Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая.

Об этом в интервью "Сегодня" заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ..

"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут. Поскольку заведения, кроме контракта с НСЗУ, получают возможность получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета, от страховых компаний. Местный бюджет может создать местные программы по тем или иным заболеваниям . Это означает, что законных способов получать официальные платежи достаточно много. Неформальных платежей, благотворительных взносов - не будет", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что в случае, если таковые платежи будут требовать, граждане могут пожаловаться на горячую линию НСЗУ 16-77.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая

Также, по ее словам, механизма сооплаты пациентом некоторых медицинских услуг пока нет.

"О сооплате мы не говорим. В действительности есть несколько моделей, как может дофинансироваться система оказания медицинской помощи. Работа над законопроектами ведется больше в парламенте. Мы поддерживаем конституционные решения, связанные с дополнительным финансированием получения медицинской помощи", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что в этом году планируется подготовка и широкое обсуждение законопоекта о страховом медицинском обеспечении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На посту главы Минздрава с предложениями взяток не сталкивалась, - Скалецкая

"На сегодняшний день в программу медицинских гарантий включены 27 пакетов медуслуг - все, что предоставлялось и раньше, но средств выделили больше, чем в предыдущие годы на финансирование медицинских учреждений. Наиболее критические для сохранения жизни и здоровья виды помощи - инсульты, инфаркты, онкология, роды, неонатальная помощь новорожденным - будут оплачиваться по повышенному тарифу", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что Минздрав рассчитывает увидеть положительный результат во многих ситуациях, которые были критическими, уже в конце апреля - начале мая.