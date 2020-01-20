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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17980) ГБР (860) Головань Игорь (28) Корецкий Олег (2)

 Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань

Петр Порошенко сегодня пришел в Госбюро расследований, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года (дело о Минских соглашениях), на 31 января 2020 года (дело моряков), 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе).

Об этом сообщил адвокат пятого президента Украины Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Порошенко до сих пор никаких повесток не вручалось.

"На 31 января и 11 февраля у Петра Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому, Петр Порошенко намерен посетить ДБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию офиса Президента", - отметил Головань.

Он также сообщил, что повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий, "вероятный участник диалогов с экс-директором ГБР Романом Трубой".

"Кстати, сегодня из заявления Корецкого одному из телеканалов получен качественный образец его голоса, который будет использован при осуществлении международной фоноскопической экспертизы по опубликованным записям незаконного влияния на следствие со стороны Трубы и должностных лиц офиса Президента", - написал Головань.

Смотрите также: Следователь ГБР Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с нардепом-соратником Коломойского Палицей, - "5 канал". ВИДЕО

Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

После этого 1 января Пятый президент Петр Порошенко сказал, что Труба будет привлечен к ответственности и за преступления, которые он совершил во время пребывания в должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3170874
 
 
 Топ комментарии
 
це не з твого зє цеха на фото? також на Пороха гонять....

Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8119
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Допускаю. Но тебя к "ломанию" привлекать не будут.
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це не з твого зє цеха на фото? також на Пороха гонять....

Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8119
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Гонять его по крышам,как он гонял Саакашвили .. Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8436
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Ні,через кілок.Без солідолу!
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І ти сиди у спамі, бидло лахтинське.
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Петро Олексійович раптово захоче підлікувати свій страшний недуг за кордоном )))
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А у него "вызыты" зарубеж на год вперед расписаны. Ну такой важный человек, что аж жуть. Где-то на галерке посидеть там, или с очередным "эксом" сфотографироваться - важные дела.
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В1,В6,В12 і теоктову кислоту можуть і в нас крапельницю поставити.
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«Бєгі Пєтя бєгі ! 31,21,21, Сторожат в Борісполє, Пєрєабуєтся в прижкє, Мальдіви, Іспанія, Портнов загоняєт как воробья, соя, ліпєцк, АБЬІРВАЛГ»-
Нічєго нє пропущено ?
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Сиди у спамі, бидло лахтинське. З твоїм "прапорцем" людина будь-якої національності вважатиме за обов'язок плюнути тобі в каву або у пиво.
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Пэте пора уже зону посетить годков на 15ть ... Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 495
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Это как зебилы семью , спорт , учебу и работу готовы поменять на уринотерапию .
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Скажи все це заробітчанам, яких за останні 5 років стало в рази більше, про гідність і гордості не забудь.
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Малоросс, много ты устроил на работу беженцев из Крыма и Лугандона?
В разы? Приведи статистику, лишнехромосомный.
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Щось у лісі здохло, треба з'їздити подивитись.
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Ну так шо, Вова, "весна прийде - будемо саджати", чи підеш шляхом папєрєдніка Порошенко і просто сядеш на фінансові потоки?
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Та ні що. Віри йому буде, як і Рошенку у населення України. От що.
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У Порошенка довіра у 24,45%.
І з кожним днем зєвласті, тільки укріплюється.
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Петро в телевизоре такой красноречивый ,повизгивает,руками машет,пусть теперь на допросах покажет себя.Только ножницы надо прятать,всё порежет-рвзрежет.
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А кому не насрать на твою веру? Что ты реально можешь сделать? повонять в интернете?
Нарид! быдло тупорылое.
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ты усомнился в благородстве порывов своего зеленого избранника??? Можно ли считать твои отвратительные инсинуации против бубочки предательством идеалов? Пля, вот сейчас позвню боканову... где этот чорт???
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И это припомню... бакаааноффф! Гуда подевался этот придурковатый шоу-лейтенант...
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как всякий роССиянин он сядет на бутылку, а не на финансовые потоки. Унего рожа скучная в последнее время, ему денег не дадут.
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Була темна ніч, завивав вітер, десь раптом прокинувся і голосно заплакав маленький Петрик )))
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Волаючи, Мальдіви,приснилися Мальдіви.
Це "вещій" сон був.
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Так там же по сценарию был Оман, не? Геня, сосредоточся... так, глядишь, против ослика оманского лишку скажешь, Геня...
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Хамишь "братело".
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Тімбівській вівк тібі брателло, геня
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зєбільчики вже моляться.......і аналізи прямо в штани собі здають

Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1105
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Это тот самый, который "не сдал" Донецк, который всю весну и часть лета патрулировали менты со всей Украины туда свезенные и которым поступила команда оставить город?
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Лишнехромосомное, когда Порошенко стал президентом?
Из Википедии:
"К началу августа 2014 года силы АТО, вчетверо сократив территорию, контролировавшуюся повстанцами с начала боевых действий, почти окружили Донецк и Луганск. "
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А ты про утраты ничего не хочешь сказать? И про линии соприкосновения, что Петро потом прописал по минским...
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податки платив справно ворогу, спонсоруючи тероризм, але ж "не предал, не сдал" )))
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Ніхто у нього дозволу не питав. Фабрика була на территорії рашки в Липецьку.
Що по твоєму він повинен був зробити? Відправити туди ДРГ і спалити ту фабрику?
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Порох понятно, що платив росії, обкрадав Україну, а за праведника ************* що розкажеш? чи ти цього не хочеш згадати?
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Порох НЕ ПЛАТИВ.
На час Президентства частка Порошенка в управлінні «Рошен» була передана компанії Rothschild Trust.
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Лишнехромосомное, а Порошенко должен был подарить фабрику паРаше, сделав тем инвестиции?
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карочє пояс шахіда навіть не розглядався...
карочє то не resistor ізначально....
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НИ КИЕВЩИНЕ ВЕТЕРАН АТО ЗАСТРЕЛИЛ ПРИЯТЕЛЯ ИЗ-ЗА СПОРА, КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛУЧШЕ
Понедельник, 20 Января 2020, 14:42
Сотрудники патрульной полиции в Киевской области за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль. Они обнаружили в салоне тело мужчины с огнестрельным ранением
В полиции сообщили, что спор мужчин произошел на почве политических разногласий, передает "ДС".

Водитель авто - ветеран войны на Донбассе - сообщил работникам полиции, что смертельно ранил своего знакомого и ехал в полицию, чтобы в этом признаться.

Он рассказал, что вместе с приятелем, тоже ветераном, употреблял алкогольные напитки. У них возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры он из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища.

В комментарии изданию "Факты" пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович рассказал, что спор двух мужчин был связан с политикой.

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сообщил Жукович.
https://www.dsnews.ua/society/ni-kievshchine-veteran-ato-zastrelil-priyatelya-iz-za-spora--20012020144200
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"дело о Минских соглашениях", "дело моряков", "дело о судебной реформе"...а сколько "светит" за измену Родине, за предумышленное запланированное убийства и за мошенничество пользуясь служебными полномочиями- в совокупности, так сказать?Думаю много,но не жаль его. Сейчас таскают в статусе "свидетеля", а сидеть будет в статусе обвиненного!
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Аль Капоне засудили не за рекет і вбивства, а за несплату податків. Головне що посадили.
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Тогда трусливого дезертира наркомана клоуна можно смело сажать
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"Культурный геноцид". Зеленского призвали наложить вето на закон об образовании.
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Петру нуно полет на Марс запланировать на ракете Илона Макса.Как повэрнэться с польота,тогда и на допросы можно.
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Прокинулисъ зеботи, бо вже трохи засумували.
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ПОбудили ПОросенків ПОранкові Півні-
ПОплелися ПОросята ПО ПОлям ПОпівні,
ПОпаслися,ПОквиліли,ПОпили,ПОспали,
Прокинулись,ПОрохкали,ПОважно ПОс...али-
ПОдалися ПО ПОдвір'ї Прихожан Пихати,
Підривати,Підкусити,ПОдерти, Пихаті...
Піп ПОбачив ПОдичавлених Парнокопитних,
Поволік ПОза Приходом Підлих ПОхрестити,
ПОкропити,ПОсвятити,Прям ПОсповідати,
ПОжурити,ПОчухати,ПОтропарювати.
Після Плідного Процесу ПОПівського Пляху
ПОтягнули ПОхнюплених Підсвинків Під Плаху
ПОварами ,ПОскоблені,ПОмиті Пищалі-
ПОварені,ПОсмажені ПОПові ПОпали.
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О, хоч щось приємне для зебілів. А то бачте, признатися що голосував за Зеленського уже те ж саме що признатися в тім що мав козу.
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