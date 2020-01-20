 Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань

Об этом сообщил адвокат пятого президента Украины Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Порошенко до сих пор никаких повесток не вручалось.
"На 31 января и 11 февраля у Петра Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому, Петр Порошенко намерен посетить ДБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию офиса Президента", - отметил Головань.
Он также сообщил, что повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий, "вероятный участник диалогов с экс-директором ГБР Романом Трубой".
"Кстати, сегодня из заявления Корецкого одному из телеканалов получен качественный образец его голоса, который будет использован при осуществлении международной фоноскопической экспертизы по опубликованным записям незаконного влияния на следствие со стороны Трубы и должностных лиц офиса Президента", - написал Головань.
Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.
Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)
Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.
После этого 1 января Пятый президент Петр Порошенко сказал, что Труба будет привлечен к ответственности и за преступления, которые он совершил во время пребывания в должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.
Нічєго нє пропущено ?
Я такоє нє єм.
В разы? Приведи статистику, лишнехромосомный.
І з кожним днем зєвласті, тільки укріплюється.
Нарид! быдло тупорылое.
Це "вещій" сон був.
Из Википедии:
"К началу августа 2014 года силы АТО, вчетверо сократив территорию, контролировавшуюся повстанцами с начала боевых действий, почти окружили Донецк и Луганск. "
Що по твоєму він повинен був зробити? Відправити туди ДРГ і спалити ту фабрику?
На час Президентства частка Порошенка в управлінні «Рошен» була передана компанії Rothschild Trust.
карочє то не resistor ізначально....
Понедельник, 20 Января 2020, 14:42
Сотрудники патрульной полиции в Киевской области за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль. Они обнаружили в салоне тело мужчины с огнестрельным ранением
В полиции сообщили, что спор мужчин произошел на почве политических разногласий, передает "ДС".
Водитель авто - ветеран войны на Донбассе - сообщил работникам полиции, что смертельно ранил своего знакомого и ехал в полицию, чтобы в этом признаться.
Он рассказал, что вместе с приятелем, тоже ветераном, употреблял алкогольные напитки. У них возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры он из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища.
В комментарии изданию "Факты" пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович рассказал, что спор двух мужчин был связан с политикой.
"И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сообщил Жукович.
https://www.dsnews.ua/society/ni-kievshchine-veteran-ato-zastrelil-priyatelya-iz-za-spora--20012020144200
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Есть вопроссы ?
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ПОплелися ПОросята ПО ПОлям ПОпівні,
ПОпаслися,ПОквиліли,ПОпили,ПОспали,
Прокинулись,ПОрохкали,ПОважно ПОс...али-
ПОдалися ПО ПОдвір'ї Прихожан Пихати,
Підривати,Підкусити,ПОдерти, Пихаті...
Піп ПОбачив ПОдичавлених Парнокопитних,
Поволік ПОза Приходом Підлих ПОхрестити,
ПОкропити,ПОсвятити,Прям ПОсповідати,
ПОжурити,ПОчухати,ПОтропарювати.
Після Плідного Процесу ПОПівського Пляху
ПОтягнули ПОхнюплених Підсвинків Під Плаху
ПОварами ,ПОскоблені,ПОмиті Пищалі-
ПОварені,ПОсмажені ПОПові ПОпали.