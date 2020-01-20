 Преследованиями оппозиции власть отвлекает внимание от собственных провалов и некомпетентности, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.
По его словам, громкие скандалы января один за другим уже начали снимать повязку с глаз даже тех, кто в прошлом году голосовал за "Слуг народа". А для того, чтобы скрыть громкие провалы своего правления, как считает Герасимов, власть организовала политическое преследование пятого Президента Украины Петра Порошенко.
"Тайный отдых Зеленского в Омане с вероятными секретными встречами с россиянами. Полная неспособность реагировать на сложные вопросы кризиса в сфере безопасности, продемонстрированная после сбивания украинского самолета российской ракетой в Иране. О некомпетентности президента Зеленского и отсутствии интеллектуальной мощи управлять страной откровенно заговорил даже премьер-министр Гончарук", - отметил Герасимов.
Он подчеркнул, что глубокое общественное возмущение вызвали новые зарплаты министров, а также их решение награждать себя месячными премиями в размере нескольких окладов.
"И это на фоне миллиардных дыр в бюджете, на фоне невыполненных обещаний власти снизить тарифы - потому что платежки, которые получают люди, свидетельствуют об очередной лжи", - уверен он.
Герасимов считает, что "при новой власти - некомпетентной, непрофессиональной, лживой и коррумпированной - государство держится исключительно на том запасе прочности, который за годы своего президентства создал Петр Порошенко и его команда".
По его мнению, чтобы отвлечь внимание от управленческой некомпетентности президента Зеленского, правительства и всех "слуг народа", властью принято решение активизировать фальсификацию десятков дел против пятого Президента.
"Политические репрессии против оппозиции - это часть общего наступления непрофессиональной власти Зеленского на права и свободы граждан, их попытки построить вместо европейской демократии абсолютную монархию, как Султанат Омана, или диктатуру по примеру России. Чего стоит только свежая инициатива "Слуг" - ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение информации, которую сама власть будет считать недостоверной", - отметил Герасимов.
Он подчеркивает, что преследование Порошенко - это атака власти на "ЕС" как единственную главную оппозиционную силу, которая отстаивает национальные интересы Украины.
"Понятно, напрасны все попытки власти запугать Петра Порошенко и его команду. Не на тех напали. Мы способны защищать и себя, и страну. А власть, которая пытается укрепить свой авторитет преследованиями оппозиции, - о чем мы все с вами и вся страна слышала с так называемых "пленок Трубы", - должен осознать, что никакие ее действия не остановят "Европейскую Солидарность" на пути защиты европейского и евроатлантического курса страны.
Петр Порошенко отменил запланированную зарубежную поездку. Сегодня он сходил в ГБР и лично получил повестки, чем заставил ГБР действовать в рамках закона.
Причем какие повестки? По делу о проходе украинских военных кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь через Керченский пролив. По делу, которое касается Минских соглашений.
Сегодня все понимают, кому выгодно развертывание и продолжение этих дел. Это выгодно исключительно России. Но Украина победит. Слава Украине!" - заявил Герасимов.
Расскажите нам лучше про очередной зашквар тупого оманского осла...
Это всегда интересно.., и иногда даже весело...
Скучно сегодня....
А бухать это для старорежимных барыг... - скучно....
На фронті нескінчені обстріли. За 18 січня загунув один боєць і 10 отримали поранення в бою.
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