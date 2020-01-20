 Украина свяжется с партнерами по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сказал Пристайко во время совместной пресс-конференции в Киеве с действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой.
"Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ - что это означает вообще. Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", - сказал Пристайко.
"В первую очередь что мы должны сделать сейчас - и вы услышали это от премьер-министра Албании - мы должны усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата, пребывания 24 часа в сутки, технических возможностей для того, чтобы фиксировать эти данные и требовать соблюдения", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Министр подчеркнул, что будет реакция на такие обстрелы с украинской стороны, которая будет пытаться срочно связываться с партнерами по Нормандскому формату.
"Потому что, действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают", - добавил Пристайко
Как сообщалось, 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин погиб.
Праільна. рішеніє! куйлу поскаржіться!
"Кто всегда жалуется, того никогда не жалеют." Томас Фуллер
идиоты , мля. 18 января - 1 погиб и 10 ранено, 19 января - 8 ранено. Нихерово так снизилось...
тактика поменялась у врага, прицельно скидывают бомбы с беспилотников, от которых не скрыться... А не стреляют видимо наши в ответ....
Клятый барыга!
то ж звертайтеся! в них ще багато гарних ідей є!
А шо он может сделать? Он же ж говнокомандующий... говнокомандец такой... а шо они... они первые...
а мы будем, мы должны, мы планируем, мы обратимся... морген, морген, нур нихт хойте... созвучно идишу...
А-а-а. Ну, тогда я спокоен. Эти точно порешают.
У вас уже и готовая формула "обращения" есть: "я вас очень папрашу павлиять на ту сторону!"
До чего ж, ****, тошно на вас смотреть!
Обстрелов НВФ РФ, ты хотел сказать? Или опять "это кто-то там стреляет, а нужно просто прекратить"?
Вроде очень добрый, а несет чушь. Ах да, тамженашиублюди.... Захряченко например был такой себе - он даже в ВСУ служил в свое время.
Зе же говорил, как он смотрел в глаза путину 8 часов на нормандской встречи....
Не разглядел что ли как, путин послал его нах и его "все за ради Мира..."?
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Пристайко в Раде не ответил на вопрос относительно визита Зеленского в Оман
https://www.unn.com.ua/ru/news/1846992-pristayko-v-radi-ne-vidpoviv-na-zapitannya-schodo-vizitu-zelenskogo-v-oman
Сдавайтесь и будет вам мир (
P.S. страна напуганных идиотов
И у вас будет целый месяц не скаржитись....
ИДИОТЫ....
По другому быть не может.
А 4 раза тем более))))
Он только во вкус вошел...
И теперь удивляется чего же его снова обносит сосед алкаш?!))))
Это слоган наших 73% уставших от войны и беспредела Барыги увеличившего свое состояние в трилионы раз!))))