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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3886) Россия (74769) Донбасс (20470) минские соглашения (2732) Сайдик (202)

 Россия - сторона конфликта на Донбассе, - Сайдик

Россия считает себя якобы посредником в войне на Донбассе, хотя Минские соглашения подписали представители РФ, Украины и ОБСЕ – что означает, что Россия является стороной конфликта.

Об этом в интервью изданию "Коммерсантъ" заявил ушедший со своего поста спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик. передает Цензор.НЕТ.

"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи [бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе] Хайди Тальявини, [экс-президента Украины] Леонида Кучмы и [бывшего посла РФ в Украине] Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние – и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник – ОБСЕ", – отметил Сайдик.

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Сайдик подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.

"Возьмем последний "закон" так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что "государственная граница" – это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с Минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует Минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример... Посредник не может быть на чьей-то стороне. Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой миссии, то 80–90% отказов в доступе [наблюдателям] приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник", – отметил экс-спецпредставитель.

По мнению Сайдика, Минские соглашения нужно продолжать воплощать в жизнь.

"В отличие от многих и в Украине, и в России, и в Европе я считаю, что Минские соглашения – хорошие соглашения. Их можно воплощать в жизнь. Но это конфликт глобального масштаба, в котором есть нерациональные элементы, не позволяющие воплощать соглашения. Какой-то особый статус для Донбасса имел бы смысл в составе Украины. Но пока не вижу готовности и желания руководителей так называемых республик быть в составе Украины", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3170774
 
   
 Топ комментарии
 
НИфига себе .... Россия - сторона конфликта на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4395дошло на шестой год ............ Россия - сторона конфликта на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 1988
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Хер Сайдик, чого ти про це мовчав усі ці роки?
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пока он был в ОБСЕ , он не мог этого говорить, сейчас на шестой год он может это сказать, как не полномочное лицо....
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Певно кацапи перестали платити йому гроші , от він і різко прозрів . Тому розповідає про те що тоді бачив , але мовчав .
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а може зараз і нахер вони нам потрібні???
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якщо хочуть в Україну нехай голосують ногами і руками
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Нах нам нужен их голос? Втереться в Украину и опять с плакатиками нетната, и мы всех кормим лазить, а то и еще чего похуже???!!!!!
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їхнього голосу нам на наших виборах не потрібно, нехай в себе голосують за Україну Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - Сайдік - Цензор.НЕТ 358
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Что ж только "экс" и ушедшие рот начинают раскрывать? Когда был действующим, почему язык в жо пе был?
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уже даже х.з. что там и к чему, но то шо Рашку наши заставили поставить ничего не значащую подпись, это однозначно хорошо. правда Рашке на подпись плевать, как и на тот шо Чмучма подписала Меморандум и "Бааальшой договор о дружбе и жвачке"
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Хер Сайдик, чого ти про це мовчав усі ці роки?
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Даже часто-густо плохо видящее и слышащее ОБСЕ уже вынужено напоминать властям Украины, кто убивает ее граждан...
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Сайдик не жванди! Іхтамнєт! ОБСЄ їх там за шість років ні разу не фіксувала!
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"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали", - заявив Владимир Путин, ---- это о Будапештском меморандуме
и также везде.
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Правда,сказанная несвоевременно стоила нам жизней,лучших из нас...
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Сайдика интересует желают или не желают марионетки кремля быть в Украине???? А то что Украина не зочет этот кровавый руснявый гнойник у себя видеть независимо от их желания этого Сайдика не интересует???!!!!
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Жесть, во это да, Я не узнаю Сайдика😧😧😧норешт1 д1йшло ☝️☝️☝️
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.. . .Что то не могу понять.. .................................................................

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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

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и УНИЧТОЖАЕТ сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ??........................................................................................................................................................................................................................................... А что говорить о ЛИВИИ и ЦАР........????
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Нарешті, він (спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік) визнав, що ОБСЄ - посередник; причому - єдинний. А що заважало це визнати, коли був при посаді? Не інакше, як касапське газпукове бабло.
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это тот Сайдик...за которого мы уже забыли?
здратути...
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А Сівохо і Ермак і Ко кажуть, що вони брати. У них головний ворог Порох. І далі збираються відводити в поле війська з укріплень.
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