 "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман

Об этом Пристайко сказал на брифинге 20 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", - сказал он.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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