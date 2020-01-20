 Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Вопрос компенсации тоже будет обсуждаться. Но подробно это будет обсуждаться юристами позже. Оно, как вы понимаете, состоит из нескольких уровней. Первый уровень – те компенсации, которые будут предоставлены страховыми компаниями и авиационной компанией, потом на более высоком уровне – как будут предоставлены компенсации иранской стороной...", — сказал он.

Пристайко считает, что вопрос получения компенсаций от Ирана должны обсуждать юридические команды двух стран.

"Я не ожидаю, что детальная дискуссия состоится с министром инфраструктуры, для этого (следует. — Ред.) войти в переговоры между юридическими командами, но без политического толчка, который мы собираемся совершить сегодня, очевидно, этого не будет", – пояснил министр.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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