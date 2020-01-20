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 По показаниям освобожденных пленных открыли 14 уголовных производств, - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировал 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и их пособников", - сообщают в ОГ.

В ведомстве подчеркивают, что обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории "Донбасса", - говорится в сообщении.

Осуществление досудебного расследования в указанных уголовных производствах поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3170833
 
 
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Щось небагато.

Гадаю більшість з них по справах маршруточників... По показаниям освобожденных пленных открыли 14 уголовных производств, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7085
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Пооткрывали дела я так понимаю на шестерок.
Наберитесь мужества уже - откройте дело на Путина!
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Фиксируйте , а затем в Засос постукивая по Плечу блин.
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