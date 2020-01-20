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Все про:Луценко Игорь (178) ГБР (860) Бабиков (1)

 Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко

И.о. Директора ГБР Ирина Венедиктова проигнорировала позицию семей героев Небесной Сотни и их адвокатов о требованиях провести прозрачный конкурс на заместителей председателей ГБР и не допустить конфликта интересов при их назначении.

Об этом сообщил экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю этот шаг диверсией, призванной разрушить следствие, скрыть правду о Майдане для дальнейших спекуляций", - написал он.

Луценко подчеркнул, что "конкурса в ГБР де-факто не было. Была его имитация. За пару рабочих дней претендентам надо было собрать пакет документов (практически невозможно) и лично приехать в Киев для их сдачи. Объявление о проведении конкурса широко не распространялось. Ход конкурса был закрытым, кто прошел какие этапы не сообщалось даже претендентам, не то что общественности".

Также он убежден, что адвокат Януковича Бабиков, если он все-таки будет назначен первым заместителем председателя ГБР, будет иметь конфликт интересов, который невозможно будет избежать: "Он будет координировать деятельность и самого следствия, и оперативной поддержки. Поэтому его назначение - это этап развала дел в судах, в частности в ЕСПЧ".

Луценко также прокомментировал фразу Венедиктовой о "политических играх".

"К госпоже Венекдиктовой обращались семьи Небесной Сотни, адвокаты. Эти люди 6 лет своей жизни положили на то, чтобы добиться справедливости. Справедливость для них дороже денег, и ни в какие политические игры им играть не интересно", - резюмировал экс-нардеп.

Напомним, сегодня стало известно о подписании и.о. директора ГБР Ириной Венидиктовой приказов о назначении своих заместителей.

Ранее сообщалось, что заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР. Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" передала и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими зимой 2014 года.

Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170865
 
   
 Топ комментарии
 
Це наслідки політики блазня... Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7597
Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2890
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Я так понимаю, скоро и самому Вите в Украине должность придумают. Король в изгнании, сука.
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Аєропорт у Дніпрі проектуватиме віськовий академік із РАШІ - герой РФ , нагороджений Пуйлом - це не диверсія?
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І про блазня та "беркутівців":
Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6566
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Огласи список сидящей сейчас хотя-бы в СИЗО беркутни.
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Так те "беркутята", которые при Святом Пэтре Рошенко гамселили протестующих, тогда не были "цепними псами злочинного режиму", как стали вновь ныне?
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Врешь. Те, которые остались в Украине, сидели. Кто в СИЗО. Один был уже осужден и в тюрьме. Чего тупо петляешь --- Где они все сейчас? Или впадлу признаться?
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"Вы усьо врьоти! Я вам ниверю! "©
Сидел в СИЗО весь киевский полк "беркута"? С них "Киев-1" Святой Рошенко сделал весной 2014-го. Коль не в томе, то хоть не позорься.
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Сильно тупо петляешь. Стыдно рассказать правду о своем "божке"? Ну и? Список огласи.
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Типа «Какая разніца» (с)
Нє разобралі єщо?
Кушайтє, больше.
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Так сама Венедиктова это диверсия - блатная династийная ************-юРРистка, под стать квнщику!
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Цікаво що тепер міхомайдан без трусів цілком усім задоволений. Сотні загиблих без права дати вогонь у відповідь, шлях на повну інтеграцію в РФ, пряма купівля у кацапів газу і навіть електрики, ;какая разніца;, віслюк в Омані, підвищення зарплатні нардепам та мільйонні зарплати в міністрів на фоні повного зубожіння населення- а міхомайдан мовчить. Їм Зеленський хабар трусами видав, чи вони від самого початку були проплачені Кремлем?
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От кому, кому, а тобі взагалі не варто було носа зараз висовувати. 😂
Ти обіцяв восени 2019-го соємайдан і особисто повісити там Зеленського. А де твоє ружжо з оптикою на Новий рік?
Сиди вже мовчи та не варнягай.
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Веди себе культурно, кацапський служка.
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А де Саакашвілі? Затаївся оно як миша під віником. А зараз дійсно, по Україні шастають всякі актьори-пєвци ФСБ...В мішок, і відтарабанять до ***** в крємль….
А зате який він був сміливий за часів «бариги мародьора»...
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А почему не видно "нацжон" Рюкзака Сабакова?
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Хіба тільки їх? А де всі ті лєгіони борців з Порошенко?
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Я так понимаю, скоро и самому Вите в Украине должность придумают. Король в изгнании, ****.
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Аєропорт у Дніпрі проектуватиме віськовий академік із РАШІ - герой РФ , нагороджений Пуйлом - це не диверсія?
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Я тобi навiть бiльше скажу - все наше життя то є диверсiя i зрада ))))
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Своим безволием и недееспособностью Зеленский запустил новую волну разложения госаппарата - эксперт Январь 20, 2020Без рубрикиКомментарии

Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии…
В чем суть текущего момента.
Свое мнение на сей счет озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Если кабинет министров имеет право сам себе останавливать любые зарплаты, то почему тогда Микитась не имеет право сам установить себе диагноз болезни, уплатить кому следует за снятие браслета и выдачу загранпаспорта, и улететь на лечение в Лондон?
В тему - Лох всегда платит дважды: история о ловком барыжонке Микитасе, власти и народе
Интересно, понимает ли Зеленский, что своим безволием, недееспособностью, безответственными кадровыми решениями он запустил новую волну коррупционного и нравственного разложения государственного аппарата, который сгнивает прямо на глазах!
Суть текущего момента заключается в том, что чиновники и силовики начали осознавать, что правление Зеленского - это фарс и все закончится плачевно.
Ну, а когда нет никакой веры в будущее, если, напротив, есть предчувствие катастрофы, то госаппарат немедленно разлагается и начинает судорожно работать на свой карман, чтобы хоть как -то обеспечить себя в преддверие лихих времен.
Есть ощущение, что Зеленский в своем » управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет взять под контроль хватательные инстинкты бюрократии. Она его сожрет, и все что ему останется - это включиться под занавес в общий дерибан страны.
В истории так часто происходило с теми, кто совершенно случайно попадал во власть, не имея для нее необходимых качеств.
***
Ранее сегодня стало известно, что застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.
Об этом рассказало издание «Страна» со ссылкой на источник в Пограничной службе Украины.
«Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один», - сообщил источник.
При этом он добавил, что на руках у Микитася был какой-то «аусвайс» (так выразился источник) от НАБУ, который, по мнению Микитася, якобы давал ему право покинуть страну.
По информации издания, Микитась пытался улететь в Лондон вместе с женой. В итоге
жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс.
Также стало известно, что Микитась собирался покинуть Украину в браслете НАБУ и находясь под запретом о невыезде, а также без разрешения следователей из НАБУ и ГБР.
Он летел по второму загранпаспорту, так как первый сдал. Снимали нарушителя прямо из рейса в бизнес-классе.
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Так что, всем смыться можно, а ему нельзя?
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І винуватий зебіли зараз назвуть Порошенка, який не розслідував справу 5 років. Нє? Тільки тоді нехай розтолкують, чому не розкрито справу Зєлєнскій взагалі злив.
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Диверсией является вся зеленая власть. Но именно такие, как Игорь Луценко и сделали все для ее прихода. Тож "Поздно Игорек пить Боржоми".
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Яка,ще диверсія пуйло має мати своїх резидентів(президентів) в усіх структурах влади... Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7474 Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8980
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Да нормально всьо , чего там .. Главное что не Овоща ,, хотя могли . Это же зе-влада ,, ничего удивительного . Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 9067 .
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У нас с весны у власти зеленые диверсанты, а он про какую-то диверсию в ГБР
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i що ж робити..Читать надо тему ветки . Где ты там увидел Югика ?? Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7132 .
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Тут и сказочке конец, а кто слушал ...маладєц!
Назначение адвоката Януковича Бабикова заместителем директора ГБР является диверсией, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 996
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Нет дебил ты конченый и такие как ты. Вы привели зелемойского к власти, а это всего лишь целенаправленные действия, а не диверсия
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Ти не перший, хто таке зауважує конченому зебілу. Респект.
Але таких зебілів - дофіга. Не лише публічних. Он, бостууга, наприклад такого же заслуговує. Втім, зебіли на таких гілках воліють не появлятися...
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якщо все ж таки призначать - то це означатиме, що маленьке **** положило оргАн вже навіть не на рояль, а на суспільну думку. Досі не ложило, але ВСЕ так чи інакше відбувається вперше.
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надеюсь и модер с бутусовым реплику мою поддерживают...
просто работа...и лично я никакого криминала в своем комменте не вижу...
удачи всем.
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А кто манипулирует семьями геров Небесной сотни?Кто их накручивает?.6 лет абсолютгно ничего не делалось по делам убийств и вдруг такая активность от фигурантов.То-не то ,это не то. еще нет и 5 месяцев новой прокуратуре,а суды -со времён Януковича не реформированы и всем -по барабану!За 6 лет Порошенко только успел сдать Крым и часть Донбасса,застроить Украину Рошенами и игровыми салонами.Все
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Почему диверсия?
Разве это было сделано тайно, или исподтишка?
Абсолютно открыто, без каких либо попыток замаскировать это.
Власть абсолютно открыто демонстрирует, что она антиукраинская по своей сути.
Правда, все ли граждане это поймут?
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Часто слышу: россияне рабы, россияне рабы! А как называется вот это ползание раком перед этим пустоголовым недомерком? И чем они отличаются от россиян?
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коли у нас юриспруденція перестане бути політикою?набридли ці спекуляції
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диверсией являются фейкометы ********* и порохососов, а также их облизывание и распространение зрадофилами! где приказ о назначении подельника януковоща?! цензор превратился в помойку фейкометов и вылизывателей анала налоговой милиции!
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