EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1047  1
Все про:аэропорт (1273) Запорожье (1578) Офис генерального прокурора (40)

 Экс-чиновник аэропорта "Запорожье" подозревается в нанесении предприятию ущерба на сумму более 1,5 млн

По согласованию с прокуратурой Запорожской области одному из экс-чиновников КП "Международный аэропорт "Запорожье" сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением и совершения служебного подлога, вследствие чего коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн (ч. 2 ст . 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве относительно вероятного служебного подлога, злоупотребления служебным положением и растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию КП "Международный аэропорт "Запорожье", по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас в уголовном производстве провели санкционированные обыски в помещениях коммунального предприятия и подрядных организаций, по местам проживания должностных лиц указанных субъектов хозяйствования в Запорожье, Киеве и Киевской области. В ходе процессуальных действий изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн грн.

Читайте также: СБУ проводит обыски в аэропорту "Запорожье"

Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3170802
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тю, а чому смілянський не підозрюється у нанесенні збитків ДП "Укрпошта" у розмірі 1,9 млн.грн. щомісячно???
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх