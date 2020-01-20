 Дело Гандзюк: в Херсоне провели 30 обысков и предъявили 9 подозрений. ФОТО+ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. В ведомстве отметили, что обыски прошли у председателя Херсонского областного Совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц.
"Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк — резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время", — заявил глава СБУ Иван Баканов.
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"В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи", — сказано в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора.
В частности, о подозрении сообщили руководителю преступной организации — бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан, отметили в пресс-службе.
Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители проводят в Херсоне обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Ранее Офис генерального прокурора сообщил о проведении в Херсоне спецоперации с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что силовики задержали Павловского и провели обыски у Мангера, Рищука и Гордеева — фигурантов дела об убийстве Катерины Гандзюк.
хоть одно дело доведет до конца?
это ля-ля-тра-ляля уже надоело!
или пацанчик слова не держит?!
И надолго.
Там все были повязаны коррупцией, а потом все замарали себя убийством - и БЮТ, и БПП, тощо...
практически каждый
не напомните
налажали у справі Гандзюк, взялися
всіх задіяних відмазувати і шити справу
першому, хто попав під руку.. товстий геращенко
тоді сильно попалився, а югік-плокулол
здав публічно справу замовнику..
через галас справу у ментів забрали
Якщо те, що ти написав правда, то де те, що написав я??? І навіть якби зробили усе те, що я написав, то це не підстава для зміни підслідності, потрібно було призначити не "кончених соєвих мусарів, а правильних зебільних", і добитися щоби вони виконали свою роботу!
если бы еще самолеты запустить, то уверенность была бы вообще железобетонной...
(ну... майже точно... якщо не сховаються у бункері, надягнувши противогіз)
Цирк
«Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України - етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде», - сказано в заяві.