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Все про:СБУ (14258) Гордеев (50) Павловский_Игорь (55) Гандзюк (424) Мангер (123) Рищук (24) Баканов Иван (113) Офис генерального прокурора (40)

 Дело Гандзюк: в Херсоне провели 30 обысков и предъявили 9 подозрений. ФОТО+ВИДЕО

В ходе проведения спецоперации в Херсоне сотрудники СБУ, Офиса Генпрокурора и Нацполиции провели более 30 обысков и объявили подозрения 9 лицам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. В ведомстве отметили, что обыски прошли у председателя Херсонского областного Совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц.

Дело Гандзюк: в Херсоне провели 30 обысков и предъявили 9 подозрений 01

"Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк — резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время", — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спецоперация в Херсоне: задержан Павловский, обыски прошли у Мангера, Рищука и Гордеева, - СМИ

Дело Гандзюк: в Херсоне провели 30 обысков и предъявили 9 подозрений 02

"В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи", — сказано в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

В частности, о подозрении сообщили руководителю преступной организации — бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан, отметили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители проводят в Херсоне обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Ранее Офис генерального прокурора сообщил о проведении в Херсоне спецоперации с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что силовики задержали Павловского и провели обыски у Мангера, Рищука и Гордеева — фигурантов дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3170855
 
 
 Топ комментарии
 
30 обшуків, 9 підозр, БТРи по всьому місту, а де гелікоптери?
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Не піде, какістократи і в тероррі налажають.
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Готуються платити набагато компенсації, як Штепі.
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простите меня,но такое ощущение,что под этой маркой сейчас в Херсоне пойдет зе террор
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Не піде, какістократи і в тероррі налажають.
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так и есть, именно террор и по указке с кремля
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Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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этот балабол посадит хоть одного?
хоть одно дело доведет до конца?
это ля-ля-тра-ляля уже надоело!
или пацанчик слова не держит?!
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У него главный враг не Ху*ло, не казнокрады и взяточники. У него главный враг Порох. Под это задание и заточены все последние действия ГБР, прокуратуры и НАБУ. Хоть как-то, хоть через кого-то накопать выход на Пороха и его соратников. Все остальное для Моники вторично.
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30 обшуків, 9 підозр, БТРи по всьому місту, а де гелікоптери?
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при порохе и югике такого беспредела не было Дело Гандзюк: в Херсоне провели 30 обысков и предъявили 9 подозрений - Цензор.НЕТ 4291
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Чому, а податківців на фуршет як звозили з усієї України.
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Всех - на нары.
И надолго.
Там все были повязаны коррупцией, а потом все замарали себя убийством - и БЮТ, и БПП, тощо...
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ылита, шо с них взять - если не в воровстве замешан, так в убийстве.
практически каждый
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Там до сих пор сепаратизьм ,как и в Харькове, не изжили.В Харькове Жору Жукова в Ваньку -встаньку превратили,зато Гепа и Дупа в глазах ПС и поросят - в первых рядах патриотов!Волосины не упало!А В Херсоне и Николаеве тоже осиные гнёзда сепаратистов.
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Готуються платити набагато компенсації, як Штепі.
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а при ком дела и штепы, и ефремова дела велись, велись, да все и вывелись?
не напомните
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Не знущайся, бо отримаєш позов від Товариства захисту тварин!)
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За компенсацию Штепе надо сказать спасибо циничной барыге и банде соевых мародеров, которым ты так усердно вылизывал одно место.
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Помоему на Фото , деньги или еще какая то Хрень. Если деньги , то Хорошо Штепе будет чем выплатить , а то Думал за счет Налогоплательщиков.
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Да, уж, эта каморка поинтереснее, чем игровые фишки на 300 лямов..
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и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. А особисто для мене, важливим маркером є відпочинок голови СБУ, під час війни, в Куршевелі. Це при тому, що у країні з якою ми воюємо, навіть рядовим офіцерам ФСБ заборонено залишати межі країни...
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А головне, яким боком СБУ до цієї справи? Це що їх підслідність? Чи може ви звільнили усіх мусарських начальників від Хєрсону до слідчого департаменту і департаменту КР?
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потрохоботі явно не в курсі, що менти
налажали у справі Гандзюк, взялися
всіх задіяних відмазувати і шити справу
першому, хто попав під руку.. товстий геращенко
тоді сильно попалився, а югік-плокулол
здав публічно справу замовнику..

через галас справу у ментів забрали
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я для тупих зебілів написав. Наперед, знав що ви почнете нести... " Чи може ви звільнили усіх мусарських начальників від Хєрсону до слідчого департаменту і департаменту КР?"

Якщо те, що ти написав правда, то де те, що написав я??? І навіть якби зробили усе те, що я написав, то це не підстава для зміни підслідності, потрібно було призначити не "кончених соєвих мусарів, а правильних зебільних", і добитися щоби вони виконали свою роботу!
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Понятна печаль подбарыжников, при циничной барыге год кормили соевым дерьмом, а тут взялись нормально расследовать, сразу украинофобские гниды вой подняли.
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між нами прірва. я знаю як потрібно розслідувати справи і наперед бачу наслідки цього "розслідування", а ти ні, що тобі в вуха ЗМІ вдули, те ти й знаєш...
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Уверен ,убийцы Гандзюк и Шеремета не увильнут от ответственности.
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БТРы на улицах и бравые воины с автоматами в руках.
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понятно...
если бы еще самолеты запустить, то уверенность была бы вообще железобетонной...
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Та чого там вже по дрібницях... Накрити місто "градами", а потім ще й зачистити зарін-зоманом! Нарід відбудує, баби нарожають - зате винні точно не втечуть від відповідальності!
(ну... майже точно... якщо не сховаються у бункері, надягнувши противогіз)
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А по манежу конница идет и за собою тянет бронепоезд...
Цирк
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У мерії заявили, що складно уявити, як Путіну прийшла в голову думка про те, що Росія має відношення до Півдня України.
«Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України - етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде», - сказано в заяві.
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А чего ж Мангера не арестовали, деятели сраные?
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