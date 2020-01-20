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 Происшествия, Общество
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Все про:беспилотник (718) Минобороны (6236) наемник (300) наемники РФ (1021)

 Наемники РФ маскируют свои дроны под беспилотники миссии ОБСЕ, - Минобороны

Российско-оккупационные войска используют БПЛА малого радиуса действия, маскируя их под беспилотники наблюдательной миссии ОБСЕ.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Максим Праута, ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ

"С начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА малого радиуса действия. При этом оккупанты ввели практику запускать свои БПЛА в период времени и в районах, заявленных для наблюдения с использованием беспилотников СММ ОБСЕ", - сообщил пресс-секретарь.

По словам Прауты, таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня для ведения воздушной разведки в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в том числе, из запрещенного вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3170813
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-то может объяснить нах вообще нужна та ОБСЕ? Они нихера не делают, есть куча фото где они гуляют по кабакам вместе с сепарами, а тут ещё и враг использует маскировку под них
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Виявляти такі безпілотники повинні самі ОБСЄ, бо інакше треба усі їх знищувати.
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Вот это дааааа...
Враг маскирует свою технику!!!!! Да где это видано!!!! Ни разу в истории войн такого не было!!!!
Представляю как тупые штабные крысы удивляться будут, когда на передок приедут Ураганы,Буратины и др. с эмблемами ОБСЕ! А в небе будут боевые беспилотники, вертолеты и истребители!!!!
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А обсе не может маячки типа свой/чужой на свои беспилотники поставить?
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Их дроны ночью светяся...как лампочка..
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Виявляти такі безпілотники повинні самі ОБСЄ, бо інакше треба усі їх знищувати.
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Кто-то может объяснить нах вообще нужна та ОБСЕ? Они нихера не делают, есть куча фото где они гуляют по кабакам вместе с сепарами, а тут ещё и враг использует маскировку под них
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Ну так збивайте усі безпілотники, крім своїх,така всяк випадок. ОБСЄ багате, купить собі ще, якщо що ...😨😸
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Какое гнилое житие и вожделения у этих ,,оккупационных войск,,.Пусть едут домой охранниками работать .
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А смысл,наши просто прекратили стрелять,зачем что-то выдумывать?
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https://www.dialog.ua/war/199376_1579457262

Россияне накрывают огнем ВСУ, но артиллерия ООС молчит в ответ: Бутусов о ситуации на фронте

Найманці РФ маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7382
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А Они , что Газетами европейськими обклеюют Свои планеры с голубыми шариками .Или они как в Войну летают Парами , а может и Ездят.
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и что?
ОБСЕ не знает свои беспилотники?
а чужие просто сбивать
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вся шарага ОБСЭ есть замаскированный рашистский целеуказатель
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Это ОБСЕ служит Рашке, вот и весь ответ. Это внештатные работники российской армии.
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