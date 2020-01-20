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Все про:компенсации (297) сепаратизм (11214) Европейский суд по правам человека (639) Штепа (134)

 Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ, - адвокат

Государство Украина по решению Европейского суда по правам человека выплатило бывшей городской главе Славянска Неле Штепе, подозреваемой в сепаратизме, компенсацию в 3600 евро.

Об этом заявил адвокат Штепы Александр Шадрин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", - сказал адвокат.

По его словам, компенсация составила 3600 евро.

Шадрин отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередного вызова в суд в Харькове. Мера пресечения в отношении Штепы не действует, и она не обязана круглосуточно находиться дома.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

По словам адвоката, заседание суда по делу Штепы должно было состояться 15 января. Но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

Напомним, Европейский суд по правам человека принял решение о выплате Штепе компенсации 24 октября 2019 года. Согласно решению суда, Штепа имеет право на 2600 евро за нематериальные убытки и 1000 евро за судебные расходы и сборы.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/n3170847
 
 
 Топ комментарии
 
о вылез адепт писюнькового пианиста
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Она с Гиркиным переспала - её должны были судить за проституцию и неуплату налогов.
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3600 - це хєрня. Після реформи Рябошапки, ми мільйони гривень будемо платити тисячам прокурорів... та й з люстарцією буде така саме біда.
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Почему вы так удивляетесь? Нет в Украине непредвзятых судов и поэтому Украина на почетном 3 месте по жалобам в ЕСПЧ (после РФ и Турции).
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99% програних Україною справ, стосуються формальних порушень процесу. Україна просто взяла на себе нереальні зобов'язання, тому і страждає. Якщо навіть сам ЄСПЛ вже пише у рішеннях, що причиною є недолугий КПК, то про що ми говоримо?
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Я такой результат пророчил ещё пару лет назад, когда в СМИ вдруг появлялось упоминание о Штепе - шо Неле ничего не будет и её, в конце концов, отпустят с миром.
Но я даже не ожидал вот блд такого поворота в этих событиях, шо Неле Штепе мы ещё и платить будем! За шо? За её сепаратизм или за такую нашу судебную систему? За шо мы должны платить Неле Штепе?!!
Прошу особо заметить, шо это не решение кого-то соломенского суда, это решение ЕСПЧ. И как теперь воспринимать приговоры всем остальным полит заключённым в Украине? А если и они завтра подадут в ЕСПЧ и выиграют, то хто за это всё ******** будет платить? Опять мы? А може хай платят те прокуроры, следователи, судьи, министры... у которых мозги располагаются в жопе?
Когда всё изначально строится из говна и палок, то потом это всё быстро рассыпается и сильно воняет. Дооолго воняет...
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Слушайте , как это все наши Налоги. Призвала какой то непонятный руский мир , разрушили и вывезли пол Донецкой обл , и Мы еще и За это Заплатили. Все кырдык Сознанию.
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ЕСПЧ не рассматривает, что делала она с государством, он изучает, что делало государство с ней .
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Обидели Девочку , а как Она красиво Выступала и Призывала своих Граждан , не волноваться , а брататься . Значит не по Закону Кивалова Колисниченка , а Это какой то Позор.
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следующий на очереди за компенсацией шуфрич, приготовиться ефремову Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат - Цензор.НЕТ 1189
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..зебилы, это последняя капля (у них там полЛугандонии таких обиженых) - в таком случае отказываюсь платить "максимально возможные" налоги зекомандЕ и её Вошьдю.. - просто перестаю активно работать для того, чтобы не оплачивать реХверендумы и прочую тупость и жлобство "гордого народа ДАМбасса"..
пусть сивохи и прочая зелёная муйня ищет в своем зелёном болоте побольше дураков-всехпрезидентов, у них же эпоха бедности уже закончилась..
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Не работай, переставай постить за деньги.
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Європа не розуміє вибору між чесними ідіотами і злодійкуватими професіоналами...Це тільки в нас у владу і правоохоронні органи можуть прийти дебіли,а нам казатимуть що то добре бо "не будуть красти"..Європа просто питає - а де докази,що Штапа сепаратистка?..Ми белькочемо щось у відповідь,мовляв це всі знають,і вона сама казала..."Казала" не аргумент - відповідає Європа,то шо ви "пєчьонкой чувствуєте" до справи не підшиєш,тому заплатіть і йдіть нахрєн...І ми йдемо нахрєн,от що образливо,а ті які то заварили давно в Англіі,Ізраїлі посміюються собі...
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таперя Штепу можно и советницей ЗЕленкина назначить ! надеюсь яво жена не приревнуеть .
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Людоньки! Шо це робицця? Верніть Петра ! )))
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При твоей свиноматке Штепу за пять лет осудить не смогли.
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Сплатили грошенят ворогові України. Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат - Цензор.НЕТ 8186
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Идем в Европу - обязаны сполнять! Потому и решили запоребриковцы написать в своей конституции приоритет своих законов над международными.
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Предателям Украины мы еще и должны выплачивать за предательство и любовь к русскому миру.
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Так что, украинцы, не хотим иметь своё государство?
Даже с рускамирскими потаскухами справиться не можем?
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Тому ворогів, зрадників України треба пристрілювати як скажених собак а не судити. Буде урок на майбутнє. Готовим списки всіх штеп, медведчуків, волошиних ...... Час прийде
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Це ляпас по всій морді всьому нашому правосуддю. Ганьба !
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