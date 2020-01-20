"США являются нашим стратегическим партнером, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получаем, поскольку они пришли к нам на помощь в трудную минуту. Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства", - сказал он в интервью журналу Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Украина должна проработать критерии двойного гражданства для диаспоры, - Климкин
"Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии
Нас 65 миллионов, - Зеленский готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины
Зеленский возвращается в Украину. ФОТО
Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба
+6
"Украина работает над реформой двойного гражданства, чтобы диаспора могла свободно возвращаться на родину, - Зеленский" ... это Все для лохов !!!! А кто еще не понял то обьясняю - все нужно для того чтобы иностранцы могли свободно скупать украинскую землю !!! КРАПКА !!!
+4
что бы все евреи, которые когда то уезжали с Одессы пароходами смогли вернуться на землю Нью Израиль...
Все правильно... - здесь им будет лучше...
Все правильно... - здесь им будет лучше...
+4
Предпочтение будет отдано еврейскому и расейскому гражданству, так чтобы удобнее было земельку и последние предприятия скупать
Все правильно... - здесь им будет лучше...
нужны начальники , что бы управлять малороссами....
и нужно их много...
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блин, куда уже больше?
их здесь и так перебор...