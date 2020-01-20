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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2275) герб (66) МИД (5268) экстремизм (115)

 МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму"

Министерство иностранных дел Украины требует от британского дипведомства и полиции исключить изображение Герба Украины - трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму", распространенного ранее правоохранительными органами Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Исходим из понимания, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - говорится в комментарии.

В министерстве подчеркнули, что государственный герб Украины ведет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев, широко используется государственными органами власти и общественностью.

"Любое связывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - подчеркивает украинский МИД.

МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из Руководства по противодействию экстремизму 01

Ранее посольство Украины в Великобритании также осудило размещение изображения трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму".

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Источник: https://censor.net.ua/n3170845
 
   
 Топ комментарии
 
И провести Расследование , по Чей. протекции он туда Попал
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Та чё вы, в самом то деле.
Скоро у нас герб будет - двухглавая курица.
Зачем нам символы Великой Руси, лохторат зелебобиков голосовал за Монголоидную Орду...
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И провести Расследование , по Чей. протекции он туда Попал
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Известно по чьей.
Но что это нам даст, в силу обстоятельств того, что МИД, как и всю власть, возглавили беззубые малоросы...
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Борису Джонсону надо бы знать, что лучше с Зе не связываться, иначе что-то может случится МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму" - Цензор.НЕТ 197 Трезуб ему в жопу
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Ясно мокша. Мальоха нафтобабла, і якийсь офісний криль, зробив копі паст у документі на підпис...
І чомусь мовчать про «Азов»..
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А тим часом 17 січня перемагає....на отримання тендера.... Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук Российской Федерации Владимиру Кульчицкому, удостоенному в 2003 году президентом РФ Путиным звания Заслуженний работник РФ ( в штатском)
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коли вся православна вата трухани для хрещенського купання готувала , ******* нашєго невоцєрковлєнного презіка тендери проводила - й пректувати аєропорт у Дніпрі буде пуйлівський військовий академік
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А Вы что Думаете , что в Днепре Живут Люди который все равно , я думаю , что не Так . Следите , Такая информация не пройде бесследно.
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То есть деньги пойдут российским пенсионерам, а не украинским.
Да, интресно девки пляшут. А ЕЩЕ ШОТО ПРО ДЫРУ В БЮДЖЕТЕ НОЮТ
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Согласен, он никогда ничего не оспаривал
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Та чё вы, в самом то деле.
Скоро у нас герб будет - двухглавая курица.
Зачем нам символы Великой Руси, лохторат зелебобиков голосовал за Монголоидную Орду...
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Им просто "какая разница", что тризубец, что курица
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Ну, так, взять и внести в список экстремистских их льва и единорога. Гамнюки тупые. Санкции за отравление скрипалей когда введете?
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Кстати, єто вместе с Грецией надо требовать, а то Зеля нанесет... визит в Англию, или Шотландию, а там уже и Посейдон поддаст шторму.
И по-хорошему, Британии надо извиниться, ибо Макрон, Трамп, Император Японии и усопший султан Омана скажут - "беги, глупец"(Борис Джонсон) МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму" - Цензор.НЕТ 6718
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У Британии требуют.
У Ирана "все-таки потребуют". Когда-нибудь. Наверное.
У пуйла вообще ничего не требуют...
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Так пусть Британия как гарант тер.целостности у пуйла потребует вместо того что бы называть символ единства экстремистским.
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Британия все-таки делала неоднократно заявления о незаконных действиях россии в Украине, стабильно голосует в ООН в интересах Украины.
Хотелось бы большей активности?
Да.

Но больше всех громко говорить об агрессии и вине пуйла-россии должна украинская власть.
Когда в последний раз преЗедент и его приближенные говорили об этом?
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Толку от говорения?
Британия так и кинулась выполнять обязательства.
Миром правит сила и страх и ничего больше.
Путин выигрывает гибридку с западом с разгромным счетом .
Просто уничтожает так называемую цивилизованности и их ценности.
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Я писала о реакции нашего МИДа.
Вас устраивают его заявления в сторону россии-оккупанта?
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Это Ваше право.
Но меня, начиная с первого моего коммента в данной теме, интересовало другое.
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Что именно интересовало?
После того как Украина отказалась от ядерного оружия и сократила количество обычных вооружений ничего требовать она уже не может.
Только от нее требуют.
Посмотрите на Иран.
Что хочет то и делает и никто ничего сделать не может.
И посмотрите на Украину и все станет ясно.
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Громкие заявления о преступлениях россии в Украине это стимуляция и для гарантов хоть что-то делать для выполнения своих обещаний.
Если сама жертва делает вид, что ее не истязают, другие могут думать, что жертве не так уж плохо.
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Якщо Україна відмовилась від спротиву, то ніхто за неї воювати не буде. Тому скоро розпадеться антипутінська коаліція і Україна залишиться сам на сам з агресором.
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Між іншим, а Вам відомо, що Герб України набагато старший британського? Може, їх просто, "жаба давить?...........
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Може.)
В принципі, заява МІДу в даному випадку правильна.
Але мене цікавить чому нинішня українська влада така чемна з пуйлом і нічого не вимагає від нього?
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Та не "може", а так воно і є........
Три леопарда на красном поле (официально они называются «идущие львы настороже») появились на английском гербе при короле Ричарде I Львиное Сердце. Гербовой щит с тремя леопардами или львами долгое время оставался единственным символом Англии.
Во время Столетней войны, продолжавшейся с 1337 по 1453 год, и известной как Война леопарда против лилии, английский герб претерпел изменения. Когда французская королевская династия Капетингов пресеклась в 1328 году, среди претендентов на французский трон был и английский король из династии Плантагенетов Эдуард III (1312-1377). Когда королём избрали Филиппа VI Валуа, Эдуард III, в знак своих претензий на трон Франции, рассёк и пересёк поле щита, оставив во второй и третьей четвертях традиционных леопардов, а в первой и четвёртой поместил лазоревое поле, усыпанное золотыми лилиями - эмблему Франции. Он следовал геральдическому правилу, гласящему, что дети геральдической наследницы (женщины, имеющей родовой герб) могут в своём гербе поместить её герб вместе с гербом отца. Для этого они должны разделить щит герба на четыре части, изобразив в первой и четвёртой четвертях герб отца, а во второй и третьей - герб матери. В полном соответствии с правилами Эдуард должен был бы поместить леопардов в первую и четвёртую четверти щита, но отдал эту позицию лилиям, что в случае победы точнее отражало бы соотношение английской и французской частей его будущего объединённого королевства. В таком виде английский герб просуществовал до 1800 года, когда упоминание Франции исчезло из королевского титула. Генрих IV (1367-1413) оставил на гербе только три лилии (этот символ называется «fleur-de-lis»).
В 1603 году на английский трон под именем Яков I взошёл Яков VI Шотландский (в русской традиции имена библейских персонажей, святых, высшего духовенства и европейских монархов даются в греческой форме - поэтому Яков, а не Джеймс (James)). При нём герб пополнился эмблемами Шотландии и Ирландии. Шотландский красный лев в золотом поле был старинным гербом графства Файфского и тана Файфского Макдуфа. В XIII веке этот герб украсился красной внутренней каймой, которую позже, в XV веке, шотландский парламент безуспешно пробовал отменить. Золотая арфа стала гербом Ирландии ещё в XV веке. Происхождение этого символа неясно. Нассауская и Ганноверская династии, сменившие Стюартов, помещали на английский герб щитки со своими родовыми гербами. Наконец при королеве Виктории (1819-1901) герб Великобритании принял форму, остающуюся неизменной и в наши дни.
Фигуры щитодержателей на протяжении веков менялись неоднократно. В разное время щит поддерживали соколы, белый лебедь, ял, белый кабан короля Ричарда III (1452-1485), красный валлийский дракон, указывающий на кельтское происхождение династии Тюдоров, серебряный гончий пёс графства Ричмондского. С 1603 года у щита утвердились коронованный британский лев и единорог. Золотой шлем английского герба увенчан короной св. Эдуарда, которая появилась в гербе в царствование Карла II (1633-1701). Навершие шлема - золотой коронованный леопард, именуемый британским львом. Намёт - золотой, подложенный горностаем.

Тобто, герб Великобританії отримав свою закінчену форму лише на початку ХіХ століття...
А "тризуб", практично незмінний, став офіційним гербом держави - Великого князівства Київського, в Х сторіччі....
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Хай, спочатку, це почитають у нашому МЗС..
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А щодо "пуйла" - пояснюю.. Стосовно "дійсного" лідера "зеленої влади" порушені справи у США та Великобританії, він "заколупав" уже і своїх - в Ізраїлі подумували уже про те, щоб видать його американцям, як "громадянина України"... Він зараз заховався в Україні. Рано чи пізно, "треба щось робить".. Якщо "Блазня" "звалять" (а це буде рано чи пізно), йому треба буде кудись тікать.......... А куди тікають подібні "персонажі", що прокралися на батьківщині? Тільки в Росію.. От він і "бере за горло "блазенят", щоб вони швидше "зливали" Україну... А інакше йому "кирдик".......
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Мова про Бєню?
Поки що його підшефний сидить на шпагаті. В справах, відкритих в США, ніби фігурує і він.
Тому він боїться і американців, і шефа, в якого на Зе купа компромату.
А тут ще й руzzкомирний Єрмак піджимає з третього боку. Тяжко Вові.
Питається, нахіба він в усе це влазив? Явно не від великого розуму.
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А у "Блазня" що, розум є? Якби був розум, він-би, за булаву-б, не брався... Про "Дамоклів меч" чули? Так у нас його роль булава відіграє... І, якщо меч може лише "ковзнуть" і порізать, то булава "прикладеться" "остаточно" і "безповоротно"...
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Хроніка нашого дурдому станом на 19-20 січня
На фронті нескінчені обстріли. За 18 січня загунув один боєць і 10 отримали поранення в бою.
Січень "миротворця" Зеленського за бойовими втратами вже перекрив січень "яструба" Порошенка. Проте, бентежить інше: на честь цих воїнів не будуть знімати помпезних кліпів, вишукуватись колони урядових машин, вести трансляції по TV. Бо це не вписується в концепцію 95-го кварталу про "мирні досягнення одного з найбільш впливових політиків **********". Показуха та відосіки, відосіки та показуха - квінтесенція цієї влади.В оновленій Конституції РФ хочуть зафіксувати приєднання України та Білорусі. Про це заявив лідер громадської організації "Українці Росії" Богдан Безпалько.РНБО презентувала Зеленському нову стратегію безпеки України, яка передбачає "заходи зниження напруженості у відносинах з РФ".В інтерв`ю The Times of Israel Зеленський заявив, що взаємини з його російським колегою Путіним "перебувають на початковому етапі", а боротьба з корупцією "займе багато часу."
Тобто, відступ від зайнятих позицій на Донбасі, повернення до формули Штайнмайєра, поновлення імпорту російської електроенергії та відкрите підняття голови вато-ригами - то тільки початковий етап? Боюсь подумати, що стане кінцевим. Та й боротьба з корупцією якось тихесенько відійшла на другий план - на перший вийшла боротьба з патріотами. Але ж головне відосік гарний "запилити", еге ж бо?Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, адвоката Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення його заступником голови ДБР і не бачить застережень для не покладання на нього аудиту справ Майдану.16 січня БПЛА СММ ОБСЕ середнього радіуса дії знову зафіксував щонайменше 650 протитанкових мін у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н. п. Золоте, які розмістили російські окупаційні війська.СБУ не знайшла причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, які виступали в окупованому Криму. Але прикордонники їх не пустили, не в останню чергу завдяки осередку ДемСокира.Запоріжжя.Юрист за освітою Гончарук подав заяву про відставку президентові, попри те, що тільки Рада має повноваження її задовільнити, а юрист за освітою Зеленський ту заяву прийняв.В Укроборонпромі хочуть за рік удвічі скоротити... заборгованість по зарплатах.В Україні різко виріс рівень безробіття. У грудні 2019 року зареєстровано 338,2 тис. безробітних, що на 17% вище, ніж минулого місяця. Це найвищий рівень, починаючи з березня 2019 року.Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у Фейсбук заявило, що збираються збільшувати кількість інженерів з нлп(нейро-лінгвістичного програмування).
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Там того, шо запропонував, "під мікроскоп" запхнуть, варто - перевірить рахунки в банках, особисті та сімейні зв"язки, декларацію про доходи.. І гарантію можна дать - вилізе щось, що смердить сибірським газом чи нафтою марки "Уралс"..........
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Вчора деякі зебіли вже писали що ;гєйропа; та ;піндоси;, доказуючи що тільки росіянам Україна і потрібна.
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У всех бритов надо мазератти экспроприировать
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Островитяне,что с них взять? Робинзоны Крузо,мать их.
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для тупих і слабоумних - трезубець - герб україни - стилізоване зображення вільного сокола в атаці. на відміну від ненаситного двухголового мутанта - жирного бройлера московії.
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Просто британцам забыли ПОКАЗАТЬ ГЕРБ УКРАИНЫ.
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Европейцам самим надо часть своих гербов и прочей дряни запретить. Трезубец им не нравится МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму" - Цензор.НЕТ 6855

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