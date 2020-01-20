EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3169  51
Все про:авто (3699) Молдова (1058) Приднестровье (441)

 Украина с 1 апреля запретит въезд автомобилям с приднестровскими "номерами", - премьер Молдовы Кику

Украина с 1 апреля не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.

Об этом 20 января заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кику, Молдова с 10 по 20 января вводила ограничения для проезда приднестровских автомобилей через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который решила наложить Украина.

"Кишинев не поступился. Кишинев предоставил возможность нашим гражданам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще нет", - пояснил он.

"Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать", - отметил Кику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Углубляемся все дальше в сценарий Приднестровья, - Пристайко о Донбассе

В посольстве Украины сообщили, что официальное решение властей по поводу автомобилей с приднестровскими номерами пока в процессе разработки. "Этот вопрос обсуждается на уровне правительства Украины. Официального уведомления мы пока не получали", - добавили в посольстве.

Напомним, в ответ на тестовый режим, объявленный Кишиневом, непризнанное Приднестровье 17 января объявило, что с 24 января запретит автомобилям с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами, пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. Тирасполь обещал снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.

Источник: https://censor.net.ua/n3170796
 
   
 Топ комментарии
 
Это хорошо. Никогда не понимал, в каком статусе у нас рассекали авто на номерах никем не признанного кацапского анклава.
 показать весь комментарий
 
Давно пора было запретить. Приднестровье это такая же оккупированная рашистами территория как и Донбасс
 показать весь комментарий
 
А что при потрохе это не организовали?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, а "коллеги" из Украины в курсе?
 показать весь комментарий
 
Это хорошо. Никогда не понимал, в каком статусе у нас рассекали авто на номерах никем не признанного кацапского анклава.
 показать весь комментарий
 
 
Это действительно интересно. Получается Украина юридически признала Приднестровье?
 показать весь комментарий
 
 
нє, нічогг Україна не визнавала, просто поклала на це болт.
 показать весь комментарий
 
Не должно біть Исключений , а то днр запротестуют , что преднестровью можно , а нам нет.
 показать весь комментарий
 
 
А что при потрохе это не организовали?
 показать весь комментарий
 
 
Із пимировського контрабасу живиться дуже багато дуже жирних посадовців.
Як українських, так і парашних.
 показать весь комментарий
 
 
Он свои первые капиталы на торговле с ПМР заработал.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ах да Развод . Первое Апреля никому не Веря . День Смеха . Вот и Поржали.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора было запретить. Приднестровье это такая же оккупированная рашистами территория как и Донбасс
 показать весь комментарий
 
 
В Одесской, Винницкой и Черновицкой областях сейчас такой шухер начнется. Куча местных (даже не помидорцы, а именно граждане Украины) рассекает на помидорских номерах.
 показать весь комментарий
 
 
Саме смішне, що молдовани, які воювали, і у яких відібрали частину території, таку заборону не застосовують... В позатому році один "молдован" мені дорікав тим, що Україна "зраджує" інтереси Молдови і такі автомобілі пускає... Спитав - "А чого Молдова пускає?...". Заткнувся...
 показать весь комментарий
 
 
Саме смішне, що коли менеджера Рошену спитали, чому Рошен продає товари в "ПМР", він відповів, що не знав, що "ПМР" - то окупована росіянами територія.
 показать весь комментарий
 
 
А що кажуть менеджери Світочі та АВК?
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, якщо вони постачають туди продукцію, треба у них спитати, але про це не повідомлялось. Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 5602
 показать весь комментарий
 
Вся продукція, що поставляється в Молдову, є і в Тирасполі, в 6 км від мене йде газогін на Молдову і далі на Тирасполь, підірвете?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, по газогону у Тирасполь постачається російський газ, звичайно, краще було б і його обмежити, але і Молдова, і ЄС будуть проти, у України є зобов'язання по неперешкоджанню. По цукеркам, та ще й і українським, такого зобов'язання немає. Але якщо це нормально, що Рошен туди цукерки постачає, то навіщо менеджер дурнем прикидався?
 показать весь комментарий
 
Хз що зараз нормально, у нас все завалено цигарками з ПМР, але вони в два рази дешевші.
 показать весь комментарий
 
"у нас все завалено цигарками з ПМР"... При Порошенкові такого не було... Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 1252 Чи було?
 показать весь комментарий
 
Тут справа навіть не в Порошенко, було в 90-х, потім зникло, а коли почали піднімати в нас ціни, знов вилізло.
 показать весь комментарий
 
Це якраз справа у Порошенкові, і інших президентах (у тому числі і нинішньому). Звичайно, що контрабанда буде дешевша, це у всьому світі так, і з цією контрабандою треба боротися, тим більше, що ця контрабанда підживлює бюджет антиукраїнського терористичного анклаву.
 показать весь комментарий
 
І як ми бачимо, нинішня влада намагається з цим боротися, на відміну від колишньої.
 показать весь комментарий
 
Телепню, покажи мені хоч одну ноту протесту від МЗС Молдови, стосовно торгівлі України з ПМР.......... Це проблема не України, а Молдови!..........
 показать весь комментарий
 
А якщо б Молдова, наприклад, визнала Крим російським, це б зняло претензії України на Крим? Чи Україна з проросійськими терористами тільки після ноти протесту Молдови може боротися? Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 8989 Звідки ж ви такі беретесь?!
 показать весь комментарий
 
А конкретніше?... І до чого тут "Рошен"? "Для компанії"?... Чи це в стилі ""Сам ти дурак!" (12 стільців", панотець Востріков)...
 показать весь комментарий
 
 
" І до чого тут "Рошен"?" Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 2823 Да так, до слова прийшлось. А чого ви так збудилися? Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 5977
 показать весь комментарий
 
Я взагалі не розумію, що значить "в стилі "Сам ти дурак!"? Ви згадали знайомого молдованина, я згадав генерального менеджера Рошену, ніхто не дурень, всі розумні. Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 9134
 показать весь комментарий
 
Так пиши заяву у СБУ......... Чого ти тут "ногами сучеш"? Розмова про українсько-молдовський кордон, а не про "Рошен"......
 показать весь комментарий
 
Для чого мені заяву писати? Думаю, скоро компетентні органи і без мене розберуться. От сьогодні подільник Порошенка та Алєртова у розкраданні бюджету НГУ, Микитась намагався втекти з України, та не вдалося. Шкода, що Алєртов вже у Росії... Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 8843
 показать весь комментарий
 
Украина с 1 апреля запретит въезд автомобилям с приднестровскими "номерами", - премьер Молдовы Кику.

Як раз на день дурня.
 показать весь комментарий
 
 
.....это надо было делать еще в 1993 году !!!! Украина тогда способствовала распространению этой ЗАРАЗЫ сепаратиской !!!! Больше скажу с котовского района ОТРАВЛЯЛА строительную технику на ОБУСТРОЙСТВО укреп районов ПРИДНЕСТРОВЬЯ !!! ну про УШЛЕПКА корчинского который ВОЕВАЛ на боци сепарастов все ЗНАЮТ !!! Это ПРИДНЕСТРОВЬЕ Украина может ушатать в СЕКУНДУ , но нет ЯИЦ !!! В 1992 году СЕПАРСТЫ - ФАШИСТЫ блокировали : ГАЗ , СВЕТ , ВОДУ в почти миллионый город Кишинев и было 3 недели АДА летом !!! Я пережил , знаю и сегодня Украина сама столкнулась с тем ГОРЕМ в котором побывал Я (((((
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно крім газу, газ йде з Буковини, сепари там не могли перекрити.
 показать весь комментарий
 
.....иди в ЖОПУ , ненормальный !!! три недели на БАЛКОНАХ костры разводили для еды !!!все ВИРНО ((((( не знаешь ЗАТКНИСЬ и смочкы у ЛУГАНДОНЦЕВ !!!
 показать весь комментарий
 
РАГУЛЬ - МУЛЬ Молдова и ПРИДНЕСТРОВЬЕ это разное !!! ТРАССА газовая проходит ч\з г. Ананьев потом ПРИДНЕСТРОВЬЕ и только после идет на Молдову !!!
 показать весь комментарий
 
Один раз відповідаю Василь, бо ти не вмієш нормально спілкуватись, дивись на синю стрічку північніше Чернівців, бачиш де компресорна станція? Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 2875
 показать весь комментарий
 
ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор Transgaz подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года для транспортировки газа из Южной Европы.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" сообщает БизнесЦензор.
"Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову", - сказано в сообщении.
 показать весь комментарий
 
корчинський - це окрема історія про агентурні кадри КГБ/ФСБ в Україні...
 показать весь комментарий
 
А коли зараз агент ФСБ Корчинський виступає проти Зеленського, він не на ФСБ працює? Чи "звільнився ще вчора"? Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку - Цензор.НЕТ 4715
 показать весь комментарий
 
Замечу, что и Шухевич, который направлял банды УНА-УНСО в Приднестровье на поддержку пророссийских сепаратистов, и профессиональный провокатор Корчинский в свое время поддержали Януковича против Тимошенко, а сейчас выступают против Зеленского.
 показать весь комментарий
 
....а еще МЕНЯ очень беспокоит тот ФАКТ , который САМА Украина сделала Молдову МОРСКОЙ ДЕРЖАВОЙ обменявший кусок БОЛОТА на землю на которой МОСКАЛИ построили НЕФТЯНЫЕ -ГРУЗОВЫЕ и ПАССАЖИРСКИЕ терминалы и теперь Молдова ОЧКУЕТ нас перевозя ГРУЗЫ на росию и пассажиров ТУРЦИЮ !!! это кто сделал ??? дед ЛЬЁНЯ !!! который и сегодня при ДЕЛАХ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Если есть в Украине ЛУГАНДОНИЯ , почему неотплатить ПРИДНЕСТРОВЬЮ той же монетой и ОРГАНИЗОВАТЬ сепарасткий участок на ее территории !!!???? Пускай сепарасты ПРИДНЕСТРОВЬЯ договариваются в МИНСКЕ ))))с другими СЕПАРСТАМИ которые отделились от ПРИДНЕСТРОВЬЯ ????)))) поможем так сказать МОЛДОВЕ с пидступным ВОРОГОМ !!!!
 показать весь комментарий
 
окрема (((( окрема (((( ПРОЕ---=----БАЛИ БАТЬКИВЩИНУ и волают ОКРЕМА -ОКРЕМА ((((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх