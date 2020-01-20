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 Враг с начала суток 7 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два вражеских обстрела по нашим позициям совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

Сегодня, 20 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня военнослужащим ВСУ пришлось адекватно отвечать наемникам РФ на их обстрелы, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170883
 
 
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У ко жній те мі ка цапські тр олі, ско ріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів вла што вують "все про пало", "все по гано". Ка цапсінам тр *** роз хитувати де ржавній уст рій кра їни, щоб ле гше бу ло при єднувати но ві обл асті до нов оросії. Це сто сується як вел икої пол ітики, по ліції, осві ти, ме дицини, так і дрі бних ре портажей. Ка цапсіни, українці Зеленського пере живуть (це на 5 років), мо жливо, він ще стане па тріот ичнішим за Порошенка, який, до речі, на по чатку теж не був па лким на ціоналістом, а ось пере жити мо сковію ще раз - ми не змо жемо! Так що в бу дку, ка саби, за порєбрік! Геть!
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потерь нет?
тобто вылупки и дальше могут расчитывать на повышенные субсидии?
клоуны колысь закинчаться?
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Как то всё меньше и меньше верится этим сводкам. Кажется нам врут.
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Завтра, к сожалению, можем узнать плохие новости.
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АЛЕКС БОС

Как то всё меньше и меньше верится этим сводкам. Кажется нам врут.

А наступного дня, зазвичай, посилаючись на вчора, повідомляють про смерть захисників України...
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Эти сводки такая же шляпа как и вся деятельность этих уродов
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Не верю я вам. Не ве-рю! Потерь у них нет... Ну да, свои-то все дома, да? Какие ещё потери?!
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