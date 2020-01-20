 Спецоперация в Херсоне: задержан Павловский, обыски прошли у Мангера, Рищука и Гордеева, - СМИ

Слова источников цитирует ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

По данным этого СМИ, спецоперацию проводят в Херсоне в рамках расследования дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк и связанных с этим преступлений.

В частности, проведены обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука и других лиц, которых следствие связывает с нападением на активистку.

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Под отработку силовиков попали члены преступной группировки "Москалей", участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

В понедельник, 20 января, сообщили о подозрении Игорю Павловскому, бывшему помощнику народного депутата Украины Николая Паламарчука. Прокуроры Офиса генпрокурора собрали доказательства, что он создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей жителей Херсонской области с целью прекращения их общественной деятельности и запугивания. В настоящее время происходит задержание Игоря Павловского. Его адвокаты и врачи пытаются защитить подозреваемого в организации убийства активистки от перевозки в Киев.

По информации источников в Офисе генерального прокурора, Павловского планируют задержать и доставить в Печерский районный суд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на 2 месяца.

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Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, по версии следствия, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, обеспечивал их деньгами.

В целом сообщено о подозрении 10 лицам, которые принимали участие в совершении преступлений в рамках преступной организации Павловского.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.