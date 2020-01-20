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 Политика Украины
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 Украина в 2020 году откроет посольство в Албании, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в 2020 году планируется открыть посольство Украины в албанской столице Тиране.

Об этом Пристайко сказал на пресс-конференции в Киеве 20 января, после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений Украины и Албании. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", - сказал он.

В настоящее время дипломатические функции в Албании возложены на посольство Украины в Греции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170789
 
 
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Что Ермак в Отпуске , смотри много так не говори , а то навешает.
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"крокодилы, пальмы, бегемоты
и жена олбанского посла.." (С)
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Давно пора! И кстати это одна из немногих стран где можно отдохнуть без представителей рашистской *********! Они там не шастают, иногда только паромом с о.Корфу и сразу обратно!
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Кстати, в Албании был режим, который засрал всю страну бункерами. Еще одна сторона коммунизма - делать так чтобы все считали тебя дураком. И ведь на полном серьезе эти помойки думали что на них кому-то надо нападать, а потом кормить миллионы рабов то Ukraine plans to open embassy in Albania - Цензор.НЕТ 4988
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В Крыму когда посольство откроете!?
Шайка ОМАНСКИХ мошенников...
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