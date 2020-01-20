 "В свое время все вам объясним", - Пристайко о поездке Зеленского в Оман

Об этом Пристайко сказал на брифинге 20 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", - сказал он.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Вся зелень замешана на брехнн и клоунаде...авось забудут, позатыкаются там все...
это измена
А патом ми вам всіо об,ясним
Королівство Саудівська Аравія, Султанат Оман,
Єменська Республіка
Нужен тайм-аут.
Відбулась зустріча з фуйлом.
Щоби воскрес той мир з Росієй
І завітав в нас "русскій мір"
Посеред верблюдів і пісків
Їхав чорт на лижах по бархану
А за ним ватага віслюків.
Все рівно вони скрізь знайдуть "зраду".
Сейчас даже не обсуждается то, что этот малоросс встречался с московитами...
Уже сомнений нет...
Сейчас только вопрос с кем точно...?
Некоторые пишут что не с Сурковым, а с Патрушевым... - секретарем сов.беза Московии..
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Но нашим 73% мудрого укр нарИду...КАКАЯ РАЗНИЦА!)))