 Двое мужчин погибли от взрыва гранаты в Запорожской области, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области
"19 января около 10:30 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Лежино Запорожского района обнаружены трупы двух мужчин. С места происшествия полицейские изъяли металлические осколки гранаты "Ф-1" и другие вещественные доказательства", - сообщили правоохранители.
Полиция установила, что взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой, когда хозяин дома и местный житель (оба 1981 года рождения) употребляли спиртные напитки. Мужчины получили осколочные ранения тела и умерли.
Полицейские с места происшествия изъяли металлические обломки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами) и ч.2 ст.115 (несчастный случай) УК.
- Смотри как я могу?(Классический случай)
или:
- Это фигня, смотри как надо.
Хорошо что не в людном месте хотя бы. Да и не сядут уже, чтобы их содержать 5-7 лет на зоне то. Жаль мужиков, но им же за кольцо никто не тянул. Нажрались и "повыеживались" называется.