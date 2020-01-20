 Суммы в платежках за тепло и горячую воду снижены до 30% в 124 городах, - Гончарук

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сказано - сделано! Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. В 124 городах Украины осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.
К правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днипро, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев", - отметил Гончарук.
Он приводит в пример платежки за декабрь 2019-го в нескольких областях:
- сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам: от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн во Львовской обл;
- по 2-комнатным квартирам: от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл.;
- по 3-комнатным квартирам: от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.
Также в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.
По словам премьера, это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.
цены космос, местные бандиты не стесняются
Спасибо зеликам за это!!!
Оно, что, погодой управляет? Так ему в Павловку срочно.
Мне пришла платежка с точно такими же тарифами на отопление, что и в прошлом месяце.
(Киев)
Но, в конце концов, главное не то, как на самом деле, а чего говорят по телевизору. Эту идею українські урядовці, кажется, пронесут сквозь века.
і з погодою пофартило...
Так , что это вы сами себе рассказывайте, уже покращення проходили такое.
А зеленофіли вже махають прапорами і волають: перемога !
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов газораспределительных сетей (ГРС) с 1 января 2020 года на 40%, с 1 июля - еще на 20%. Об этом сообщает ExpoConsulting.
Отмечается, что на заседании 24 декабря было принято решение повысить тарифы на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% (на 30-200% в зависимости от компании
Наверное Гончарук живет в другой стране.
Не знаю у кого что уменьшилось но квитанция за грудень 2019.
Опалення тариф 1795грн 53коп. Я так понял это стоимость одной гигакалории.
Использовано - 1.0222696 Г кал/м2
Нараховано -1836грн 28 коп.
Трехкомнатная квартира панелька.
И квитанция аналогичная за прошлый год за тот же месяц.
Тариф- 1523грн 63коп.
Использовано - 1.2248391 Г кал/м2
Нараховано -1902грн 09 коп.
Так что тариф стал еще выше чем был год назад.
Если что это Ровно.
А у моїх батьків різниця між груднем 2019 і груднем 2018 ну може гривень 13 чи 15... Оце покращення привалило!
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