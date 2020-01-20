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Все про:Херсон (622) Павловский_Игорь (55) Гандзюк (424) Мангер (123) Рищук (24)

 Спецоперация в Херсоне: задержан Павловский, обыски прошли у Мангера, Рищука и Гордеева, - СМИ

Высокопоставленные источники в правоохранительных органах назвали имена людей, у которых в рамках спецоперации в Херсоне прошли обыски.

Слова источников цитирует ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По данным этого СМИ, спецоперацию проводят в Херсоне в рамках расследования дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк и связанных с этим преступлений.

В частности, проведены обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука и других лиц, которых следствие связывает с нападением на активистку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правоохранители проводят в Херсоне обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Под отработку силовиков попали члены преступной группировки "Москалей", участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

В понедельник, 20 января, сообщили о подозрении Игорю Павловскому, бывшему помощнику народного депутата Украины Николая Паламарчука. Прокуроры Офиса генпрокурора собрали доказательства, что он создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей жителей Херсонской области с целью прекращения их общественной деятельности и запугивания. В настоящее время происходит задержание Игоря Павловского. Его адвокаты и врачи пытаются защитить подозреваемого в организации убийства активистки от перевозки в Киев.

По информации источников в Офисе генерального прокурора, Павловского планируют задержать и доставить в Печерский районный суд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на 2 месяца.

Также на Цензор.НЕТ: В делах об убийствах Гандзюк и Шеремета есть существенное продвижение, - Касько

Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами.

В целом сообщено о подозрении 10 лицам, которые принимали участие в совершении преступлений в рамках преступной организации Павловского.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Источник: https://censor.net.ua/n3170831
 
 
 Топ комментарии
 
І знову фігурує Печерський районний суд, який має відому репутацію.
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Що боїшся за баригу свиню порошенко... Бо злиють його вбивці Каті?
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Це буде вдача, якщо цього живчика дійсно затримають, етапують до Києва і пЕЧЕРНИЙ суд спроможеться хоч браслети на нього приміряти. В гіршому випадку відпустять з вибаченнями за нестачею доказів. Це ж аВТОРИТЕТ, не якісь там ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ!
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І знову фігурує Печерський районний суд, який має відому репутацію.
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Що боїшся за баригу свиню порошенко... Бо злиють його вбивці Каті?
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Сурйозно? Особисто Порох віддав наказ вбити Гандзюк? *осёлface*
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Бетеры не зря пригнали .Значит известно много и прекращают все это безобразие.
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члены преступной группировки "Москалей", росіяни ?
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Це буде вдача, якщо цього живчика дійсно затримають, етапують до Києва і пЕЧЕРНИЙ суд спроможеться хоч браслети на нього приміряти. В гіршому випадку відпустять з вибаченнями за нестачею доказів. Це ж аВТОРИТЕТ, не якісь там ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ!
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Успокойтесь все будет чики пик єто когда рейтинг падает и прокол на проколе проводится операция отвлечение коррупция посадки аресті потом все попустит покричат отвлекут внимание пиджачок на потерявшем рейтинг Зе поправят и опят вперед с со сказками прибаутками круговорот украинского управленческого лайна в дії
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а нар деп Паламарчук это бывший нач обл УВД при Януковиче..
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"Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами" - тобто, прикривав злочинців. Це навіть - не організація злочину. Але це зараз - не головна проблема. Головне - знайти замовника.... Хто? Мангер? Якщо Мангер - то бабіюлі - хреново... В пятницю хвіст підняла на зебілів та клована - тепер "100%свійгенпрокурор" завдає удар у відповідь...
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Ох и не поворотливая эта государственная машина при олигархической системе паразитов-олигархов. В Китае виновных в деле Ганзюк давно б пустили на органы и забыли.
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Після листа херсонців *****,почалась якась операція...
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Херсон давно стал отстойником для всякой бандитской нечисти ,работы там непочятый край .
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зелеНЫм срочно нужен пиар.чтоб отвлЕчь внимание от Омана.и зашкваров с пустоголовым зеЛяй!ничего не выйдет!
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В общем срочно ищут дядю для показаний, что это лично Порошенка ее заказал. Есть не мог пока каюгандзюк чем ни буль не обольют клятый барыга.
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Хто Хто.... Парашенко и его кремлёвская верная шавка Сабаков
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