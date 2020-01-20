 Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
На пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства Филарет заявил, что именно Константинопольский патриарх требовал ликвидации Киевского патриархата.
"Мы пошли на это незаконное решение, так как собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломия, чтобы он вернул нам оригинал этого решения собора", - сказал Филарет.
По его словам, так как этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.
"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. То решение собора имеет право хранить Вселенский патриарх", - добавил Филарет.
НО очень старается
АЛЕ тоді існує один нюанс - при перереєстрації може бути втрачене церковне майно УПЦ КП... І тоді виникає питання: що для Філарета важливіше - його церква чи майно? Поки що він не хоче заново реєструвати УПЦ КП, хоча він САМ його ліквідував своїм підписом!
Если ты сам толкаешь легенды и россказни, то будь готов шоб тоже быть кинутым.
Тем более, что в притчах есть такая история, как об экономе одного богача. Выставили хитрозадого плута - как "праведника" И это вскармливают стаду как "благодетель".
Кто и когда назовет вора и обманщика "достойным Царства Божьего"? Граф такой был в Трансильвании, так этот "праведник" немедленно бы там познакомился с длинным заостренным куском дерева, и да, поделом было бы. Филарет, спасиб*, ты отлично поднимаешь настроение, дай Аллах тебе долгих лет ссуществования
Крыша поехала у старого пердуна, 90 лет, а у него проблема - власти недостаточно.
если он грешен, то грехи утянут его на дно..
а если он не грешен, то давайте кинем его в прорубь с моста..
В бариги рідкісна здатність - паплюжити все до чого торкнеться.
а посему имя ему - рівноапостольний Петро Олексійович
сам себя он похерил своей тупостью
пс я не православный
Быть стариками - не простая штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости - ещё не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.
Не опуститься, не поддаться хвори,
Болячками другим не докучать,
Уметь остановиться в разговоре,
Поменьше наставлять и поучать.
Не требовать излишнего вниманья,
Обид, претензий, злобы не копить
До старческого не дойти брюзжанья;
Совсем не просто стариками быть.
И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать.
У молодых свои приоритеты
И это надо ясно понимать.
Пусть далеко не всё тебе по нраву,
Но не пытайся это изменить,
И ложному не поддавайся праву
Других уму и разуму учить.
Чтоб пеною не исходить при споре,
Не жаловаться и поменьше ныть,
Занудство пресекая априори;
Совсем не просто стариками быть.
А если одиночество случится,
Умей достойно это пережить.
Быть стариками - трудно научиться,
Не все умеют стариками быть.
(Андрей Дементьев)
Ой гляну я, подивлюся
На той степ, на поле;
Чи не дасть Бог милосердий
Хоч на старість долі.
Пішов би я в Україну,
Пішов би додому,
Там би мене привітали,
Зраділи б старому;
Там би я спочив хоч мало,
Молившися Богу,
Там би я...
Та шкода й гадки,
Не буде нічого!
Як же важко у неволі
Старіти без надії?
Навчіть мене, люди добрі,
А то одурію...
Право на отзыв подписи предусмотрено. А раз не было объединительного собора, то и нет Устава. Минюст не имеет права регистрировать такие организации. Непонятно чему тогда Варфоломей томос дал.
Просте питання: якщо Філарет визнав, що помилився з ліквідацією УПЦ КП, то чому він просто-напросто заново не зареєструє УПЦ КП в Мінюсті? У нього ж усе готово - просто заново занести документи. Навіщо по судах бігає? Тим більше сам ж підпис ставив - на камери, а не під дулом автомата, як греко-католики в 1946, наприклад...
пока что....