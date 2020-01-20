 Формальная причина 34-летнего запрета на въезд в оккупированный Крым - админпротокол за незаконную трудовую деятельность, - журналист Ибрагимов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, 18 мая 2019 года сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму фиксировали его на камеру, когда он вел стрим для Крым.Реалии траурного митинга в День памяти жертв депортации крымских татар в Симферополе.

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Позже, 30 мая, отметил Ибрагимов, сотрудники ОМОНа задержали его возле здания подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе, откуда доставили в управление по вопросам миграции МВД России в Крыму, где его оштрафовали на две тысячи рублей по статье 18.10 КоАП России.

"Сотрудники миграционной службы рассказали мне тогда, что к ним попало заявление на меня о незаконной трудовой деятельности, показали мне оперативное видео, которое снял сотрудник Центра "Э". На видео я стоял со смартфоном и в прямом эфире брал комментарий у Наримана Джеляла по поводу траурного митинга. Тогда же сотрудники Федеральной миграционной службы составили на меня протокол и оштрафовали на две тысячи рублей и посоветовали получить аккредитацию в МИДе (России. - Ред.) для официальной работы", - рассказал журналист.

По словам Ибрагимова, он через пару дней оплатил штраф и еще в течение месяца работал в Крыму. Во время очередной командировки 19 января 2020 года на административной границе с Крымом сотрудник пограничной службы ФСБ России вручил журналисту уведомление о запрете на въезд в Россию и оккупированный Крым до 30 мая 2054 года.

"Дата 30 мая 2054 года в этом уведомлении подтверждает, что поводом для запрета на въезд послужил административный иск и штраф от 30 мая 2019 года", - пояснил журналист.

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Напомним, в постановлении, которое вручили Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью, сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. По словам журналиста, все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.