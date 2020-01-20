 МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.
"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Исходим из понимания, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - говорится в комментарии.
В министерстве подчеркнули, что государственный герб Украины ведет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев, широко используется государственными органами власти и общественностью.
"Любое связывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - подчеркивает украинский МИД.
Ранее посольство Украины в Великобритании также осудило размещение изображения трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму".
Но что это нам даст, в силу обстоятельств того, что МИД, как и всю власть, возглавили беззубые малоросы...
І чомусь мовчать про «Азов»..
Да, интресно девки пляшут. А ЕЩЕ ШОТО ПРО ДЫРУ В БЮДЖЕТЕ НОЮТ
Скоро у нас герб будет - двухглавая курица.
Зачем нам символы Великой Руси, лохторат зелебобиков голосовал за Монголоидную Орду...
И по-хорошему, Британии надо извиниться, ибо Макрон, Трамп, Император Японии и усопший султан Омана скажут - "беги, глупец"(Борис Джонсон)
У Ирана "все-таки потребуют". Когда-нибудь. Наверное.
У пуйла вообще ничего не требуют...
Хотелось бы большей активности?
Да.
Но больше всех громко говорить об агрессии и вине пуйла-россии должна украинская власть.
Когда в последний раз преЗедент и его приближенные говорили об этом?
Британия так и кинулась выполнять обязательства.
Миром правит сила и страх и ничего больше.
Путин выигрывает гибридку с западом с разгромным счетом .
Просто уничтожает так называемую цивилизованности и их ценности.
Вас устраивают его заявления в сторону россии-оккупанта?
Но меня, начиная с первого моего коммента в данной теме, интересовало другое.
После того как Украина отказалась от ядерного оружия и сократила количество обычных вооружений ничего требовать она уже не может.
Только от нее требуют.
Посмотрите на Иран.
Что хочет то и делает и никто ничего сделать не может.
И посмотрите на Украину и все станет ясно.
Если сама жертва делает вид, что ее не истязают, другие могут думать, что жертве не так уж плохо.
В принципі, заява МІДу в даному випадку правильна.
Але мене цікавить чому нинішня українська влада така чемна з пуйлом і нічого не вимагає від нього?
Три леопарда на красном поле (официально они называются «идущие львы настороже») появились на английском гербе при короле Ричарде I Львиное Сердце. Гербовой щит с тремя леопардами или львами долгое время оставался единственным символом Англии.
Во время Столетней войны, продолжавшейся с 1337 по 1453 год, и известной как Война леопарда против лилии, английский герб претерпел изменения. Когда французская королевская династия Капетингов пресеклась в 1328 году, среди претендентов на французский трон был и английский король из династии Плантагенетов Эдуард III (1312-1377). Когда королём избрали Филиппа VI Валуа, Эдуард III, в знак своих претензий на трон Франции, рассёк и пересёк поле щита, оставив во второй и третьей четвертях традиционных леопардов, а в первой и четвёртой поместил лазоревое поле, усыпанное золотыми лилиями - эмблему Франции. Он следовал геральдическому правилу, гласящему, что дети геральдической наследницы (женщины, имеющей родовой герб) могут в своём гербе поместить её герб вместе с гербом отца. Для этого они должны разделить щит герба на четыре части, изобразив в первой и четвёртой четвертях герб отца, а во второй и третьей - герб матери. В полном соответствии с правилами Эдуард должен был бы поместить леопардов в первую и четвёртую четверти щита, но отдал эту позицию лилиям, что в случае победы точнее отражало бы соотношение английской и французской частей его будущего объединённого королевства. В таком виде английский герб просуществовал до 1800 года, когда упоминание Франции исчезло из королевского титула. Генрих IV (1367-1413) оставил на гербе только три лилии (этот символ называется «fleur-de-lis»).
В 1603 году на английский трон под именем Яков I взошёл Яков VI Шотландский (в русской традиции имена библейских персонажей, святых, высшего духовенства и европейских монархов даются в греческой форме - поэтому Яков, а не Джеймс (James)). При нём герб пополнился эмблемами Шотландии и Ирландии. Шотландский красный лев в золотом поле был старинным гербом графства Файфского и тана Файфского Макдуфа. В XIII веке этот герб украсился красной внутренней каймой, которую позже, в XV веке, шотландский парламент безуспешно пробовал отменить. Золотая арфа стала гербом Ирландии ещё в XV веке. Происхождение этого символа неясно. Нассауская и Ганноверская династии, сменившие Стюартов, помещали на английский герб щитки со своими родовыми гербами. Наконец при королеве Виктории (1819-1901) герб Великобритании принял форму, остающуюся неизменной и в наши дни.
Фигуры щитодержателей на протяжении веков менялись неоднократно. В разное время щит поддерживали соколы, белый лебедь, ял, белый кабан короля Ричарда III (1452-1485), красный валлийский дракон, указывающий на кельтское происхождение династии Тюдоров, серебряный гончий пёс графства Ричмондского. С 1603 года у щита утвердились коронованный британский лев и единорог. Золотой шлем английского герба увенчан короной св. Эдуарда, которая появилась в гербе в царствование Карла II (1633-1701). Навершие шлема - золотой коронованный леопард, именуемый британским львом. Намёт - золотой, подложенный горностаем.
Тобто, герб Великобританії отримав свою закінчену форму лише на початку ХіХ століття...
А "тризуб", практично незмінний, став офіційним гербом держави - Великого князівства Київського, в Х сторіччі....
Поки що його підшефний сидить на шпагаті. В справах, відкритих в США, ніби фігурує і він.
Тому він боїться і американців, і шефа, в якого на Зе купа компромату.
А тут ще й руzzкомирний Єрмак піджимає з третього боку. Тяжко Вові.
Питається, нахіба він в усе це влазив? Явно не від великого розуму.
На фронті нескінчені обстріли. За 18 січня загунув один боєць і 10 отримали поранення в бою.
Січень "миротворця" Зеленського за бойовими втратами вже перекрив січень "яструба" Порошенка. Проте, бентежить інше: на честь цих воїнів не будуть знімати помпезних кліпів, вишукуватись колони урядових машин, вести трансляції по TV. Бо це не вписується в концепцію 95-го кварталу про "мирні досягнення одного з найбільш впливових політиків **********". Показуха та відосіки, відосіки та показуха - квінтесенція цієї влади.В оновленій Конституції РФ хочуть зафіксувати приєднання України та Білорусі. Про це заявив лідер громадської організації "Українці Росії" Богдан Безпалько.РНБО презентувала Зеленському нову стратегію безпеки України, яка передбачає "заходи зниження напруженості у відносинах з РФ".В інтерв`ю The Times of Israel Зеленський заявив, що взаємини з його російським колегою Путіним "перебувають на початковому етапі", а боротьба з корупцією "займе багато часу."
Тобто, відступ від зайнятих позицій на Донбасі, повернення до формули Штайнмайєра, поновлення імпорту російської електроенергії та відкрите підняття голови вато-ригами - то тільки початковий етап? Боюсь подумати, що стане кінцевим. Та й боротьба з корупцією якось тихесенько відійшла на другий план - на перший вийшла боротьба з патріотами. Але ж головне відосік гарний "запилити", еге ж бо?Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, адвоката Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення його заступником голови ДБР і не бачить застережень для не покладання на нього аудиту справ Майдану.16 січня БПЛА СММ ОБСЕ середнього радіуса дії знову зафіксував щонайменше 650 протитанкових мін у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н. п. Золоте, які розмістили російські окупаційні війська.СБУ не знайшла причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, які виступали в окупованому Криму. Але прикордонники їх не пустили, не в останню чергу завдяки осередку ДемСокира.Запоріжжя.Юрист за освітою Гончарук подав заяву про відставку президентові, попри те, що тільки Рада має повноваження її задовільнити, а юрист за освітою Зеленський ту заяву прийняв.В Укроборонпромі хочуть за рік удвічі скоротити... заборгованість по зарплатах.В Україні різко виріс рівень безробіття. У грудні 2019 року зареєстровано 338,2 тис. безробітних, що на 17% вище, ніж минулого місяця. Це найвищий рівень, починаючи з березня 2019 року.Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у Фейсбук заявило, що збираються збільшувати кількість інженерів з нлп(нейро-лінгвістичного програмування).