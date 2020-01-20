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 Общество, Фоторепортаж
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 Контрразведка СБУ разоблачила завербованного спецслужбами РФ военнослужащего-контрактника ВСУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной в Днепропетровской области.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Святогорска после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок 100 ОМСБр "Республиканской гвардии" и 1 ОМСБр "Славянской бригады" 1 АК "НМ "ДНР" он был завербован сотрудниками российских спецслужб. В начале 2019 г. боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Контрразведка СБУ разоблачила завербованного спецслужбами РФ военнослужащего-контрактника ВСУ 01
Контрразведка СБУ разоблачила завербованного спецслужбами РФ военнослужащего-контрактника ВСУ 02

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась совместно с УСБУ в Ривненской области под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3170792
 
 
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Респект плохой , как они допустили подписание контракта с ВСУ, не пройдя проверку человека, тем более который выезжал на оккупированную территорию.
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Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных. Источник: https://censor.net.ua/n3170792\\\\\\\\\\\

Фотографировал на пленочный фотоаппарат и был настигнут с полной "кравчучкой" негативов?
Чет подозрительно, потому что никакой дурак бы не возился с разведданными, которые элементарно за пару минут скидываются даже на тот же Гугл диск, а ссылка вКонтакте передается ФСБ.
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а ти случайно не его колега.все то ти знаеш все умееш..
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на бутылке погорел. есть такая фишка у руцких, приседать на неё на корточках ))
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Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ - Цензор.НЕТ 3161 Бумбараша

@V_Terron


Раджу прочитати всім українцям. й зробити ретвіт !
Проект кремля "БУРАТІНО" Треба нарешті відкрити очі і чітко усвідомити - владу в Україні шляхом масового обдурення виборців захопив ворог.
Не дурники, не клоуни, не дебіли, а ворог.

https://baltvilks.livejournal.com/335326.html

Контррозвідка СБУ викрила завербованого спецслужбами РФ військовослужбовця-контрактника ЗСУ - Цензор.НЕТ 2198
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а что, кандидата на контрактную службу контрразведка не проверяет?
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