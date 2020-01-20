Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад.

"Если вы говорите, что мы должны открыто говорить о сексуальной ориентации, и о сексуальном образовании в целом, то я считаю, что сексуальное образование в школе - это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять. Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы не сделать из этого идею, которую дискредитируют", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, когда украинское образование перестанет избегать вопроса ЛГБТ и гендерной идентичности, министр ответила, что это произойдет, когда его перестанет избегать общество. "Если говорить о моей личной позиции по этому вопросу, то я считаю, что в свободном обществу государство не должно лезть в частную жизнь человека, отношения с партнером или партнершей - это право каждого и каждой выбирать с кем строить свою жизнь", - отметила она.
Новосад подчеркнула, что все должны понимать, что есть свобода выбора.
"Но есть определенные вещи, в пределах которых общество должно пройти какую-то траекторию дискуссий. Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься", - уверена она.
Министр заявила, что главная цель, чтобы было понимание и принятие того, что кто-то просто иной, и по ее мнению, одна из ценностей которую уже внедряет "Новая украинская школа" - это уважение к выбору другого.
Наприкінці існування СРСР в школах читався факультатив "Психологія сімейних відносин".
Там, правда, акцент робився на психології стосунків в родині.
Малость напоминает старый анекдот:
Муж дипломатично говорит жене:
- Дорогая, здесь ты неправа.
- Ах, я неправа? Значит, я вру? То есть брешу? Я тебе что, собака? Мама, он меня ***** обозвал!
Только у вас промежуточные стадии опущены...
Во-вторых, как это, чему учить? Откуда берутся дети, как правильно предохраняться, возможные последствия; полагаю, основы построения отношений и ответственность; может быть, разбор каких-то неоднозначных/опасных ситуаций и того, как в них не попасть. Или лучше, если детишки научатся сами, из интернета и подростковых легенд? А потом имеем девиц, которые залетают в 14, потому как считают, что "в первый раз ничего не будет", и условно взрослых, которые веруют, что в позе "женщина сверху" невозможно забеременеть.
Темы отклонений, безусловно, тоже следует поднимать. Нестандартная ориентация или необычное строение половых органов может быть тяжёлой травмой для подростка. Но, конечно, многое зависит от того, как всё это реализуют на практике. Мне кажется, что курс следует разделить на несколько частей (скажем, для 5-классников, 9 и 11 классников), а некоторые вещи обсуждать на индивидуальных консультациях.
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Действительно, сунул, вынул и пошёл. Зачем усложнять? ))) Про всякие мелочи вроде контрацепции, беременности, интимных отношений и сексуальных домогательств в интернете и порнухе всё и так доступно. Как говорилось в советском анекдоте на эту тему "в любви мужчины и женщины вы разберетесь сами, а в дальнейшем мы будем говорить о любви партии и народа".
>>На кой ляд "необычное строение половых органов"(с) детям?
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На тот ляд, что у некоторых детей оно вполне себе может быть, и им стоит знать, что это не конец света. Насчет демонстрировать не уверен, но правда, любопытно, что, по-вашему, случится, если 16-леткам (которые наверняка уже видели порно), продемонстрировать строение половых органов? С которым их, кстати, и так должны познакомить в старших классах на биологии?
«Всє цвєта радуґі.»...
Впереди у нее много работы с отсталым населением...
Мама у Новосад была лесбиянкой, а папа пассивным геем, который долбился в очко с бородатым соседом...
Это нормально, но украинское общество еще не готово....
Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься", - уверена она.Источник: https://censor.net.ua/n3170804
Але головне - тут власне про ці три підходи. Дівуля обіцяє стати "эффектной" (тобто зовнішньо привабливою), "тройной" (згодною на класику/орал/анал без жодних табу) і "внимательной" (до бажань і задоволення партнера). Тобто буде суперовою партнеркою, головне - ДАЙ ВПОРОТИСЯ!
Призначте керівником цього напрямку Іванісова, млять...
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не экономить на практических занятияхучесть опыт развитых стран.
https://lenta.ru/photo/2020/01/19/berlinweek/#1
что, как-то поменялось преподавание детям этого вопроса? столько есть материала (книги, учебники, видио) детского, доходчивого и не пошлого, проверенного временем и поколением детей, которым рассказывали-показывали эти азы анатомии и полового воспитания...
другое дело...что про ЛГБТ им возможно и не надо...подсказывать ))))
Она, видать, не видела наших шоу типа "Беременна в 16"... "Дневники беременной"))
И пусть возьмет за руку Зоряну и таки смотаются в село)) Они там такое увидят!! И образование, и медицину, и грязюку, которую они тоже боятся)).
Вы там почаще свет людям отрубайте и воду. А еще лучше - тепло! Ото они будут греться! И ни у кого спрашивать НИКТО НЕ БУДЕТ, КАК им греться, в том числе и школьники))) Не, а шо...
Они вон прям на заседаниях бабив рассматривают на своих смартфонах. а люди - не человеки?)) Перепись провели? Ото ж. Даже у первоклассника есть в телефоне интернет)) Отакое от)).
У неё, видно, сынишка голубой от здорового муженька..
Чтобы мальчики не спорили на переменках у кого из одноклассниц ножки получше ?
И чтобы девочки больше думали о домашних заданиях, чем о блеске для губ ?
Всегда существует вероятность чегой-то подхватить от перемены партнеров. Эта простая истина может зберечь многим здоровье, да вам на науку наплевать
...
(тьху, ледве ватою не вдавився)