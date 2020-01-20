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 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ

Незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донбасса 184 человека.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3170879
 
 
 Топ комментарии
 
І всі ці люди є таксистами чи військовими?
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Так обменяйте их на зЕкАманду в полном составе, больше ж не на кого уже
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Ну і?

Чи СБУ тепер виконує лише інформаційну функцію... 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 6559
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Так обменяйте их на зЕкАманду в полном составе, больше ж не на кого уже
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bubuka777

Так обменяйте их на зЕкАманду в полном составе, больше ж не на кого ужеМожна навіть з найближчим оточенням віддати - щоб вже напевно! 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 3344
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184 таксисти - це ж генофонд дамбаського наріду.... терміново треба визволяти і всім по квартирі в Києві 184 громадян України незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, - СБУ - Цензор.НЕТ 3916
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Ну і?

Чи СБУ тепер виконує лише інформаційну функцію... 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 6559
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вони зроблять обмін всіх,нас, на захоплених... 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 8529
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І всі ці люди є таксистами чи військовими?
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Тобто таксистов добровольцев ты за людей не считаешь.
Понятно.
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ті хто добровільно пішов в таксисти.
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так виходить, що всі українські таксисти теж добровольці?
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Отвечу скудоумному ботяре, это те, кто до 2014 таксовали, а когда началась война, ойц, не война, а как назвал сыньоносый, то АТО, то те таксисты пошли добровольцами на фронт.
Понял?
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ти гідний представник зеленої фауни.....

так, в Дамбас, вони на своїх таксі поїхали?
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По моему все население удерживается , а после дэокупации , разобраться , кто Добровольно , а кто Нет.
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Загалом всі ,що, проживають на окупованій території є незаконно Затриманими 184 гражданина Украины незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, - СБУ - Цензор.НЕТ 2289
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баклан, ПНХ!!! які донецькі та луганські республіки?! і ця сепарська ****** керівник СБУ?!!!
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теперь офис на мендельштассе подарит пушилину мариуполь...
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Для говнокомандующего главное было не забыть поздравить кремлевскую карлуху с Новым Годом.
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Как это 184?
Нам же клоуны чуть не тельняшки на груди рвали, что меняют всех на всех..
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Люблю ці маніпулятивні заголовки."184 громадянина незаконно утримуються...",хоча це список з СБУ на обмін.Кожна людина,що проти своєї волі утримується на окупованій території,-полонений-заручник.А їх там тисячі.
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Так ведь бубочкак сказал что до нового года обменяет. Вот им таких жирных карасей слил!
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