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Все про:вырубка (93) Закарпатье (1698) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (9)

 Минэкоэнегро за нарушения не продлило контракт с директором Ужанского нацпарка, сотрудники не пускают на место работы нового руководителя

Более 2,3 миллиона гривен ущерба нанесла государству незаконная вырубка в Ужанском национальном парке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

Сообщается, что с 2016 по 2018 год, когда директором парка был Виктор Беркович, Государственная экологическая инспекция Украины провела три плановые и шесть внеплановых проверок, в результате которых зафиксирован ряд нарушений на общую сумму 2 319 630 гривен убытков. В частности, было обнаружено неутвержденные лимиты вырубки деревьев, незаконные сплошные рубки, незалеснение только что вырубленных участков и несоответствие площадей и контуров участков. Также были зафиксированы факты избиения активистов.

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В связи с приведенными фактами с Виктором Берковичем не продлен контракт. Однако работники парка не допускают к рабочему месту нового руководителя Василия Пацканя. Об этом составлено ​​соответствующее заявление в полицию.

Отмечается, что Ужанский национальный парк - уникальное место на границе трех государств, он является составной частью первого в мире трехстороннего украинско-польско-словацкого международного биосферного резервата "Восточные Карпаты" (объекта ЮНЕСКО).

Источник: https://censor.net.ua/n3170866
 
 
 Топ комментарии
 
так виглядає, що ці співробітники самі і рубають ліс в заповіднику....
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ну шо тут сказать?
видимо беркович ходит в разные синагоги с зеленским и рабиновичем...
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В пралісах взагалі рубати заборонено, хто дав ті ліміти на вирубку? ще за часів Австро-Угорщини в 1908 році з метою охорони пралісів тут були створені резервати «Стужиця» і «Тихий», котрі отримали свої назви від найближчих населених пунктів - сіл Стужиця та Тихий.
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Капец -- силовиков и структур наплодили как грязи а реально простой вопрос о соблюдении законности решить не кому Минэкоэнегро за нарушения не продлило контракт с директором Ужанского нацпарка, сотрудники не пускают на место работы нового руководителя - Цензор.НЕТ 8984
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так виглядає, що ці співробітники самі і рубають ліс в заповіднику....
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Силовик не розбереться там санітарна рубка чи ні, тільки коли суцільна.
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ну шо тут сказать?
видимо беркович ходит в разные синагоги с зеленским и рабиновичем...
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цікава думка...
ще цікавіше,що ця свора чекає колективної відповідальності від українського етносу...
ну то таке,як казав маркевич...
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В пралісах взагалі рубати заборонено, хто дав ті ліміти на вирубку? ще за часів Австро-Угорщини в 1908 році з метою охорони пралісів тут були створені резервати «Стужиця» і «Тихий», котрі отримали свої назви від найближчих населених пунктів - сіл Стужиця та Тихий.
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в Польщі, за таку фігню, вже б сиділи всі
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Для Польші вже піздно, треба почекати пару тисяч років, щоб нові праліси виросли. Ось що лишилось з пралісів в Європі.
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лесорубы против! громада за! куда послать лесорубов?
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