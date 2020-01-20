 Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко

Об этом сообщил экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю этот шаг диверсией, призванной разрушить следствие, скрыть правду о Майдане для дальнейших спекуляций", - написал он.
Луценко подчеркнул, что "конкурса в ГБР де-факто не было. Была его имитация. За пару рабочих дней претендентам надо было собрать пакет документов (практически невозможно) и лично приехать в Киев для их сдачи. Объявление о проведении конкурса широко не распространялось. Ход конкурса был закрытым, кто прошел какие этапы не сообщалось даже претендентам, не то что общественности".
Также он убежден, что адвокат Януковича Бабиков, если он все-таки будет назначен первым заместителем председателя ГБР, будет иметь конфликт интересов, который невозможно будет избежать: "Он будет координировать деятельность и самого следствия, и оперативной поддержки. Поэтому его назначение - это этап развала дел в судах, в частности в ЕСПЧ".
Луценко также прокомментировал фразу Венедиктовой о "политических играх".
"К госпоже Венекдиктовой обращались семьи Небесной Сотни, адвокаты. Эти люди 6 лет своей жизни положили на то, чтобы добиться справедливости. Справедливость для них дороже денег, и ни в какие политические игры им играть не интересно", - резюмировал экс-нардеп.
Напомним, сегодня стало известно о подписании и.о. директора ГБР Ириной Венидиктовой приказов о назначении своих заместителей.
Ранее сообщалось, что заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР. Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" передала и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими зимой 2014 года.
Сидел в СИЗО весь киевский полк "беркута"? С них "Киев-1" Святой Рошенко сделал весной 2014-го. Коль не в томе, то хоть не позорься.
Нє разобралі єщо?
Кушайтє, больше.
Ти обіцяв восени 2019-го соємайдан і особисто повісити там Зеленського. А де твоє ружжо з оптикою на Новий рік?
Сиди вже мовчи та не варнягай.
А зате який він був сміливий за часів «бариги мародьора»...
Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии…
В чем суть текущего момента.
Свое мнение на сей счет озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Если кабинет министров имеет право сам себе останавливать любые зарплаты, то почему тогда Микитась не имеет право сам установить себе диагноз болезни, уплатить кому следует за снятие браслета и выдачу загранпаспорта, и улететь на лечение в Лондон?
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Интересно, понимает ли Зеленский, что своим безволием, недееспособностью, безответственными кадровыми решениями он запустил новую волну коррупционного и нравственного разложения государственного аппарата, который сгнивает прямо на глазах!
Суть текущего момента заключается в том, что чиновники и силовики начали осознавать, что правление Зеленского - это фарс и все закончится плачевно.
Ну, а когда нет никакой веры в будущее, если, напротив, есть предчувствие катастрофы, то госаппарат немедленно разлагается и начинает судорожно работать на свой карман, чтобы хоть как -то обеспечить себя в преддверие лихих времен.
Есть ощущение, что Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии. Она его сожрет, и все что ему останется - это включиться под занавес в общий дерибан страны.
В истории так часто происходило с теми, кто совершенно случайно попадал во власть, не имея для нее необходимых качеств.
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Ранее сегодня стало известно, что застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.
Об этом рассказало издание «Страна» со ссылкой на источник в Пограничной службе Украины.
«Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один», - сообщил источник.
При этом он добавил, что на руках у Микитася был какой-то «аусвайс» (так выразился источник) от НАБУ, который, по мнению Микитася, якобы давал ему право покинуть страну.
По информации издания, Микитась пытался улететь в Лондон вместе с женой. В итоге
жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс.
Также стало известно, что Микитась собирался покинуть Украину в браслете НАБУ и находясь под запретом о невыезде, а также без разрешения следователей из НАБУ и ГБР.
Он летел по второму загранпаспорту, так как первый сдал. Снимали нарушителя прямо из рейса в бизнес-классе.
i що ж робити..Читать надо тему ветки . Где ты там увидел Югика ?? .
Але таких зебілів - дофіга. Не лише публічних. Он, бостууга, наприклад такого же заслуговує. Втім, зебіли на таких гілках воліють не появлятися...
просто работа...и лично я никакого криминала в своем комменте не вижу...
удачи всем.
Разве это было сделано тайно, или исподтишка?
Абсолютно открыто, без каких либо попыток замаскировать это.
Власть абсолютно открыто демонстрирует, что она антиукраинская по своей сути.
Правда, все ли граждане это поймут?