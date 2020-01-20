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 Политика Украины
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 Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ Эдди Рамой расширение мандата СММ на Донбассе, - ОП. ФОТО

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", - сказал Зеленский.

Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ Эдди Рамой расширение мандата СММ на Донбассе, - ОП 01

Президент отметил, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019г стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии (СММ), зеркальное увеличение количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая мониторинг на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ Эдди Рамой расширение мандата СММ на Донбассе, - ОП 02

Согласно информации, действующий председатель ОБСЕ согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, "а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить".

"Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что дополнительно стороны говорили об экономических отношениях между Украиной и Албанией. В частности, собеседники сделали акцент на развитии туристической отрасли и потенциале товарооборота.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170824
 
 
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На апрель, как известно, Владимиру Зеленскому назначена в Берлине вторая стрелка. Он поставлен на счетчик и должен к тому времени присоединить Украину к ОРДЛО, как это предписано Ермаком и Сурковым. Об этом ему очень предметно напомнили в Омане. Если он попытается увильнуть от выполнения своих письменно закрепленных обязательств, нормандская тройка принудит его или уже другого украинского актора к "миру". 18 января Меркель была вызвана в Москву, где послушно кивала и виляла хвостиком на совместной пресс-конференции. Макрон присягнул Путину еще летом в форте Брегансон.
Не позже апреля будет приведен в соответствие и Батька. Его нельзя выпускать на избирательную тропу как антимосковского бунтаря. Славянский тыл должен быть зачищен до майских торжеств.
В мае предстоит интронизация военного вождя: Парад Победы и всенародное конституционное волеизлеяние, освящающее альфа-самца нашего арийского племени с дополнительной хромосомой духовности.
Лето 2020 - идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО.
Russians в Кремле уверены, что одной угрозы применения ядерного оружия будет достаточно для отказа США от выполнения своих союзнических обязательств. Особенно при живом Трампе в Белом доме.
В Кремле не учитывают только одного. Литовцы, эстонцы, латыши не захотят второй раз покорно возвращаться в рабство. Они хорошо усвоили урок 1940 года и на этот раз они будут сражаться как финны в 1939-ом. Вежливым зеленым человечкам и воздушно-космическим силам РФ придется испытывать на них новейшие системы оружия и убивать их.
Настолько много, что даже сытый, гедонистский, декадентский, бездуховный лукавый, трусливый, лицемерный, циничный Запад не сможет остаться равнодушным. Можно назвать это расизмом, но Путину не позволят убивать европейцев в таких же индустриальных масштабах, как он убивает суннитов в Сирии. Общественное мнение в Европе и США заставит свои правительства вступиться за попавших в беду союзников.
Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа. - А. Пионтковский http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E2437E51C1FC
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Блин ну какое оно жалкое оно обсудило обсудить то обсудило а делает вместе со стадом зебилов в Верховной Раде совершенно противоположные действия .
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Да ну какую ему речь принесли от хозяев то он и озвучивает он продолжает играть роль только президента страні а так тот же артист комедийно разговорного жанра
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А інші, що там роблять?
Мабуть в цьому випадку вірно писати - "у зеленського" обговорили... Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ Эдди Рамой расширение мандата СММ на Донбассе, - ОП - Цензор.НЕТ 6727
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Це не той орел що літає, а той що скали обсирає!
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Каждый день потери на участках фронта с которых эта крыса войска убрала и запретила стрелять... А он скорбит и обсуждает, обсуждает и скорбит...
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а куда пропал бойфренд ЗЕ Богдан...?
Чет не видно якута давно...
Кто сейчас щекочет ушко нашего Гетмана...?
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ну он как бы официальное лицо - руководитель офиса приЗедента....
должен же показываться на людях...
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Мабуть закон про розпродаж землі під себе пише.
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Ты часто видел "на людях" руководителя администрации Порошенко? Или хотя бы слышал о таком в то время?
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но тогда порошенко сам рулил - это же совсем другая ситуация...
а до недавнего беня рулил через богдана и шефера...
Вот подумалось..., - что сейчас наверное их подвинули россияне и рулят нашим арлекино через ермака...
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Лео Кот

ну он как бы официальное лицо - руководитель офиса приЗедента....
должен же показываться на людях...

Втомився - тож за прикладом "шефа" у відпустці...
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Зеленскому хватит обсуждать со всеми с хорошим настроением лапшу разную .А надо действовать и материзовать те позывы и вожделения восставшего из его же фильмов и предвыборных обещаний .
Человек простит.Бог ни когда ..
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Позиви в нього точно є, але від далеко від туалету, канхвуз може статися і міжнародний шкандаль!
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ЗЕ! поклониикии с айфончиками . Такие ЧЕХЛЫ у всех есть я надеюсь))))?
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Яке ж воно гидке це жиденя паскудне,просто потворне,та ще й дурне,соромно за Україну!
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Мама Римма мыла Раму
Рама стала чистой
Но ведь Путин дал бабла -
Стала коммунистом
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Засюкивание ...
Ведь люди - мы остались со своим мировоззрением
И только два процента населения ,без всякого зазрения
Прекрасной былью наполняют все наше изменение

Но кто Творец Еврейской музы ,ведь там была не принята она ..
Но кто Творец Еврейской музы тут , кто видит мира наваждение ?
Ведь с миром чуждых чувств , с нашим измерением
Грехи иных миров и всех людей там - здесь зеркала забытого моления
Их жалкий плач там - Земли изнеможение.

Ведь отклонений Монитор для них предназначение
А мы из Тьмы рождаем свет Творить Добро без всякого сомнения
Ведь там безумный бард почти забыт.. Их опьянение?
Но Он ведь настоящий и палящий по нашему велению
И гордость Вида ни перед кем не преклонял из-за предубеждения
А кстати так Тарас Шевченко поступал , из-за Богов пренебрежения
И два процента вместе с ним , в картине изменения
Судьба в одном сосуде родила нам для очищения.

А в 2014 году для ощущений избавления
Прошлого греховного ментала разбавления
Иной запал начал без всякого сомнения
Легко настигать вас без преткновения.

И дерзновением очистит Бога возвратом Становления
Божественных тайн в их греховном бельме самомнения,
Ведь все Пути наши без возврата скрыты в фиолетовой тьме
ДЕРЗНОВЕНИЯ.
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"Согласно информации, действующий председатель ОБСЕ согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения" и что ?На сегодняшний день на сайте ОБСЕ отчет от 18 января по результатам наблюдений за 17 (!) января " .За 18 число составить фантазии не хватает или выходные не в счет? Из отчета от 18.01 2020 :"17 января, осуществляя мониторинг в двух местах возле участка разведения в районе
Золотого, наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения, а также
11 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (по
оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края) "вот такая она эффективность, полезность работы ОБСЕ
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