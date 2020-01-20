 На Микитася надели электронный браслет, перемещаться он может только по Киеву и области, - адвокат

Об этом адвокат Максима Микитася Александр Лысак рассказал "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Микитась уже прошел контроль и находился в самолете, когда правоохранители сняли его с рейса.

Лысак отметил, что накануне с бывшего депутата сняли электронный браслет и вернули паспорта с разрешением покидать Украину, но уже в понедельник снова их забрали.

Адвокат добавил, что сейчас Микитась может перемещаться только по территории Киева и Киевской области.

"Почему так произошло, мне непонятно. На все вопросы правоохранители советуют писать запрос", — сказал защитник, отметив, что подготовит соответствующие запросы.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 января бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн., сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

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