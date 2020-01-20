 "Киевпастранс" не позволил отсудить у города около 600 млн грн и базу отдыха под Киевом, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевпастранса".

Отмечается, что основания для этого давало полное отсутствие важных правоустанавливающих актов на имущество, договоров, финансовых и бухгалтерских документов. Они якобы были утеряны.

В сообщении говорится, что команде нынешнего руководителя "Киевпастранса" Дмитрия Левченко удалось отстоять права, восстановить документы и не дать возможности завладеть и взыскать с города и предприятия средств на общую сумму около 600 млн грн.

Также, как отмечается, через суд предприятию была возвращена незаконно отобранная база отдыха в селе Рожны Броварского района Киевской области.

По словам адвоката Виталия Музыки, представляющего интересы киевского коммунального предприятия, знаковым является дело, возбужденное по иску ООО "Львовские автобусные заводы" о взыскании с "Киевпастранса" более 472 млн грн. Истец заявил, что он якобы на эту сумму понес убытки вследствие нарушения ответчиком обязательств по принятию и оплате стоимости 77 троллейбусов по договору о закупке товара за госсредства и в результате бездействия КГГА по выполнению решений Киевского горсовета и перечисления соответствующих денежных средств "Киевпастранса". Бюджетных ассигнований от КГГА тогда действительно не поступило, но и троллейбусы не были поставлены. Однако истец настаивал на компенсации убытков.

Суды продолжались около четырех лет.

В результате суды первой и апелляционной инстанций решили, что отсутствуют правовые основания для взыскания с "Киевпасстранса" в пользу истца заявленной суммы убытков. Кассационная инстанция также подтвердила эту позицию судов.

"Подобных дел, хотя и на значительно меньшие суммы, было немало за последнее время - везде мы одержали победу, и все они в общем доступе", - отметил Музыка.Он также рассказал об успешно завершенном в конце 2019 судебного спора, в результате которого удалось вернуть предприятию незаконно отобранную базу отдыха в селе Рожны Броварского района Киевской области.



"Дело было сложным, ведь приходилось искать доказательства настоящей принадлежности этой базы. Собирали по крупицам, искали в структурных подразделениях, в КГГА, делали запросы в различные архивы, записывали показания работников, которые отдыхали там. Нам удалось собрать доказательства, и утверждение "захватчиков", что база была построена в начале 90-х годов хозяйственным способом за счет материалов, средств и силами производственного кооператива "Контакт-90", была опровергнута. По решению Хозяйственного суда Киевской области отменены все соответствующие акты органа местного самоуправления и все остальные, якобы правоустанавливающие, документы", - поделился адвокат подробностями возвращения базы "Киевпастрансу".