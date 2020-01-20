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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4306) МИД (5266) Пристайко (369) Оман (24)

 "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дипведомство объяснит рождественскую поездку Владимира Зеленского в Оман "в свое время".

Об этом Пристайко сказал на брифинге 20 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", - сказал он.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Как Сурков мог попасть в этот самолет?" - Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, когда там был Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170786
 
 
 Топ комментарии
 
ну не придумали еще шо брехать, не приставайте... "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 27
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сепаратные переговоры
это измена
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какое посольство??? там нет его! или быренько задним числом откроете... "Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 7197
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есть государственная тайна и не надо ничего пояснять
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Пральна... тайна есть, а посольства нет... *****************... есть почетный консул, а приставка чешет про посольство...
Вся зелень замешана на брехнн и клоунаде...авось забудут, позатыкаются там все...
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под нашим посольством он подразумевает - посольство мокши, не далеко от котрого и проживал бубочка...
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Вот вот ,к этому все и идет.Примерно как в параше,все что касается х-ла гос.тайна,так фриц -кацарылый? Отдых во время войны это не гос.тайна !
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ну не придумали еще шо брехать, не приставайте... "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 27
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Так, зебильё, дело сделано, можете расходиться. Вопросы потом, как-нибудь, может быть... "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 6824
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Сейчас включат бурную фантазию, возьмут лист бумаги и напишут первое слов... Объяснение.
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Судя по тому как вы обосрались с самолетом, то объяснять вы должны прокурору, а не вальяжно с барского плеча толкать речи о типо "секретности" поездки. Вообще все свалили, еще повезло что Путин не напал.
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Треба час щоб придумати якусь правдиву версію. Але всі вже знають, що Бубочка літав на зустріч з Сурковим. Чому в Оман? Бо Сурков під санкціями. Раша вже злила цю інфу, але зебіки не вірять в це - їм треба відосік.
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Когда придумаем всем кварталом что-нибудь весёленькое
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если "потужная победа" чего так долго скрывать? "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 1649
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"зебил" и "серьёзно" есть две вещи несовместные! "Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 175
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Будет еще одно криво слепленное фуфло и очередной зашквар.
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Ми хочемо назвати Украіну - Малорасейский федеральний округ.
А патом ми вам всіо об,ясним
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Слушайте , а где Ермак , что дела так плохи , что пристайку дали так много говорить.
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Да же люди ,этой национальности ничего не могут придумать.Куклу говорящую выставили,ермак разрешил поговорить в слух!
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Згоден. Так виглядає, що Пристайко - прессекретар у Ерамка.
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НЄ, счас щьо рана... Эдак в 2120 году, всьо узнаете, придет времъя... "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 3935
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"Наше посольство там"?А коли в Омані з'явилося українське посольство?
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Межі консульського округу:
Королівство Саудівська Аравія, Султанат Оман,
Єменська Республіка
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Короче, команда зебилов не может придумать даже относительно правдоподобной лжи...
Нужен тайм-аут.
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"Я тебя поцелую...потом...если захочешь..."(с)
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Шо, убогая фантазия? Не получается придумать? так скажите правду, - открывал в чёрном офшоре счета и там же продавал страну московитам.
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пристайкин, ты министром в МИДе без году неделя, а врёшь профессионально..., как "грустная лошадь" (лавров).
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Конечно, всему свое время , и оно для вас наступит, то время когда вы твари ответите на все вопросы поставленные вам Военным трибуналом.... "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 2152
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Там, десь далеко на Омані,
Відбулась зустріча з фуйлом.
Щоби воскрес той мир з Росієй
І завітав в нас "русскій мір"
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Десь далеко, в сонячнім Омані
Посеред верблюдів і пісків
Їхав чорт на лижах по бархану
А за ним ватага віслюків. "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 6537
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фуйло в то время где-то светился в Крыму вроде. Хотя - хз, мож кто из двойников.
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т.е. "мы еще не придумали что вам соврать так, что бы журналюги не спалили на брехне!"
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" дорогая. ты всё не так поняла! придёт время-я тебя объясню!"
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Все вірно - нічого йти на поводу в петюнців-порохососіків.
Все рівно вони скрізь знайдуть "зраду".
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Зебилоид, а ведь Моника в Омане и тебя за треху продала
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Я знаю одне - вся ця зелена влада хотіла кілька раз надурити українців- брехала, брехала і брехала, а тепер хочуть вкласти у вуха якусь більш витончену брехню з фішечками, щоб у мудрого наріду відпав сумнів.
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Не кілька раз, а весь час... Зеля бреше, як відкриває рота...
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а когда наступит "В свое время" ?
Сейчас даже не обсуждается то, что этот малоросс встречался с московитами...
Уже сомнений нет...
Сейчас только вопрос с кем точно...?
Некоторые пишут что не с Сурковым, а с Патрушевым... - секретарем сов.беза Московии..

"В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 494
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Смотрире на экранах страны: "ПЛАНЕТА СЛУГ. ВОССТАНИЕ"
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сколько времени на запрос отводится законом на ответ?10 дней если не ошибаюсь?может календарь у них не тот?
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Они уже давно ложили на ответы и на ваши календари ! Лохотрон зеленый и так схавает,главное не барыга?
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Так Арахамія ж сказала "До чого тут Конституція?" А якшо вони основний закон країни ні в що не ставлять, то нашо ж вони будуть інші закони виконувать? Хіба шо "па приколу"...
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Рибята,кто вкурсе,шо там с Ротердам+,зеРотердам 1+1 ?

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Посольства у Омані немає а час відповіді на запити встановлено законодавством! Міністр замовного скигління!
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"В свое время (!) все вам (лохам) объясним (может быть)", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман/ Зарвавшемуся лакею Коломойского деньги в казну следует вернуть немедленно : Министр Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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Кто то может себе представить такую же ситуацию в любой другой стране мира!?))))

Но нашим 73% мудрого укр нарИду...КАКАЯ РАЗНИЦА!)))
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Потом, пока на ум ничего правдоподобного не приходит, а потом может и забудут, в зебилов память, что у рыбки
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