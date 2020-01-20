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 Политика Украины
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Все про:дети (3825) секс (323) школа (1969) ЛГБТ-сообщество (261) Новосад (59)

 Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, как его правильно внедрять, чтобы идея не была дискредитирована.

"Если вы говорите, что мы должны открыто говорить о сексуальной ориентации, и о сексуальном образовании в целом, то я считаю, что сексуальное образование в школе - это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять. Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы не сделать из этого идею, которую дискредитируют", - сообщила Новосад в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, когда украинское образование перестанет избегать вопроса ЛГБТ и гендерной идентичности, министр ответила, что это произойдет, когда его перестанет избегать общество. "Если говорить о моей личной позиции по этому вопросу, то я считаю, что в свободном обществу государство не должно лезть в частную жизнь человека, отношения с партнером или партнершей - это право каждого и каждой выбирать с кем строить свою жизнь", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно. Это поучительная история для нас, - Новосад

Новосад подчеркнула, что все должны понимать, что есть свобода выбора.

"Но есть определенные вещи, в пределах которых общество должно пройти какую-то траекторию дискуссий. Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься", - уверена она.

Министр заявила, что главная цель, чтобы было понимание и принятие того, что кто-то просто иной, и по ее мнению, одна из ценностей которую уже внедряет "Новая украинская школа" - это уважение к выбору другого.

Источник: https://censor.net.ua/n3170804
 
 
 Топ комментарии
 
в смартфоне! есть сайты где все покажут
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Ківу візьміть на цей пілотний проект.
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Так едьте к соседям словакам австрийцами учитесь. Эту нас в школах преподают этот предмет . Дети знают строение человека, как беременеют и т д с 4-5 класса
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в смартфоне! есть сайты где все покажут
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Так едьте к соседям словакам австрийцами учитесь. Эту нас в школах преподают этот предмет . Дети знают строение человека, как беременеют и т д с 4-5 класса
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Sophia-Maria Duglass

Наприкінці існування СРСР в школах читався факультатив "Психологія сімейних відносин".
Там, правда, акцент робився на психології стосунків в родині.
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ещё этого не хватало... что бы из школы делали публичный дом
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Секса есть у нас. Но лгбт и тридварасам все неймется.
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Точно, сексуальное образование = "делать из школы публичный дом".
Малость напоминает старый анекдот:



Муж дипломатично говорит жене:
- Дорогая, здесь ты неправа.
- Ах, я неправа? Значит, я вру? То есть брешу? Я тебе что, собака? Мама, он меня ***** обозвал!

Только у вас промежуточные стадии опущены...
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Зачем вообще нужно "сексуальное образование", чему там можно учить, по нормальному? Разве что компостировать мОзги детей лгбт пропагандой. Дак сама министрица прямым текстом об этом и говорит
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Во-первых, когда министр говорила про ЛГБТ, она не заявляла, что это ключевая часть секс-образования. Она отвечала на поставленный вопрос про ЛГБТ.

Во-вторых, как это, чему учить? Откуда берутся дети, как правильно предохраняться, возможные последствия; полагаю, основы построения отношений и ответственность; может быть, разбор каких-то неоднозначных/опасных ситуаций и того, как в них не попасть. Или лучше, если детишки научатся сами, из интернета и подростковых легенд? А потом имеем девиц, которые залетают в 14, потому как считают, что "в первый раз ничего не будет", и условно взрослых, которые веруют, что в позе "женщина сверху" невозможно забеременеть.

Темы отклонений, безусловно, тоже следует поднимать. Нестандартная ориентация или необычное строение половых органов может быть тяжёлой травмой для подростка. Но, конечно, многое зависит от того, как всё это реализуют на практике. Мне кажется, что курс следует разделить на несколько частей (скажем, для 5-классников, 9 и 11 классников), а некоторые вещи обсуждать на индивидуальных консультациях.
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Да фигня это все, товарисчь. Весь сексуальный вопрос прост как ящик и идея про так называемое "сексуальное образование" - нелепость в духе современной толерастии. Какие картинки вы там им будете показывать или какие лабораторки устраивать? Вот финансовая грамотность это нужно, компьютерная - тоже. А так называемое "сексуальное образование" - тупо промывка детских мазгов.
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На кой ляд "необычное строение половых органов"(с) детям? Вы, батенька, извращенец чтоли? Гениталии детям демонстрировать будете с указкой?
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>>Весь сексуальный вопрос прост как ящик

===
Действительно, сунул, вынул и пошёл. Зачем усложнять? ))) Про всякие мелочи вроде контрацепции, беременности, интимных отношений и сексуальных домогательств в интернете и порнухе всё и так доступно. Как говорилось в советском анекдоте на эту тему "в любви мужчины и женщины вы разберетесь сами, а в дальнейшем мы будем говорить о любви партии и народа".

>>На кой ляд "необычное строение половых органов"(с) детям?

===
На тот ляд, что у некоторых детей оно вполне себе может быть, и им стоит знать, что это не конец света. Насчет демонстрировать не уверен, но правда, любопытно, что, по-вашему, случится, если 16-леткам (которые наверняка уже видели порно), продемонстрировать строение половых органов? С которым их, кстати, и так должны познакомить в старших классах на биологии?
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Пыдтримую і ще того, шо в очках і з бородой, якого вигнали...
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Та там в СН можна будь кого брати...
«Всє цвєта радуґі.»...
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мне жаль Новосад... Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад - Цензор.НЕТ 9543
Впереди у нее много работы с отсталым населением...
Мама у Новосад была лесбиянкой, а папа пассивным геем, который долбился в очко с бородатым соседом...
Это нормально, но украинское общество еще не готово....

Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься", - уверена она.Источник: https://censor.net.ua/n3170804
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перенесення психічних захворювань,й дитячих травм,інфекційних захворювань Суворо Заборонено Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 6325 Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 860
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А какие подходы можно найти? Лишь вагинальный,оральный да анальный.
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Я так думаю цій гандзі новоСад коллєги з фрикції слуги урода придумають цілий підручник типу комуСутра,а як ківа долучиться то ще мінімум 5 "підходів долучить! Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 7712
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Генератор поезії якось видав ось такий декадентський віршик... тут простір для фантазії, щоб уявити собі цю парочку... "*********** мерцательньій" та "принцеса феміна" - як на мене, готичні такі персонажі ))
Але головне - тут власне про ці три підходи. Дівуля обіцяє стати "эффектной" (тобто зовнішньо привабливою), "тройной" (згодною на класику/орал/анал без жодних табу) і "внимательной" (до бажань і задоволення партнера). Тобто буде суперовою партнеркою, головне - ДАЙ ВПОРОТИСЯ! Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 9803

Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 4282
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А як же зайчик? А як же капуста? А лелекам куди летіти??? Невже діти в такому ніжному віці повинні пізнати всю банальність буття?
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Во всех деталях. С плакатами, указками и лабораторными работами.
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капуста вже не актуальна - все одно більшість овочів з Китаю і Туреччини привозять , а отже - діти повинні народжуватись китайцями і турками ? ..))
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ну квіти,ж квітнуть, тобто,все й так давно викладається
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Идея хорошая, но опять все через жопу сделают.
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Запасні рятувальні виходи не завадять лгбт(шним викладачам)
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Теперь вопрос: Если мы не должны лезть в личную жизнь других, то зачем нам "вопрос" ЛГБТ и гендерной идентичности? Зачем "вопросы" ЛГБТ и всяких тридварасов засовывать в головы детей? Походу это именно они лезут ко всем
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Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад.

Призначте керівником цього напрямку Іванісова, млять...
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Начинайте этот курс с контрацепции (как же ее не хватало некоторым!) Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 938
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схоже - 8% вже давно і так приклеїли ..))
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зебики даже свою шутку придумать не могут а воруют
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Главное, чтобы эти рехформаторы, не начали преподавать игру на рояле гениталиями.
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Дело хорошее, но очень тонкое. Возможно, на начальном этапе стоит вводить как факультатив, знакомить родителей с программой и брать у них разрешение. И главное - не экономить на практических занятиях учесть опыт развитых стран.
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Теория без практики - пустая трата времени!
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Неделя моды в Берлине
https://lenta.ru/photo/2020/01/19/berlinweek/#1
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Чтобы найти правильные подходы к теме сексуального образования министерше Новосад необходимо посетить Зону сумрачного релакса Верховной Рады (пространство за колоннами). Там хенд-джоббер Кива, дамский угодник Иванисов и мастер коннектинга с лахудрами Яременка всё расскажут, покажут и дадут попробовать. А уж насчёт внедрения - недостатка не будет.
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Новосад не знайома з останніми науковими дослідженнями, які вказують на набутість "орієнтації". Не існує генетичної обумовленості. І самі ЛГБТ про це говорять відкрито (щоправда невігласам повторюють у вуха старі теорії про "я такий народився"). Інтерв'ю з організатором Київ-прайдів Шереметом
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Да какая разница, с парнем ты или девушкой, ты или тебя, он, она или оно, если дорога заасфальтирована и фонарь светит?
Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 6947
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Які наукові дослідження? Вона програму середньої школи ледве почала "освоювати" ,та й те з помилками!
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Землю продадуть, проституцію легалізують. лишилось підготувати майбутнє покоління до нових умов життя
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добре , що вчасно його прибрали - ще 5 років правління соєвих - і в Україні взагалі б нікого не залишилось ...
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звідки соєвим знати про мозок , якщо його в них ніколи не було ? ..))
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Ти невдалого опонента обрав. Мало я тебе зебілятко попускав? Був би в тебе мозок, ти би був соєвим.
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а "зебілятко" - це тебе так в дитинстві називали ? ....))
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Ні, це після останніх виборів для довб.бів нову назву вигадали...
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Помнят ли девушки своих первых учителей,которые привили им любовь к сексу ? ))
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-От студентки до министра .трусы вообще не одевала- ( Анна Новосад )
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одного понять не могу! что изобретать велосипед? (не к преЗЕденту сказано)))))
что, как-то поменялось преподавание детям этого вопроса? столько есть материала (книги, учебники, видио) детского, доходчивого и не пошлого, проверенного временем и поколением детей, которым рассказывали-показывали эти азы анатомии и полового воспитания...
другое дело...что про ЛГБТ им возможно и не надо...подсказывать ))))
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Це "образованійо" треба почати з деПутанів..
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Сексуальное образование в школе - это важно/ Действительно надо с детства приучать не удивляться тому что "Замминистра Клитина попала на должность через кровать", что депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства , что нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады, понимать о чём депутат Яременко во время заседания Верховной Рады договаривался с проституткой : « Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов».
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"№8 Ваша школа, может быть, и покончила с делением на лидеров и неудачников, но жизнь - нет. В некоторых школах не ставят плохих оценок, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым. Усилия так же важны как и результат. Это не имеет ничего общего с реальной жизнью." 11 правил для подростков от Билла Гейтса.
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Не забудьте про математику и физику. Это тоже важно. По крайней мере когда-то было важным.
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теперь на первом месте будет толерастия
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О! Ещё одна умная! Откуда у них такие "мысли"?))
Она, видать, не видела наших шоу типа "Беременна в 16"... "Дневники беременной"))
И пусть возьмет за руку Зоряну и таки смотаются в село)) Они там такое увидят!! И образование, и медицину, и грязюку, которую они тоже боятся)).

Вы там почаще свет людям отрубайте и воду. А еще лучше - тепло! Ото они будут греться! И ни у кого спрашивать НИКТО НЕ БУДЕТ, КАК им греться, в том числе и школьники))) Не, а шо...
Они вон прям на заседаниях бабив рассматривают на своих смартфонах. а люди - не человеки?)) Перепись провели? Ото ж. Даже у первоклассника есть в телефоне интернет)) Отакое от)).
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почитал комменты, забыл шо ваще хотел сказать..... в Европу идем? ню-ню Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 5847
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Неудивительно... А зачем коммент тогда написал, если все забыл?
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Новосад хочет вести не в Европу, а насаждать гейропу.
У неё, видно, сынишка голубой от здорового муженька..
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ну так тут "или трусы, или крестик". Если идем в Европу, то ясно что надо ввести.... уроки в школе. Но как-то по-нормальному, более лучше что-ли) Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 3922
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Еще. А это сексуальное образование включает пропаганду здоровых поведенческих моделей? Типа сохранения себя до брака? Новосад про такое не слышала?
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Нивкоем случае! Какие такие здоровые модели? Если какието модели здоровые, то значит есть и нездоровые чтоли? Так это хэйтспичь и буллинг. А какже толерастия и терпимость? Нельзя детям ничего навязывать пусть сами, добровольно и без принуждения выберут кем им быть: л, г, б или т...
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А не здоровее ли вернуться к раздельным женским и мужским гимназиям ?
Чтобы мальчики не спорили на переменках у кого из одноклассниц ножки получше ?
И чтобы девочки больше думали о домашних заданиях, чем о блеске для губ ?
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Временный транзиторный гомосексуализм или ранние вязки бывают не от неконтакта с противоположным полом, а от невежества насчет здоровых привычек.
Всегда существует вероятность чегой-то подхватить от перемены партнеров. Эта простая истина может зберечь многим здоровье, да вам на науку наплевать
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Педаль в асфільт: заборонити взагалі будь-яке статеве виховання, діти до 18 років мають вірити в капусту та лелеку - а замість цього зробити акцент на релігійному вихованні! "Слово боже" з першої по останню клясу! Сповіді у шкільного батюшки зробити суворо обов'язковими із занесенням у табель! І щоб більше думали про молитися-поститися-гріхів спасатися, аніж про різні там бісівські спокуси та розпус...
...
(тьху, ледве ватою не вдавився)
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Та вони все краще тієї Новосад знають! Якось на вулиці випадково підслухав розмову двох сцикух років по дванадцять, одна вчила іншу, що "поки місячні не почнуться" можна трахатись у повний зріст! Гуляй пока маладой!!! Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад - Цензор.НЕТ 2236
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Вот есть єксгибиционисты, геронтофилы, фетишисты. Почему бы этой Новосад не вспомнить про них и не начать рассказывать что это мол, в каком-то там мире мире является нормальным? И назвать это красиво - ЁПРСТ например или ПДРС. Какаяразніца? Между говномесом и фетишистом? Может сразу про всё лекции читать, чтоб таксказать, дитятко высшее сексуальное получило не выходя из школы?
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тупарылая идиотка придумать не может, как в школе ввести сексуальное воспитание... Это зебильо вечно хочет вдолбить зебанатам, что они первопроходцы в том, что придумали и сделали еще до них...
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