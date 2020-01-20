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 Водитель на Харьковщине сбил насмерть двух человек и скрылся, - полиция. ФОТО

Полиция разыскивает водителя, который на дороге в Харьковской области сбил насмерть двух человек и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Тела погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены 20 января около 7:30 на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань. По предварительным данным, наезд совершило транспортное средство под управлением неустановленного водителя, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи", - сообщает полиция.

Водитель на Харьковщине сбил насмерть двух человек и скрылся, - полиция 01

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП и принимают меры для установления личности погибших и водителя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170857
 
 
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