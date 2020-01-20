 Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергета, у которого диагностирован рак

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook, передает Цензор.НЕТ .

"Просим помочь спасти жизнь нашего командира Андрея Гергерта, друга Червня. Страшный диагноз - рак желудка! Ситуация очень сложная. В настоящее время комбат находится на операционном столе", - говорится в сообщении.

Добровольцы просят помочь финансово. Средства можно направить на карточку "Приватбанка" 4627055110009379 (Гергерт Андрей Валерьевич).

"Кого-то война вырвала из этого мира пулей, а с кого-то высасывает жизнь по капле. Не позволим вырвать Комбата от семьи и четырех его детей! Тот, кто жертвовал собой ради Украины, нуждается в помощи сегодня от нас!", - говорится в сообщении батальона.

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