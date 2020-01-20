 Корреспондент The Associated Press Чернов представит книгу о войне на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ, презентация состоитсяв Киеве 24 января.
Мстислав Чернов — харьковчанин, начавший международную карьеру фотографа и видеооператора репортажами с протестов на площади Таксим в Стамбуле. С 2014 года работает на The Associated Press — фиксирует события Революции Достоинства, освещает аннексию Крыма, войну на Донбассе (одним из первых документирует последствия катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17), события в Сирии, Ираке, миграционный кризис в Европе, протесты в Гонконге, Каталонии, Франции. Работал в более чем 40 странах мира.
"Я видел революции и войны, снимал теракты и протесты по всему миру. Но Донбасс - это другое. Это слишком близко. От этого не закроешься камерой. В каком-то смысле, Донбасс - это символ. Ибо все войны изнутри выглядят одинаково: это страх, страдания, потери и смерть. Война - это коллективный кошмар, от которого почти невозможно очнуться, - полагает писатель. - Мы все, в некотором смысле, живем во Времена снов".
Роман "Время снов" построен на четырех сюжетных линиях. Судьбы нескольких героев объединяет одиночество и поиск смысла жизни в мире современных украинских реалий, глобального политического кризиса, излома человеческой идентичности. Это книга о внутренней борьбе, которая происходит в каждом из нас.
Роман начинается с событий российско-украинской войны и ведет далеко за ее пределы: в Харьков, взбудораженный последствиями революции, в холодную тьму ночных улиц Праги, в гущу антимиграционных протестов в Италии, в буддийский монастырь в Мьянме. Но это - лишь часть романа, работа над которым длилась 8 лет и началась задолго до войны в Украине. Вторая его часть - это сны.
"Реальность стала для меня материалом, но документалистика ограничивает - позволяет показать картинку, но не передает ощущения, которые вызывает. Описание сновидений - именно тот художественный прием, позволяющий выйти за рамки внешнего и показать внутренние переживания человека, все его конфликты и парадоксы. Это возможность заглянуть в глубину" - считает писатель.
В книжные магазины роман "Время снов" поступит в январе 2020. Презентация состоится 24 января в рамках выставки "Производство снов, или Что предлагает современная медиамашина" в арт-центре Closer (Киев, ул. Нижнеюрковская, 31), где книга станет одним из центральных объектов экспозиции.
Ты должен жить.
Ты должен жить ,назло врагам живи.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации ,
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине людских страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Ведь чувства наши в сознании пришельцев.
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И тебе помогут люди , ведь ты герой из близких.
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.