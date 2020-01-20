 Минэкоэнегро за нарушения не продлило контракт с директором Ужанского нацпарка, сотрудники не пускают на место работы нового руководителя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

Сообщается, что с 2016 по 2018 год, когда директором парка был Виктор Беркович, Государственная экологическая инспекция Украины провела три плановые и шесть внеплановых проверок, в результате которых зафиксирован ряд нарушений на общую сумму 2 319 630 гривен убытков. В частности, было обнаружено неутвержденные лимиты вырубки деревьев, незаконные сплошные рубки, незалеснение только что вырубленных участков и несоответствие площадей и контуров участков. Также были зафиксированы факты избиения активистов.

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В связи с приведенными фактами с Виктором Берковичем не продлен контракт. Однако работники парка не допускают к рабочему месту нового руководителя Василия Пацканя. Об этом составлено ​​соответствующее заявление в полицию.

Отмечается, что Ужанский национальный парк - уникальное место на границе трех государств, он является составной частью первого в мире трехстороннего украинско-польско-словацкого международного биосферного резервата "Восточные Карпаты" (объекта ЮНЕСКО).