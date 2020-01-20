EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1752  15
Материалы по теме:
Все про:Иран (843) компенсации (297) Пристайко (369)

 Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ

Первый уровень компенсаций будет предоставлен страховыми и авиакомпанией. Второй уровень — государством Иран. Чтобы получить эти компенсации, нужен политический толчок.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Вопрос компенсации тоже будет обсуждаться. Но подробно это будет обсуждаться юристами позже. Оно, как вы понимаете, состоит из нескольких уровней. Первый уровень – те компенсации, которые будут предоставлены страховыми компаниями и авиационной компанией, потом на более высоком уровне – как будут предоставлены компенсации иранской стороной...", — сказал он.

Пристайко считает, что вопрос получения компенсаций от Ирана должны обсуждать юридические команды двух стран.

"Я не ожидаю, что детальная дискуссия состоится с министром инфраструктуры, для этого (следует. — Ред.) войти в переговоры между юридическими командами, но без политического толчка, который мы собираемся совершить сегодня, очевидно, этого не будет", – пояснил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Иранский министр Эслами летит в Киев с посланием от президента о катастрофе рейса МАУ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также на Цензор.НЕТ: Пристайко: Украина все-таки требует передачи ей черных ящиков сбитого в Иране самолета

Источник: https://censor.net.ua/n3170835
 
 
 Топ комментарии
 
"политический" толчок ( вход платный ) Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 4224
Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 306
 показать весь комментарий
 
Придурок. Куй ты получишь от государства Иран. Государство Иран свою вину не признавало и не видно, чтобы собиралось. Государство Иран признало, что "Боинг" был сбит, вот и все. Найдут какого-нибудь стрелочника, и будешь ты, пристайка, с ним судиться. Вы, зебилы, даже людей похоронили без опознания, поверили Ирану на слово. Дебилы зеленые.
 показать весь комментарий
 
Не воспринимаю уже высеры данного организма. Так обосраться, а потом сделать важный вид и типо чет там "решать"..... наглость 80-го уровня
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шанси на отримання компенсації - це політичний поштовх??? Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 7671
 показать весь комментарий
 
Не будет никакой компенсации, это все сказки для зебилов. Иран найдет виноватого, какого-нибудь Абдуллу, и "примерно накажет". И все.
 показать весь комментарий
 
 
... для этого (следует. - Ред.) войти в переговоры между юридическими командами, но без политического толчка, который мы собираемся совершить сегодня, очевидно, этого не будет", - пояснил министр.

Натолкут тебя вмете с Вовой носами в этот политический толчок и на этом все компенсации закончатся.
 показать весь комментарий
 
 
Придурок. Куй ты получишь от государства Иран. Государство Иран свою вину не признавало и не видно, чтобы собиралось. Государство Иран признало, что "Боинг" был сбит, вот и все. Найдут какого-нибудь стрелочника, и будешь ты, пристайка, с ним судиться. Вы, зебилы, даже людей похоронили без опознания, поверили Ирану на слово. Дебилы зеленые.
 показать весь комментарий
 
 
"политический" толчок ( вход платный ) Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 4224
Пристайко рассказал о шансах получить компенсацию от Ирана за сбитый лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 306
 показать весь комментарий
 
 
Короче вашу компенсацию получит мама кобалева за удачно проведенную операцию по разоблачению Ирана!!
 показать весь комментарий
 
Если бы Коболев вел это дело, то были бы шансы. Но вова не Коболев, вова дебил. Ничего толком сделать не может. Поэтому никаких компенсаций не будет. Максимум - взятка для вовика лично, если Иран решит, что так дешевле. Или просто пошлют на три буквы.
 показать весь комментарий
 
 
Не воспринимаю уже высеры данного организма. Так обосраться, а потом сделать важный вид и типо чет там "решать"..... наглость 80-го уровня
 показать весь комментарий
 
 








tZE inform

@tZEinform

·20 мин
Министр иностранных дел Пристайко будет обсуждать с иранской делегацией вопросы компенсации за 11 убитых украинцев. "Иранская делегация " это министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Смеяться уже сил нет
 показать весь комментарий
 
 
толчек…., какой толчек?

А может ЗЕленым макакам нужен пендель хороший????
 показать весь комментарий
 
 
Авиакомпании и страховки выплачивают лишь в случаях:
1. Технической неисправности.
2. Ошибки пилота.
И не выплачивают, если авиакатастрофа случилась по злому умыслу: теракт, ракета, перестрелка на борту и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
И как обычно, эта компенсация пойдёт на зарплаты депутатов, ведь им всё мало, никак не нажрутся, а что народ в нищете живёт, так это им по барабану.
 показать весь комментарий
 
 
Американцам не нужна Эта сраная компенсация , - Они Вовремя запретили своим судам взлетать . Какие деньги Смогут вернуть своих родителей к их Детям . Добивайтесь , но не афишируйте свою Добропорядочность если она еще Осталась.
 показать весь комментарий
 
Иран согласился на выделение Украине кредита в размере 860 млн. долларов на инфраструктурные проекты. С ЧЕГО БЫ ЭТО? ВЕДЬ ЗА "ИНВЕСТИЦИЯМИ" ЛЫЖНИК В ОМАН ПОЕХАЛ. Пристайко розповів про шанси отримати компенсацію від Ірану за збитий лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 3782
 показать весь комментарий
 
 
А умови дужке прості дати пуйлівському війсьвовму академіку будувати аєропорт у Дніпрі , далі 17 січня а тепер летить друг Пуйла з Ірану ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх