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 Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет

Почетный патриарх Украинской православной церкви (Православная церковь Украины) Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

На пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства Филарет заявил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата.

"Мы пошли на это незаконное решение, так как собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломия, чтобы он вернул нам оригинал этого решения собора", - сказал Филарет.

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По его словам, так как этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.

"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. То решение собора имеет право хранить Вселенский патриарх", - добавил Филарет.

Источник: https://censor.net.ua/n3170827
 
   
 Топ комментарии
 
Тебе, старый маразматик, никто ничего не должен. Пшёл демона гордыни усмирять! Надоел! Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет - Цензор.НЕТ 5957
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У Філарета зовсім "картуз з"їхав".. Цей документ - першоджерело рішення про надання Томосу!!! Це все одно, якби суддя із справи, після винесення рішення, вилучив та видав позивачу позовну заяву...........
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Тебе, старый маразматик, никто ничего не должен. Пшёл демона гордыни усмирять! Надоел! Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет - Цензор.НЕТ 5957
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Филя, тебя фсб покусало? Угомонись уже, напоминаешь пуйла всеми правдами и неправдами за власть цепляющегося
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Дедушко, в таких вещах "охрана, отмена" не работает.
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У Філарета зовсім "картуз з"їхав".. Цей документ - першоджерело рішення про надання Томосу!!! Це все одно, якби суддя із справи, після винесення рішення, вилучив та видав позивачу позовну заяву...........
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Старый пердун Филарет никак не угомонится. Интересно, сколько бобла он получил от Гундяева??
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Тупой болван. Перечеркнул все свои достижения 90-х - 2000-х
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Это какой то Маразм . Церква от Политики , но не от Людей же . Закон так и не приняли , что на каждой церкве должно Быть Написано , кто Собственник , Откуда идут Циркуляры , с Лубянки или с небесной канцелярии
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Якщо УПЦ КП погодився на ліквідацію, то вона не має права зберігати документи, бо організація ліквідована.
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Варфоломей ничего не вернёт ,не этому его учили .. Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 8470
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Філарет справжній український священик та патріот! Соєве кубло вже сечею давиться... Зрадник Єпіфаній в молитвах гундяя поминає, що сажете, юроидві?
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А мені чомусь згадується фото Філарета з порохоботом Олешком. Обдурили старого Порошенко і ко... Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 7668
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А як там ситуація у цілому: коли він приставиться, є там заміна? на скільки заразна ця хвороба?
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Слушайте Филарета, ибо он основатель Украинской Самостийной Церкви. А вообще он добрый дедуган.
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Якщо Філарет ажає всього лиш відновити КИївський патріархат, то не треба нічого вимагати. Він сам поставив підпис. Достаньо ЗАНОВО ЗАРЕЄСТРУВАТИ УПЦ КП - з цим проблем не виникне і це набагато швидше буде, ніж бігати по судах.
АЛЕ тоді існує один нюанс - при перереєстрації може бути втрачене церковне майно УПЦ КП... І тоді виникає питання: що для Філарета важливіше - його церква чи майно? Поки що він не хоче заново реєструвати УПЦ КП, хоча він САМ його ліквідував своїм підписом!
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А ведь тебе пора подумать о вечно врядли ты и пять лет протянешь я склонен думать шо тебе максимум осталось два три года . Вот представь дед шо бог и вправду есть и тебе предстоит отвечать за твои дела да земные
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Продавец сказок и ладанного дыма вещает о "законности"?
Если ты сам толкаешь легенды и россказни, то будь готов шоб тоже быть кинутым.
Тем более, что в притчах есть такая история, как об экономе одного богача. Выставили хитрозадого плута - как "праведника" И это вскармливают стаду как "благодетель".
Кто и когда назовет вора и обманщика "достойным Царства Божьего"? Граф такой был в Трансильвании, так этот "праведник" немедленно бы там познакомился с длинным заостренным куском дерева, и да, поделом было бы. Филарет, спасиб*, ты отлично поднимаешь настроение, дай Аллах тебе долгих лет ссуществования Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 1601
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Старый придурок. Иди уже на печи кости грей.
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Тут уже только эвтаназия поможет.
Крыша поехала у старого пердуна, 90 лет, а у него проблема - власти недостаточно.
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а давайте кинем старину Филарета в крещенскую прорубь..
если он грешен, то грехи утянут его на дно..
а если он не грешен, то давайте кинем его в прорубь с моста..
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Петю на него не хватает. Надо быть петей, чтобы этому тщеславному старику мозги заболтать. Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 1106
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Когда в 90-х УНА-УНСО освободили Лавру и позвали туда Филю, он почему-то решил отморозится... Времени было достаточно...
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Закройте этого сумасшедшего в дурку.
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Пригрози ему Филя, как твои московские товарищи делают
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Позвоните кто нибудь Баканову насчёт этого черта. Пусть привезут ему первородное яблоко греха для успокоения.
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А нічого було зв'язуватись з баригою.
В бариги рідкісна здатність - паплюжити все до чого торкнеться.
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"Барыга" сделал очень много, включая Томос

а посему имя ему - рівноапостольний Петро Олексійович Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 1259
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Та якось ніби барига уже не при владі, а більшість парафій все одно в ПЦУ... І повернутися в до Філарета виявили бажання одиниці. І з московського патріархату теж 600 парафій перейшли в ПЦУ, а не в УПЦ КП...
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Помрет Филя (а ведь скоро), на похорон не пойду, принципиально

сам себя он похерил своей тупостью
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Филарет - духовный лидер Украинцев !
пс я не православный
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так какой тебе Филя лидер, антихрист ты не православный ?
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Закройте деда в какой-нибудь удалённой келье...
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Щось дідуган не на жарт розходився! Минуле владарювання не дає спокійно спати? Може, брешуть люди, що У ТРУНІ НЕМА КИШЕНЬ? Тоді нащо так глумитись над церквою і соромитись самому? Гидко дивитись, як колись шанована людина так себе принижує.
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Старый мудак никак не успокоится. О вечном надо уже давно думать, а он все слюной брызжет.
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***
Быть стариками - не простая штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости - ещё не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.

Не опуститься, не поддаться хвори,
Болячками другим не докучать,
Уметь остановиться в разговоре,
Поменьше наставлять и поучать.

Не требовать излишнего вниманья,
Обид, претензий, злобы не копить
До старческого не дойти брюзжанья;
Совсем не просто стариками быть.

И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать.
У молодых свои приоритеты
И это надо ясно понимать.

Пусть далеко не всё тебе по нраву,
Но не пытайся это изменить,
И ложному не поддавайся праву
Других уму и разуму учить.

Чтоб пеною не исходить при споре,
Не жаловаться и поменьше ныть,
Занудство пресекая априори;
Совсем не просто стариками быть.

А если одиночество случится,
Умей достойно это пережить.
Быть стариками - трудно научиться,
Не все умеют стариками быть.

(Андрей Дементьев)
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***
Ой гляну я, подивлюся
На той степ, на поле;
Чи не дасть Бог милосердий
Хоч на старість долі.
Пішов би я в Україну,
Пішов би додому,
Там би мене привітали,
Зраділи б старому;
Там би я спочив хоч мало,
Молившися Богу,
Там би я...
Та шкода й гадки,
Не буде нічого!
Як же важко у неволі
Старіти без надії?
Навчіть мене, люди добрі,
А то одурію...
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Ну всё верно говорит Филарет.
Право на отзыв подписи предусмотрено. А раз не было объединительного собора, то и нет Устава. Минюст не имеет права регистрировать такие организации. Непонятно чему тогда Варфоломей томос дал.
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И собор обьединительный был..и устав есть..так что хлебани флакон бояры винторогий...и тебя попустит...
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Не чему, а кому! Тому, кому на выборы очень нужно было.))
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Москалику, йди методичку міняй - собор був, його навіть по всіх каналах рік тому транслювали... Мінюст у нас будь-яку легальну релігійну організацію реєструє взагалі-то (якщо вона не пропагує незаконні речі)! Це хіба у вас, кацапів, свідків Єгови визнають екстремістами і позбавляють реєстрації...

Просте питання: якщо Філарет визнав, що помилився з ліквідацією УПЦ КП, то чому він просто-напросто заново не зареєструє УПЦ КП в Мінюсті? У нього ж усе готово - просто заново занести документи. Навіщо по судах бігає? Тим більше сам ж підпис ставив - на камери, а не під дулом автомата, як греко-католики в 1946, наприклад...
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Там тебе уже апостол Петр прогулы ставит...и ты на земле грешной бред несешь...
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Алексеевич? Совсем порохоботы с ума посходили?!
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Петро Олексійович не апостол, а рівноапостольний


пока что.... Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет - Цензор.НЕТ 7273
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