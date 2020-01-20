EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  3054  58
Все про:здравоохранение (266) медицина (1915) Минздрав (2120) Зоряна Скалецкая (61)

 Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая

Со стартом реформ на вторичном звене медицинской помощи больницы будут получать средства по контрактам НСЗУ, за платные услуги, от страховых компаний и от местных властей.

Об этом в интервью "Сегодня" заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ..

"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут. Поскольку заведения, кроме контракта с НСЗУ, получают возможность получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета, от страховых компаний. Местный бюджет может создать местные программы по тем или иным заболеваниям . Это означает, что законных способов получать официальные платежи достаточно много. Неформальных платежей, благотворительных взносов - не будет", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что в случае, если таковые платежи будут требовать, граждане могут пожаловаться на горячую линию НСЗУ 16-77.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая

Также, по ее словам, механизма сооплаты пациентом некоторых медицинских услуг пока нет.

"О сооплате мы не говорим. В действительности есть несколько моделей, как может дофинансироваться система оказания медицинской помощи. Работа над законопроектами ведется больше в парламенте. Мы поддерживаем конституционные решения, связанные с дополнительным финансированием получения медицинской помощи", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что в этом году планируется подготовка и широкое обсуждение законопоекта о страховом медицинском обеспечении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На посту главы Минздрава с предложениями взяток не сталкивалась, - Скалецкая

"На сегодняшний день в программу медицинских гарантий включены 27 пакетов медуслуг - все, что предоставлялось и раньше, но средств выделили больше, чем в предыдущие годы на финансирование медицинских учреждений. Наиболее критические для сохранения жизни и здоровья виды помощи - инсульты, инфаркты, онкология, роды, неонатальная помощь новорожденным - будут оплачиваться по повышенному тарифу", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что Минздрав рассчитывает увидеть положительный результат во многих ситуациях, которые были критическими, уже в конце апреля - начале мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3170806
 
 
 Топ комментарии
 
Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая.

Будуть благодійні побори...
 показать весь комментарий
 
"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут.." ))))

так "не будет" или "я надеюсь" - это, как говорят в Одессе, две разные вещи...
 показать весь комментарий
 
Вы в состоянии купить лекарства на операцию?
Нет.
На нет и операции нет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Заодно не забудьте зарплату в державних клініках лікарям підвищити, а то і лікарів теж не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Их и так нет.В каждой больнице по несколько человек.Остальные тупорезы ,которые не учились,а платили в так называемых мед.университетах. Как может человек быть врачем ,если он писать не умеет ни на каком языке,я уже не говорю про латынь! Или про таблицу умножения.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем им быть умными, грамотными, профессиональными?
Родители не для того им покупали обучение в медуниверситетах...
Они не для того, что бы лечить людей а для того, что бы брать взятки и незаконно обогащаться.
 показать весь комментарий
 
 
Знакомый работает хирургом в госклинике ,, зарплата - около 18 тыс , при ставке шесть с половиной . Главврач этой же клиники , про зарплату не знаю , а вот слышал что - около 100 тыс премия + материалка в конце года . Медсёстры и санитарки 3 - 4 тыс ,, без всяких премий . Благодійних внесків у лікарнях не буде, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4992 .
 показать весь комментарий
 
 
Дежурные медсёстры в хирургическом отделении областной клинической больницы. 8 выходов по 12 часов в месяц. Зарплата минималка - 4 - 4,5 тысячи.
Спрашивал, так что вы тут забыли за такую мизерную зарплату?
Ответ был таков, что мол стаж зарабатываем, да и на хлеб и косметику хватает.
А как же остальное - семья, дети?
А остальное муж обеспечивает. Почти у всех их мужья на заработках за границей.
Так, что ходят не как на работу, зарабатывать на жизнь... а просто убить время, что бы дома сидеть было не скучно.
 показать весь комментарий
 
"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут.." ))))

так "не будет" или "я надеюсь" - это, как говорят в Одессе, две разные вещи...
 показать весь комментарий
 
 
Так у владних "нових облич" вроджені проблеми з логікою...
 показать весь комментарий
 
 
Вони просто будуть інакше називатися... Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5539
 показать весь комментарий
 
 
або поїдуть геть, туди, де їм згідні нормально платити, а це 90% світу, окрім іпан.тих Совків...
 показать весь комментарий
 
"Благодійні внески" ("хабарі") - СТІЙ!!! Раз-два!!!
 показать весь комментарий
 
 
Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая.

Будуть благодійні побори...
 показать весь комментарий
 
 
Вы в состоянии купить лекарства на операцию?
Нет.
На нет и операции нет.
 показать весь комментарий
 
 
Обезболивания не будет - онколог в отпуске
Жидкость из легких откачать некому - выходной
Я сегодня на похоронах слышала эти слова от дочери женщины, которая сгорела от рака. За 2 месяца
СВОЛОЧИ!!!
 показать весь комментарий
 
Пару дней назад заключили договор с государственным роддомом в Киеве. Даже не спрашивая нашего согласия подсунули квитанцию на оплату "благотворительного взноса" в 3000 грн. И это не считая штуки баксов врачу, чтобы все прошло нормально. Я уже не говорю про остальные расходы. А государство положенную по закону матпомощь выплачивать нам не торопится.
 показать весь комментарий
 
 
эт Вы поторопились)))
с апреля роды - бесплатно!
(извините...я неудачно шучу и понимаю, что до апреля, даст Бог... .... )
 показать весь комментарий
 
 
Мы как-то не подгадывали, роды в конце февраля должны быть уже, до апреля точно не дотянем) На государство надеяться в любом случае не стали бы.
 показать весь комментарий
 
 
шепотом...и лично Вам - замечательного самочувствия, отменного здоровья Вам и киндер-сюрпризу и много-много радости и счастья на всю семью...
другим не читать!!! ))))
 показать весь комментарий
 
 
Я ж говорю, что наши министры прилетели с другой планеты)) Например, Зоряна. Она даже не удосужилась посетить ни одного ФАПа. А зачем её по грязюке шастать в своих лабутенах)) Её подопечные, видать, понятия не имеют, что их министерша "говорит". Илья и Петров отдыхают))
У них и у нас жизнь пробегает как бы в параллельных мирах)). Для них - жизнь в розовых цветах. И не только розовых, и не только в цветах. А люди не перестанут болеть никогда из-за вот таких людей, как она. Потому и несут последние деньги для того, чтобы к ним отнеслись и в РОДДОМЕ!! по-человечески! Просто ужас((
 показать весь комментарий
 
 
Да роддом это нечто ! Врач от 500 долоресов и выше анастазиологи от 2000гр и выше палата после родовая 100 гр в день терапевт детский при выписке 500 жратвы дают как в блокадном Ленинграде ! Все санитарки из ближайших деревень работают сутки через трое !Заточены за эти сутки срубить бабла на ВСЕМ! Сокроментальная фраза от санитарки;вы нам конфеты и шампанское не несите давайте только деньгами!!! Я думаю им там ЗАРПЛАТА ВООБЩЕ НЕ НУЖНА!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ні, просто ви маєте це платити офіційно, а вони, це отримувати, теж офіційно...
Питання не платити не стоїть. Звісно, ви можете народити вдома (а можете і ні), або за допомогою знахарки. Якщо ж ви бажаєте отримати послугу, платіть.
Зовсім інша справа чому держава не бажає перейти до цивілізованого приватного страхування... але це вже інше питання.
 показать весь комментарий
 
 
"вісно, ви можете народити вдома (а можете і ні), або за допомогою знахарки. Якщо ж ви бажаєте отримати послугу, платіть."
Краще піти у такому випадку у комерційний пологовий будинок - буде не дорожче, але набагато приємніше і ніхто з вас окрім прайсу копійки не візьме.
 показать весь комментарий
 
Саме так, але для приватної медицини не потрібні тисячі медичних чиновників, що сидять у МОЗі та Облздравах. Тому, вони усе зроблять заради існування цього лайна, під назвою державна медицина.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, может где и по другому , но в городе хороших частных клиник нет. Да и рвачи, как раз в частных
Хожу в государственные, но к врачам с хорошей репутацией
 показать весь комментарий
 
" И это не считая штуки баксов врачу, чтобы все прошло нормально."
Это, кстати, необязательный платеж. Проще и надежднее просто отблагодарить дежурную бригаду, которая будет принимать роды, ан е договариваться с кем-то заранее, кто может и на роды не прийти..
 показать весь комментарий
 
Добросовестные врачи заранее деньги не берут
 показать весь комментарий
 
Значит большинство акушеров-гинекологов, принимающих роды в наших государственных роддомах, не являются добросовестными.
 показать весь комментарий
 
А если что-то пройдет не по плану или, как выше писали, на роды не успеет ? Что тогда?
Деньги вернут?
 показать весь комментарий
 
какая наивная(((((( врачи рождаются с хватательным рефлексом(((((((
 показать весь комментарий
 
 
а хто без нього народжується? Водії маршруток, такси, бариги із ринку?

Може настав час відійти від радянського лайна? Лікар це освічена людина, яка має ДУЖЕ гарно заробляти та бути елітою. Медицина має бути якісна і доступна. Перше важливіше за друге, бо який сенс із доступного непотребу?
 показать весь комментарий
 
 
90% всех врачей - рвачи...
Даже не стесняются, а говорят открыто - ну нам же нужно на что то жить и содержать семьи, ибо зарплата мизерная.
 показать весь комментарий
 
 
ну нам же нужно на что то жить и содержать семьи, ибо зарплата мизерная - я чую постійно і від усіх. Не знав, що вони усі лікарі...
 показать весь комментарий
 
 
Осталось толька - дожить до ентого..
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение..
 показать весь комментарий
 
 
та закройте вы уже эти больцы!!!
ишь, роскошь захотели - бесплатные больницы...
это вам не Совок, мляяя... Рехформа!!!
 показать весь комментарий
 
свинарник це хто? Лікар, який 10 років вчився і далі вчиться щодня?
 показать весь комментарий
 
Це ті попередники які започаткували цю традицію добровільно-примусових поборів .
 показать весь комментарий
 
З часів мого дитинства, ще дуже давно, у Совку, я пам'ятаю, що до лікаря без презенту не ходили... Але, мій життєвий досвід, підказує, що то було завжди так, задовго до комуняк. Даром лечиться, лечиться - даром.
 показать весь комментарий
 
Моє дитинство було теж дай бог пам"яті, тільки ніколи не давав, не даю і давать, не збираюсь.Кожен отримує зарплатню і повинен сумлінно виконувати свої обов"язки. ,а кого не влаштовує то завжди є вибір поміняти роботу ап не вимагати хабарі.Хабарник повинен сидіти а не лікувати.
 показать весь комментарий
 
Брешеш, або був комуняцькою падлою, десь при райкомі.
Зарплата лікаря має бути 2-3 тис. євро. Це зараз, і при існуючому рівні зарплат, а не десь і колись. Чому і для чого... я пояснювати не буду, бо для розумних людей це очевидно, а ідіоти ніколи не зрозуміють. Кого не влаштовує? помирайте.
 показать весь комментарий
 
хорошо в это верить...пока не зашел в больничку...
так что, дай Бог всем нам только здоровья и здоровья-здоровья!
ибо на болезнях, беде и незнаниях... легче всего наживаться...
 показать весь комментарий
 
 
Слкчай из жизни: Пошел пациент томографию пройти. Деньги на входе (приличные) в карман какой-то дамочке в униформе положил (который она предварительно растопфрила)... А выйдя из лаборатории (или как там она называется) сел рядом с доктором. Что там у меня - спрашивает пациен спустя несколько минут. Сейчас я Вам всё расскажу... "Доктор" просматривал снимок и параллельно пролистывал БИБЛИОТЕЧНЫЙ учебник!! Ну, знаете, такой.. кармашек, штампики... В итоге "доктор" ничего не рассказал, а послал пациента к нейрохирургу. Из кабинета в кабинет ходил-ходил пациент... Так и стоит у него в карточке диагноз ПОД знаком вопроса)) Но конфет энд дегЁХ носил пациент много))
Я уже молчу, сколько было случаев, когда "докторицы" кровь из пальца брали. а потом в обморок падали. увидя результаты. Лишь после повторного забора крови с трясущимися руками они расслаблялись и благодарили Бога за то, что они таки будут жить.
А уж что говорить о том, как у моей соседкипо даче (её мужапрооперировали), а он умер прям на столе. Ему необходимо было вырезать что-то там, а доктори шки полезли к спайкам на кишечнике... Потом их нельзя было найти - сбежали кто куда... ЕВРОПА??)) По-моему, мы не туда идем, дорогие товарищи! В смысле - не в Европу... а в ...
 показать весь комментарий
 
 
***
- доктор, а что что у меня за диагноз такой - х/з
- ну как вам сказать...это значит что, надо вам еще анализы там какие-нибудь сдать
и у других врачей проконсультироваться
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно сказать, что поборов не будет, их сразу как бы не будет. А еще контрабанды нет, потому что презедент сказал. что ее нет. Как нет и игорных заведений. Вот так власть клоунов борется с коррупцией. Сказал, что ее нет, дебилы поверили.
 показать весь комментарий
 
 
Ох і надоїли ці обіцянки=цяцянки. Ви спочатку зробіть, а ми оціним старання, якщо все у вас вийде.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх