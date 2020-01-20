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 Происшествия, Общество
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Все про:мост (584) прокуратура (3813) психбольница (121) Алексей Белько (27)

 "Минера" моста Метро Белько поместили в психиатрическую больницу

Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Об этом сообщает прокуратура Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Указанное решение суд принял на заседании 20 января.

Так, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по причине своего психического состояния не мог осознавать свои действия и контролировать их. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительных мерах медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство об изменении указанному лицу ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение в условиях, исключающих опасное поведение в пределах срока досудебного расследования.

18 сентября 2019 года мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3170856
 
 
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Ему Героя дать надо, а не в психушку закрывать...
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кто там брал его на поруки?
а теперь превратят в овощ...
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То есть ты думаешь, он так давно и прочно подсел на наркоту, что снять его можно только овощем?
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я ничего не думаю...
но принудительное лечение в психушке еще никого не делало академиком...
хотя... немногим и удавалось остаться людьми..
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Внесистемный патриот. .Патриотам не нужен.Им нужны Антоненко,Кузьменко и другие.
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Де прочитали список потрібних патріотам?
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Значит скоро выпустят на свободу, что думаю ему и обещалось за тот спектакль, чтоб напугать зё.
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Типичный последователь политики Пеца,таких больных развелось много,хорошо что места в больницах есть свободные
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😁🤗🐯 То ще гірше ніж тюрьма. Хай посидить пару років. Усіх інших мінерів теж туди, в психушку, не залежно від того здорові вони чи ні... Для профілактики.🤗😸
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Вовремя не поработал с ним психолог, теперь будет работать психиатр.
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за опасное поведение?
да весь офис на мендельштрассе вкупе с главным попадает под опасное поведение...
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Почему СОБАКОФФ не взял своего ХЕРОЯ на поруки? Чем он хуже АБИЗЯНЫ КИВИ ?
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