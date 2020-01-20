 Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ, - адвокат

Об этом заявил адвокат Штепы Александр Шадрин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", - сказал адвокат.

По его словам, компенсация составила 3600 евро.

Шадрин отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередного вызова в суд в Харькове. Мера пресечения в отношении Штепы не действует, и она не обязана круглосуточно находиться дома.

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По словам адвоката, заседание суда по делу Штепы должно было состояться 15 января. Но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

Напомним, Европейский суд по правам человека принял решение о выплате Штепе компенсации 24 октября 2019 года. Согласно решению суда, Штепа имеет право на 2600 евро за нематериальные убытки и 1000 евро за судебные расходы и сборы.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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