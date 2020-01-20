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 Политика Украины
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Все про:гражданство (1028) Зеленский (4306) двойное гражданство (70)

 Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина работает над вопросом возможного введения двойного гражданства, чтобы, например, украинская диаспора в США могла свободно возвращаться в Украину.

"США являются нашим стратегическим партнером, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получаем, поскольку они пришли к нам на помощь в трудную минуту. Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства", - сказал он в интервью журналу Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170787
 
 
 Топ комментарии
 
"Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский" ... это Все для лохов !!!! А кто еще не понял то обьясняю - все нужно для того чтобы иностранцы могли свободно скупать украинскую землю !!! КРАПКА !!!
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что бы все евреи, которые когда то уезжали с Одессы пароходами смогли вернуться на землю Нью Израиль... Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3693
Все правильно... - здесь им будет лучше...
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Предпочтение будет отдано еврейскому и расейскому гражданству, так чтобы удобнее было земельку и последние предприятия скупать
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Чтобы зеленые сопли могли вовремя сбежать в Оман или Куршевиль!
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Яке5 подвійне громадянство, тим паче, під час війни??? Шпигунів фєдєрастових легше запускапти буде??? скільки за це путєн викатив в офшорі омановому???
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что бы все евреи, которые когда то уезжали с Одессы пароходами смогли вернуться на землю Нью Израиль... Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3693
Все правильно... - здесь им будет лучше...
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ну конечно, землю готовят к продаже, продавать говорят только украинцам,а тут и двойное гражданство подоспеет
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то такэ..
нужны начальники , что бы управлять малороссами....
и нужно их много...
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ЗЕдыбыл правда верит что единственное что удерживает нашу диаспору в их канадах-америках это отсутствие украинского паспорта? Внатуре лох!
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"Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский" ... это Все для лохов !!!! А кто еще не понял то обьясняю - все нужно для того чтобы иностранцы могли свободно скупать украинскую землю !!! КРАПКА !!!
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"сделаем их разом","сделаем их еще раз!",эх,и много много раз
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та шо вы так переживаете, на личную ж землю из-под ногтей нихто ж не претендует)
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ну да, конечно, для диаспоры? как я понимаю, это для "донецкой диаспоры", активно получающей раисиянское гражданство?
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😂😂😂 умеет конечно рассмешить своими фантазиями
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Предпочтение будет отдано еврейскому и расейскому гражданству, так чтобы удобнее было земельку и последние предприятия скупать
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Чомусь кацапам це не сподобалось, бо знають, що їхнє громадянство в Україні в "прольоте".
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"референдум" наверное будет,так же как и по закону о земле?
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Двойное гражданство нужно предателям народа, чтобы распродать украинскую земли. Украина вставай!
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... чтобы диаспора могла свободно возвращаться. ..
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блин, куда уже больше?
их здесь и так перебор...
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как хйло приказал гражданин лугандона одновременно смог быть и украинцем говорить нужно честно Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8181
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В Сирии Организовуют Украинскою Диаспору получают Оптом пол страны паспорта ., массово переезжают и Организовывают Сирийскою Диаспору, затем получают Автономию выселяя остатки Украинцев и Они 40 лет по пустыне будут Искать свою Родину.
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Из США в Украину ни один здравомыслящий человек не вернется ... или я не прав и тысячи наших бывших соотечественников спят и видят, как бы вернуться в эту помойку?
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Ідіот! В чому трабли зараз з амер. пасом прііхати , повернутися в Украіну ??
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