеленский обсудил со Специальным представителем Президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков. Стороны согласились, что все фрагменты самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

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Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость заключается в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что необходимо обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170889
 
 
 Топ комментарии
 
Та звісно ж повернуть.

Як і "чорні" скриньки... Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8350
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Шоб не затерялись доказательства
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тобто ссыклобородьку просто нэма чым пышатысь?
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Та звісно ж повернуть.

Як і "чорні" скриньки... Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8350
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С весны 2019 только зрады зрадные везде и всюду. Пэрэмогы были исключительно при свыночолому гэтьмане Пэтре Рошенко!
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Нет, только победы победные. Именно поэтому в Instagram и YouTube Зеленского отключили комментарии
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тобто ссыклобородьку просто нэма чым пышатысь?
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Таки есть.
Несколько моих знакомых, которые голосовали за Зеленского, уже говорят
что они за него не голосовали!
Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1372

Я даже удивился, но все равно это весело...
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А шо хорошего или умного сделала зеленая сопля для Украины? Старается падло, только в интересах рускава быдлоскота и лугандонских сепаров и коллаборантов. Гавно, оно и в Африке зеленое гавно 😁
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И толку то от "все фрагменты самолета вернут в Украину"?
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И фрагменты самолета тоже не возвратят, как и черные ящики.... Да плевать все на тебя хотели, чмо криворожское.
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Ну от чого "триндіть" навіть у цьому? Самі іранці написали, що з першого дня після катастрофи місцеві жителі почали уламки розтягувать на металолом, і охорона цілодобова, не допомагала...
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Это очень важно.
Теперь любая экспертиза, легко подтвердит, что самолет в воздухе столкнулся с бульдозером...
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гидрант и ********,два в одном.
чёрные ящики не отдадут,а ты тути,падла за металлолом *******.который тракторами перехерачили.
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Экспертиза нормальная:
Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3219

Экспертиза ослиная:
Все фрагменты сбитого в Иране самолета МАУ возвратят в Украину, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1384
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