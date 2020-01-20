 Наемники РФ маскируют свои дроны под беспилотники миссии ОБСЕ, - Минобороны

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Максим Праута, ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ

"С начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА малого радиуса действия. При этом оккупанты ввели практику запускать свои БПЛА в период времени и в районах, заявленных для наблюдения с использованием беспилотников СММ ОБСЕ", - сообщил пресс-секретарь.

По словам Прауты, таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня для ведения воздушной разведки в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в том числе, из запрещенного вооружения.

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