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Все про:помощь (3183) рак (82) добровольцы (675) Гергет Андрей Червень (1)

 Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергета, у которого диагностирован рак

Бойцы 8-го батальона Украинской добровольческой армии просят финансово помочь их командиру Андрею Гергету (Червень), у которого диагностирован рак желудка.

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook, передает Цензор.НЕТ .

"Просим помочь спасти жизнь нашего командира Андрея Гергерта, друга Червня. Страшный диагноз - рак желудка! Ситуация очень сложная. В настоящее время комбат находится на операционном столе", - говорится в сообщении.

Добровольцы просят помочь финансово. Средства можно направить на карточку "Приватбанка" 4627055110009379 (Гергерт Андрей Валерьевич).

"Кого-то война вырвала из этого мира пулей, а с кого-то высасывает жизнь по капле. Не позволим вырвать Комбата от семьи и четырех его детей! Тот, кто жертвовал собой ради Украины, нуждается в помощи сегодня от нас!", - говорится в сообщении батальона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир 8-го батальйону української добровольчої армії Андрій Гергерт (Червень): "Мій орден, вважаю, не особисто мій – його отримав весь батальйон"

Источник: https://censor.net.ua/n3170876
 
 
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Твари толстомордые Коболевы, ,когда вы нажретесь, своими премиями. А защитнику собирают волонтеры. Позор такой стране.
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А почему только Коболев? А как на счёт остальных? Или ЗЕкоманду нельзя трогать?
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Пани-мільйонери, народні депутати та всі багаті люди України пожертвуйте захиснику України на операцію! Для Вас - це копійки, а для Героя врятуєте життя...
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Пан Голова Укрзализници помогите бойцу, который вашу ЖО@У на войне с кацапней защищал.
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добровольцы собирают и просят?
попробуйте заспиваты хором "горила хата" под офисом на мендельштрассе...
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