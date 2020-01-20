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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (463) Пристайко (369) Трамп (2759)

 "Пожалуйста, не втягивайте нас": Пристайко обратился к американским партнерам из-за ситуации с импичментом Трампа

Министр иностранных дел Вадим Пристайко призывает партнеров в США не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу этой страны в связи с начатой процедурой импичмента президента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Пристайко сказал на пресс-конференции.

"Что касается импичмента, эта тема уже настолько часто упоминается и настолько, извините за слово, нам надоела, что мы в очередной раз хотим сказать: "пожалуйста, не втягивайте нас, это во-первых, не к вам, журналисты, а к американской стороне, пожалуйста, не втягивайте нас в свои внутренние политические события", - призвал Пристайко.

Он заявил, что позиция Украины всегда основывалась на том, что американская двухпартийная поддержка в Конгрессе является залогом устойчивости отношений Украины с США.

"Мы не участвовали и не собираемся участвовать во внутриполитической борьбе, и так же надеемся, что в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не принимают участия", - добавил глава МИД.

Также Пристайко заявил: "Если они хотят идти путем, которым мы идем, нашего следа там нет. Пожалуйста, не надо там искать того, чего нет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3170781
 
 
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На колени встань еще, у вас же так принято.
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Не всё сразу. Тарапица не нада(с) Колени у них припасены для сцаря.
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хм.. пАжАлуйста , не натягивайте нас, уже и с ваЗелином больно....пАмАгите !!! "Пожалуйста, не втягивайте нас": Пристайко обратился к американским партнерам из-за ситуации с импичментом Трампа - Цензор.НЕТ 4511
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Зачем втягивать туда, где уже по самые Фаберже сами влезли?
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Почалось ! Штати енергійно посилаються нахєр після оманського рандеву бубочки . Наступним буде зміцнення кордонів з ЄС та розширення військового співробітництва з Кацапією. А там *** і "саюзнає гасударство трьох сестьор" . Зєбіли дупоголові трахнуті "масгамі" , видайте щоніть .
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