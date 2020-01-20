Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая.

Об этом в интервью "Сегодня" заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ..
"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут. Поскольку заведения, кроме контракта с НСЗУ, получают возможность получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета, от страховых компаний. Местный бюджет может создать местные программы по тем или иным заболеваниям . Это означает, что законных способов получать официальные платежи достаточно много. Неформальных платежей, благотворительных взносов - не будет", - сказала Скалецкая.
Она добавила, что в случае, если таковые платежи будут требовать, граждане могут пожаловаться на горячую линию НСЗУ 16-77.
Также, по ее словам, механизма сооплаты пациентом некоторых медицинских услуг пока нет.
"О сооплате мы не говорим. В действительности есть несколько моделей, как может дофинансироваться система оказания медицинской помощи. Работа над законопроектами ведется больше в парламенте. Мы поддерживаем конституционные решения, связанные с дополнительным финансированием получения медицинской помощи", - сказала Скалецкая.
Она добавила, что в этом году планируется подготовка и широкое обсуждение законопоекта о страховом медицинском обеспечении.
"На сегодняшний день в программу медицинских гарантий включены 27 пакетов медуслуг - все, что предоставлялось и раньше, но средств выделили больше, чем в предыдущие годы на финансирование медицинских учреждений. Наиболее критические для сохранения жизни и здоровья виды помощи - инсульты, инфаркты, онкология, роды, неонатальная помощь новорожденным - будут оплачиваться по повышенному тарифу", - сказала Скалецкая.
Она добавила, что Минздрав рассчитывает увидеть положительный результат во многих ситуациях, которые были критическими, уже в конце апреля - начале мая.
Родители не для того им покупали обучение в медуниверситетах...
Они не для того, что бы лечить людей а для того, что бы брать взятки и незаконно обогащаться.
Спрашивал, так что вы тут забыли за такую мизерную зарплату?
Ответ был таков, что мол стаж зарабатываем, да и на хлеб и косметику хватает.
А как же остальное - семья, дети?
А остальное муж обеспечивает. Почти у всех их мужья на заработках за границей.
Так, что ходят не как на работу, зарабатывать на жизнь... а просто убить время, что бы дома сидеть было не скучно.
так "не будет" или "я надеюсь" - это, как говорят в Одессе, две разные вещи...
Будуть благодійні побори...
Нет.
На нет и операции нет.
Жидкость из легких откачать некому - выходной
Я сегодня на похоронах слышала эти слова от дочери женщины, которая сгорела от рака. За 2 месяца
СВОЛОЧИ!!!
с апреля роды - бесплатно!
(извините...я неудачно шучу и понимаю, что до апреля, даст Бог... .... )
другим не читать!!! ))))
У них и у нас жизнь пробегает как бы в параллельных мирах)). Для них - жизнь в розовых цветах. И не только розовых, и не только в цветах. А люди не перестанут болеть никогда из-за вот таких людей, как она. Потому и несут последние деньги для того, чтобы к ним отнеслись и в РОДДОМЕ!! по-человечески! Просто ужас((
Питання не платити не стоїть. Звісно, ви можете народити вдома (а можете і ні), або за допомогою знахарки. Якщо ж ви бажаєте отримати послугу, платіть.
Зовсім інша справа чому держава не бажає перейти до цивілізованого приватного страхування... але це вже інше питання.
Краще піти у такому випадку у комерційний пологовий будинок - буде не дорожче, але набагато приємніше і ніхто з вас окрім прайсу копійки не візьме.
Хожу в государственные, но к врачам с хорошей репутацией
Это, кстати, необязательный платеж. Проще и надежднее просто отблагодарить дежурную бригаду, которая будет принимать роды, ан е договариваться с кем-то заранее, кто может и на роды не прийти..
Деньги вернут?
Може настав час відійти від радянського лайна? Лікар це освічена людина, яка має ДУЖЕ гарно заробляти та бути елітою. Медицина має бути якісна і доступна. Перше важливіше за друге, бо який сенс із доступного непотребу?
Даже не стесняются, а говорят открыто - ну нам же нужно на что то жить и содержать семьи, ибо зарплата мизерная.
ишь, роскошь захотели - бесплатные больницы...
это вам не Совок, мляяя... Рехформа!!!
Зарплата лікаря має бути 2-3 тис. євро. Це зараз, і при існуючому рівні зарплат, а не десь і колись. Чому і для чого... я пояснювати не буду, бо для розумних людей це очевидно, а ідіоти ніколи не зрозуміють. Кого не влаштовує? помирайте.
так что, дай Бог всем нам только здоровья и здоровья-здоровья!
ибо на болезнях, беде и незнаниях... легче всего наживаться...
Я уже молчу, сколько было случаев, когда "докторицы" кровь из пальца брали. а потом в обморок падали. увидя результаты. Лишь после повторного забора крови с трясущимися руками они расслаблялись и благодарили Бога за то, что они таки будут жить.
А уж что говорить о том, как у моей соседкипо даче (её мужапрооперировали), а он умер прям на столе. Ему необходимо было вырезать что-то там, а доктори шки полезли к спайкам на кишечнике... Потом их нельзя было найти - сбежали кто куда... ЕВРОПА??)) По-моему, мы не туда идем, дорогие товарищи! В смысле - не в Европу... а в ...
- доктор, а что что у меня за диагноз такой - х/з
- ну как вам сказать...это значит что, надо вам еще анализы там какие-нибудь сдать
и у других врачей проконсультироваться