 "Минера" моста Метро Белько поместили в психиатрическую больницу

Об этом сообщает прокуратура Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Указанное решение суд принял на заседании 20 января.



Так, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по причине своего психического состояния не мог осознавать свои действия и контролировать их. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительных мерах медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.



Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство об изменении указанному лицу ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение в условиях, исключающих опасное поведение в пределах срока досудебного расследования.

18 сентября 2019 года мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.