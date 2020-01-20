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 Политика Украины, Общество
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Все про:горячая вода (81) Тарифы на отопление (581) Гончарук_Алексей (544)

 Суммы в платежках за тепло и горячую воду снижены до 30% в 124 городах, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о снижении тарифов на горячую воду и отопление по всей стране.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сказано - сделано! Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. В 124 городах Украины осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.

К правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днипро, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев", - отметил Гончарук.

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Он приводит в пример платежки за декабрь 2019-го в нескольких областях:

- сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам: от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн во Львовской обл;

- по 2-комнатным квартирам: от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл.;

- по 3-комнатным квартирам: от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

Также в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

По словам премьера, это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

Суммы в платежках за тепло и горячую воду снижены до 30% в 124 городах, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170779
 
   
 Топ комментарии
 
Живу в Кривом Роге, наш дом 32 квартирный (сталинка) При "кровавом" Порошенко субсидию получали жители 12 квартир. При Ишаке Оманском 3 квартиры???
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Просто зима в этом году теплее, меньше газа расходуется, поэтому и меньшие суммы в платёжках за отопление в этом году.
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Гончарук банальное трепло, отопление дороже, чем отапливаться электричеством,
цены космос, местные бандиты не стесняются
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оно математику не учило, диплом есть а ума нет! все куплено!
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очередь надо было занимать с утра, ибо после 10 часов в магазинах ничего не было!
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Зима прошла, настало лето!
Спасибо зеликам за это!!!

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+1 платіжка "за розподіл і транспортування газу" - 98,88грн в місяць.
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Просто зима в этом году теплее, меньше газа расходуется, поэтому и меньшие суммы в платёжках за отопление в этом году.
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Но именно в этом и есть прямая заслуга Зеленского, Он смог зиму сделать теплее. Неужели вы не поняли масштаба личности. Стыдно, извините, но вам должно быть стыдно
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скидка составила от -200% до 30%. У юзика с ********** дома 30%, у остальных людей от -200% до 0%
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Живу в Кривом Роге, наш дом 32 квартирный (сталинка) При "кровавом" Порошенко субсидию получали жители 12 квартир. При Ишаке Оманском 3 квартиры???
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Кінець епохи бідності! Розбагатіли патамушта!
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как голосовали так и получают))) - сарказм конечно - но ведь в чем то я прав наверное - а вообще - жах
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В родном городе ЗЕльцмана все должно быть лучше! Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7535
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Мер Кривого Рога Вилкул начиная с 2015г. раз в год выделяет самым бедным и ветеранам по 500 грн. помощи за отопление или воду на выбор.
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это где в Герцилии? - там и так неплохо.
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И почему тогда все евреии не в Герцилии?
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Официально в Киеве цена за воду увеличина судя по всему гончарук об этом не в курсе! а за тепло да цену снизили но эксперты говорят что это разовое снижение так сказать формулы расчета не изменились постановления на цену не изменились просто дали разовую скидку! так что посмотрим какие платежки будут через месяц!!
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у меня в платежке цена на тепло на 300 грн меньше по сравнению прошлым месяцем! за то на воду на 100 грн больше! около метро лукьяновка шевченковский район!
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пощастило, бо в мене аж на 16 грн меньш ніж було))
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Ага...Лапша для Зелохтората! Газ дешевле в 2 раза чем год назад, доллар подешевел на 20%, самая теплая зима! Могли бы и в 2 раза понизить цены!
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А каким боком к тёплой, просто АНОМАЛЬНО ТЁПЛОЙ зиме имеет этот самокатчик с рылом типичного козла? Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4387
Оно, что, погодой управляет? Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3866 Так ему в Павловку срочно. Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6217
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Це стало можливим тому що не було зими,і те що влада трошки наїхала на місцевих чинуш щоб сольно не зажирались бо вдавляться.
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сам зе-царь приказал: "по щуечьему велению, по моему хотению"...вот в Давосе эти гении "иканомики" научат мировую закулису как надо работать.
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У кого снижены, не знаю. У нас за ноябрь тариф был 15 грн./кв. м, а в декабре - 26.
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НАГЛОЕ ВРАНЬЕ!
Мне пришла платежка с точно такими же тарифами на отопление, что и в прошлом месяце.
(Киев)

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всем зебилам напоминаю - вы это все сделали вместе - да нет зимы и цены а мире на газ упали реально - но тут с этого делают пиар - напишите мне - какую реформу,реальную реформу делают эти ,как бы помягче сказать , обманщики при власти - жду ,может я не знаю ?а?
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+ температура,цена газа на международном рынке -,нагнули местные бюджеты громад(- на другие соцпроэкты которые громады планировали),добавили транспортировку-гончарук в очередной раз разводит лохов
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естесно!кудаж без них,"наше все!" "сделаем их еще раз!" только так
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Цена на газ еще летом снизилась более, чем на 30%, зима теплая - батареи еле теплые. зелефишечки для зебилов.
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У меня в платежке за декабрь отопление меньше на 50 грн (3.5%), поинтересовался еще у пары знакомых - у одних скинули на 7.5 %, у других аж на 14%. Действительно, до 30 %. В том смысле, что не после.
Но, в конце концов, главное не то, как на самом деле, а чего говорят по телевизору. Эту идею українські урядовці, кажется, пронесут сквозь века.
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Цену на газ снизили, но добавили за транспортировку .На кого этот цирк рассчитан?
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И снизили не лично зе-цена упала на мировом рынке,но преподносится,как личная заслуга.
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а розподіл а транспортування а січні для усіх газ 6.92 плюс 1.272 и виходить 8.2 грн куб газу. Тому брехня вона і в Африці брехня, що газ подешевшав!
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"До" 30-ти - це й "до" 10-ти, й "до" одного...
і з погодою пофартило...

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Не знаю. В мене опалення за грудень місяць ще дорожче аніж у листопаді. Ціну на газ знизили, а за транспортування підняли. Геноцид триває. Крім того обіцяли скасувати борги за опалення за 2019 адже суд визнав незаконними тарифи за той період. То шо, падлюки ?
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зрівняв з 2019р. - різниця в 16 гр.. ПЕРЕМОГА
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Единый налог обещали не поднимать... подняли. Так и с газом: выдают низкий расход энергоресурсов за снижение тарифов. Лапши полные ведра.
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При такой зиме, и снижении цен на газ, по сравнению с прошлым годом , в ллатежках суммы выше в 1,5 раза, за аналогичный период!!! Это по Киевской области.
Так , что это вы сами себе рассказывайте, уже покращення проходили такое. Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5430
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Не треба приписувати це зниження комунпослуг Зе команді - цей механізм перерахунків за тепло зроблен ще декілька років тому, коли про Зе як кандидата в президенти ще ніхто не знав Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7949 Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6569

А зеленофіли вже махають прапорами і волають: перемога !


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Дійсно, сума зменшилася (Київ): грудень 2018 р. за опалення - 1586, а грудень 2019 р. - 1307. Але, якщо брати до уваги, що середня температура у грудні 2018 по Києву була - 2,2, а в грудні 2019 року +2,7 (різниця майже 5), то реального зниження майже немає.
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Ни фига! Или, как говорил Бородач, Х@ра с два! В Киеве прошлая платежка (за ноябрь) за тепло была за 2комн. 801, сейчас (за декабрь) 1041. Покращення? Гор. вода - тариф тот же.
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Неправда!!! В Франківську не знижено,а навпаки!!! Морозів не було а в платіжці за 50-т квадратів 1700!!!
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Николаевские тепловики послали Гончарука далеко. Не только не снизили, а по факту повысили сотни на 2-3 для двушки. И это при более теплом декабре.
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С января цена на распределение газа вырастет на 40% - НКРЭКУ В следующем году тарифы операторов ГРС будут повышаться в два этапа
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов газораспределительных сетей (ГРС) с 1 января 2020 года на 40%, с 1 июля - еще на 20%. Об этом сообщает ExpoConsulting.
Отмечается, что на заседании 24 декабря было принято решение повысить тарифы на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% (на 30-200% в зависимости от компании
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Киев. 3-комнатная. 1300 - 1200 (ноябрь-декабрь). Считайте сами, сколько это процентов, но точно не 30.
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Полный бред! Гончарук очередной "Сеня кролик". Тот тоже народу рассказывал что у нас все хорошо а сам тем временем разворовывал страну. И где он сейчас??? В Америке. О как. Настала эпоха тупиц у власти. Мало того, они еще не нажрались и поэтому начали грабить страну в открытую. Видимо из за своей тупости. Кретины.
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Брехня. Сосросенок врать толком не научился.
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Суммы в платежках за тепло и горячую воду снижены до 30% в 124 городах, - Гончарук

Наверное Гончарук живет в другой стране.
Не знаю у кого что уменьшилось но квитанция за грудень 2019.
Опалення тариф 1795грн 53коп. Я так понял это стоимость одной гигакалории.
Использовано - 1.0222696 Г кал/м2
Нараховано -1836грн 28 коп.
Трехкомнатная квартира панелька.
И квитанция аналогичная за прошлый год за тот же месяц.
Тариф- 1523грн 63коп.
Использовано - 1.2248391 Г кал/м2
Нараховано -1902грн 09 коп.

Так что тариф стал еще выше чем был год назад.
Если что это Ровно.
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У мене за грудень 2019 порівняно з груднем 2018 менше може гривень на 100... Це явно не 30% (десь 10-12%) і швидше продиктовано теплою погодою...

А у моїх батьків різниця між груднем 2019 і груднем 2018 ну може гривень 13 чи 15... Оце покращення привалило!
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Члены зЭ-команды давно уже привыкли, с выборов, что их лохторат хавает любую фигню и любые враки. ВОт и сейчас просто тупо нагло врут в лицо, считают, что все пройдет как всегда...
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А про ціну на газ для населення чому мовчиш - у січні 2019року 1000м3 коштувала 305 у.о., у січні 2020року з врахуванням двох платіжок ціна складає 340 у.о. за 1000 м3. І не чути борцунів за зниження ціни на газ. Зараз топ теми для них це ринок землі. Тримають носа вітром, аби тільки не втрачати електоральну підтримку.
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Да что это такое ! ? Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8851
Ни одного ЗЕ-комента. Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 309
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Уж лучше бы ты, гад, помалкивал. г.Запорожье, Вознесеновский р-н, в "платежке" за декабрь 2019 выставили за отопление 32,19/кв. м. В соседнем доме у мамы - 40,18!!! Если вы, суки, называли П.АПорошенко "барыгой", то вы-то кто?!?!.
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Лохи всё рассказывают про экономику, пишут научные работы, а оказывается всё гораздо проще. Один 42 летний не лох сказал что по чём и всё. Кому бы сдать это экономическое чудо.
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