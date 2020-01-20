 "Пожалуйста, не втягивайте нас": Пристайко обратился к американским партнерам из-за ситуации с импичментом Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Пристайко сказал на пресс-конференции.

"Что касается импичмента, эта тема уже настолько часто упоминается и настолько, извините за слово, нам надоела, что мы в очередной раз хотим сказать: "пожалуйста, не втягивайте нас, это во-первых, не к вам, журналисты, а к американской стороне, пожалуйста, не втягивайте нас в свои внутренние политические события", - призвал Пристайко.

Он заявил, что позиция Украины всегда основывалась на том, что американская двухпартийная поддержка в Конгрессе является залогом устойчивости отношений Украины с США.

"Мы не участвовали и не собираемся участвовать во внутриполитической борьбе, и так же надеемся, что в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не принимают участия", - добавил глава МИД.

Также Пристайко заявил: "Если они хотят идти путем, которым мы идем, нашего следа там нет. Пожалуйста, не надо там искать того, чего нет".

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