EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  4425  93
Все про:аэропорт (1273) Днепр_город (2919) Россия (74769) тендер (586) Бутусов Юрий (1998)

 Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов

Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук Российской Федерации Владимиру Кульчицкому, удостоенному в 2003 году президентом РФ Путиным звания Заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Да, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма "Прогресстех-Украина", конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве. Разумеется, кто он такой, в мининфраструктуре прекрасно знают. Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян

Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов 01

"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке. В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ. Кульчицкого интересует работа на стратегических направлениях - в инфраструктурных проектах и в авиастроении в Украине. Кульчицкий предлагает лучшим украинским студентам КПИ напрямую устраиваться к нему, чтобы все перспективные кадры сразу попадали на заметку к "Прогресстеху", - добавил журналист.

Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов 02

В 2011 году в журнале "Москва" профессор Кульчицкий объяснил свою стратегию очень прямо и откровенно: "В последние годы появилась мода пугать людей "страшилками" об утечке мозгов. Не надо пугаться утечки мозгов из страны, ибо на данный момент она значительно снизилась, а для "Прогресстеха" и вовсе такой проблемы не существует. Мы имеем дочерние фирмы в Армении и на Украине, активно и с пользой для дела аккумулируем у себя лучшие кадры, которые находим в СНГ. Резервы там пока еще имеются, а работы по специальности из-за развала экономики днем с огнем не сыщешь. И мы их берем к себе. Вопрос миграции из ближнего зарубежья в нашу страну очень важен для ее дальнейшего развития. Есть же у американцев разные программы по грин-картам - "Национальное достояние", "Социальная безопасность", "Выдающийся человек"... С их помощью они привлекают к себе крайне необходимых специалистов. И России нужно проводить аналогичную линию. Если есть реальная возможность привлечь инженера извне, если уровень жизни в России выше, чем в бывших союзных республиках, то этим надо воспользоваться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн

"Вот для какой цели работает Кульчицкий в Украине - и хочет продолжить вербовать кадры на деньги государственного бюджета. Надеюсь, Служба безопасности даст оценку результатам тендера по проектированию Днепровского аэропорта. В руки российской компании отдано проектирование одного из ключевых инфраструктурных проектов, аэропорта, имеющего важное стратегическое значение. Хотелось бы, чтобы руководство страны, отвечающее за безопасность государства, взяло на себя ответственность за это. Почему-то не слыхать, чтобы хоть одна украинская фирма получила российский госзаказ по строительству каких-либо государственно важных объектов. Ну и стоит установить, кто там в министерстве идет навстречу россиянам, кто принял решение о допуске к тендеру вообще. Надеюсь, что парламент отреагирует на такое событие. Конкурс надо отменять. Никакого "Прогресстеха" на стратегических объектах Украины быть не должно", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3170772
 
 
 Топ комментарии
 
А кака разніца? Я шота нєпанімаю?
 показать весь комментарий
 
А что на это нам скажет таварисч Баканов -Куршавельский.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Точно:
"В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."
 показать весь комментарий
 
 
а Баканов не видит этого черта....почему-то Бутусов видит....
 показать весь комментарий
 
 
баканов это цей?

ОписІва́н Генна́дійович Бака́нов - український бізнесмен, з 2019 року - державний діяч, працівник органів держбезпеки, Голова СБУ. Член РНБО. Перший заступник Голови СБУ і начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Близький друг Володимира Зеленського. Вікіпедія
 показать весь комментарий
 
 
Вроде он усилил свою активность с начала войны,а в 16 году совместно КПИ создал СП и стал почётным профессором.И Баканов не видит.А кто виноват что сначала войны никто и не смотрел в эту сторону?
 показать весь комментарий
 
Ситуацыя абс неприпустима!!!Заборона будь-якого заробітчанства катсабів Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5096 Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5644
 показать весь комментарий
 
 
Наші уооди- чиновники за більший відкат шозавгодно, комузавгодно продадуть.
п.с. хто взагалі допустив козлорилих до конкурсу...
 показать весь комментарий
 
 
Знаю працював в кращі часи, тоді ,ще зустрічалися нормальні люди.Потім почалося Безупинне покращення, кухаркіними виродками
 показать весь комментарий
 
А что на это нам скажет таварисч Баканов -Куршавельский.
 показать весь комментарий
 
 
А шо на это говорил Грицак - Мальдивский? Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2206
"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке. В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ." Источник: https://censor.net.ua/n3170772.
 показать весь комментарий
 
Почему этот Прогресстех за 5,5 лет так и не попал в санкционный список???
 показать весь комментарий
 
 
Берегли, чтобы именно Зелемойский начал развёртывать сотрудничество с паРашей, которое при Порошенко постепенно сворачивалось.
 показать весь комментарий
 
 
Какой предусмотрительный Порошенко - берег, чтобы начать развертывать сотрудничество с паРашей, да, пригожинец?
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомное, не подскажешь - с какого дуба ты упал, чтобы выстрогать волшебную палочку и сделать всё сразу, а то по эскизам инфантильных мечтаний малороссов в паРаше выстрогали Буратино? :D
 показать весь комментарий
 
 
Не по адресу - задавай подобные вопросы с подобными обращениями своим коллегам по фабрике троллей, лахтинец лишнехромосомный Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2343 .
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, а слабо сказать - Сам дурак! или тебе в детсадике ещё не разрешают?
 показать весь комментарий
 
 
Ты в своем уме? На рашке сотни тысяч разных фирм, что все фирмы надо знать и все вписывать в списки? Или это зеледрочеры так оправдывают своего оманского осла бубонную чуму за то что рашисты в последние 8 месяцев полезли со всех углов к нам в страну, т.к. у нас у власти кремлевский ушлепок клован? Вы со всем , уроды, из ума уже выжили. Зеленожопые пригласили этих уродов, а виновата прошлая власть? Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"что все фирмы надо знать и все вписывать в списки"

Те, которые сотрудничают с рашистской оборонкой и лезут на украинский рынок - разумеется, нужно знать и вписывать в список, а как иначе? Санкционные списки предполагают серьезную работу, а не с кандачка за пол-часика набросать.

" Зеленожопые пригласили этих уродов, а виновата прошлая власть"
Ты статью-то осилил, болезный? Этот урод тут с 2016го года активно участвует в разных проектах - какие в 2016м "зеленожопые" его пригласили?
 показать весь комментарий
 
 
Как то ты так из далека заходишь, надо сразу строчить, что это усьо Порох виноват, а зелень ни ни самая лучшая власть за всю независимость Украины.
 показать весь комментарий
 
СБУ в Курвашавелі в той час надривалася?
 показать весь комментарий
 
 
Если что, то была информация что даже на заправках рашкинцы устанавливали двери, а в них были "маячки"(это чтобы ракеты более точно шли к целям, принимая несколько точек сигнала позиционирования).
И не удивлюсь если это правда. Как и то что "академик" заложит пару тонн взрывчатки в аэропорту чтобы когда попрут, подорвать и посеять панику. Нету в мире такой подлости чтоб ее не сделал россиянин. Даже Меркель обосралась когда Путин ВНЕЗАПНО впустил в кабинет где была встреча, собаку, а она их просто до паники боится, ее "ажтрисет"(как и когда она встечалась с нашим Зелей)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а в ТВЄЛах детонаторі? Хде детонаторррррр??????
 показать весь комментарий
 
Я так вижу что галоперидола вам так и не завезли?

ну что же, будем сжимая глаза и дальше читать ваш поток сознания
или не только глаза..... Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1545 челюсти то есть
 показать весь комментарий
 
 
Я правильно понял, что в ТВЄЛах нет взрівателей а в дверях есть?
 показать весь комментарий
 
Товарищ, считаю шо вам надо отдохнуть.
Где я за "взрыватели в дверях" написал то?
 показать весь комментарий
 
Какаяразніца, маячки, взріватєли..єто одиннарот, пардон, результат.
 показать весь комментарий
 
В твоей психбольнице детонаторы, и подозреваю у тебя в ....опе
 показать весь комментарий
 
 
Не вижу проблему, ведь Ермак с Герусом именно этого добиваются, их на это, через Зелемойского, благословил зелекторат. Кто-нибудь видел, чтобы зелекторат заявил - Мы не хотели этого? Значит всё идёт по плану тех, кто был против Порошенко...
 показать весь комментарий
 
 
Электорат Зе - это лохи, только вожак у них "не лох"
Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 566
 показать весь комментарий
 
 
С чем в очередной раз поздравляю секту зе-команды Конкурс на проектирование аэропорта Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2413
 показать весь комментарий
 
 
А у нас при зе СБУ работает на кремлёвских пасипак, растилает им ковровые дорожки в Украине и если б не активисты, у нас бы наверное давно и концерт памяти кобзона провели.
 показать весь комментарий
 
 
Служив разом з двома близнюками. Схожі, як дві краплі води. Але один - шкідник, а інший - чесна людина. Так от шкідник робив шкоду, а отримував на горіхи його брат мовчки, не виправдовувавсь, що це не він нашкодив, брата вигороджував. Потім почали їх відрізняти по очах(очі видають сутність) і справедливість встановилась.
 показать весь комментарий
 
 
Должно крепко, до остановки дыхания икнуться кому-то в министерстве:

"Ну и стоит установить, кто там в министерстве идет навстречу россиянам, кто принял решение о допуске к тендеру вообще."

Источник: https://censor.net.ua/n3170772

И обязательно ректору КПИ.

"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке.
В 2016-м году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."

Источник: https://censor.net.ua/n3170772
 показать весь комментарий
 
 
В мене тільки одне запитання: доки ще зедрисня буде шкваритись на фліртах з руснею?
 показать весь комментарий
 
 
Гундяй,флирт с русней,ожил при петюне,нехрен с больной головы сваливать на здоровую.
Это тебе ответ,на дрыстовопрос.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
которые б/у запчасти из рф с тройной накруткой втюхивали ВСУ. Хрен слаще редьки для петюнь
 показать весь комментарий
 
Так где на них дела и приговоры? А я отвечу нигде, пыль в глаза лохторату перед выборами, это как "шютки" зебила про Пороха и Мальдивы, а само уже 10 раз за пол года где только не отдыхало "уставшее" непонятно от чего.
 показать весь комментарий
 
******!!! Поспешили чуток- еще ЗЕ не доздал Украину пока недоцарю всех православных
 показать весь комментарий
 
 
як доздасть, то буде нам тоді і аеропорт, і бєлка, і дзюрчок
 показать весь комментарий
 
 
А ГДЕ БИЛЕЦКИЙ С НАЦЖЕНАМИ АВАКОВА? УСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов молодец! Крот, который нароет инфу в пику сбу.
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому аббревиатура маленькими буквами.
 показать весь комментарий
 
 
какая разница кто будет строить аэропорт если он будет заасфальтирован?
 показать весь комментарий
 
 
Ось так. Цікаво, як цапи переназвуть Дніпро після того, як він буде окупований паРашою? І коли? Зєля провалює строки здачі?
 показать весь комментарий
 
 
Що там думати? Катеринослав, або Новоросійськ...
 показать весь комментарий
 
 
Є ще один варіант: Продажнимгривнудайськ.
 показать весь комментарий
 
 
Це вже не буде мати ніякої різниці. Хоч *********...
 показать весь комментарий
 
 
А ВОНО кіборгів шанує? Думає на аєропорт у Дніпрі вже не ************ герої?
 показать весь комментарий
 
 
Так раскройте же нам состав конкурсной комиссии. Думаю, что и участников боевых действий и обороны ДАП заинтересует, кто же готовит новые места для героизма украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, какие требования, такой и победитель. Если единственным критерием является цена, то получите и распишитесь. Какая страна, такие и критерии.
 показать весь комментарий
 
Да какая разница!(с)
Если Зе поздравляет ***** с Новым годом, ездит на встречу с его советником в Оман, мы готовимся покупать газ у русских и уже покупаем электроэнергию, и вообще, мы же "ментально сближаемся"!
 показать весь комментарий
 
 
Медичи своим врагам улыбались, а потом уничтожали нещадно.
А улыбаться и становиться на колени перед врагом - образ действий клоуна-ничтожества.
Согласен?
 показать весь комментарий
 
 
Мой папа меня учил - а какая разница? Ну реально, какая разница чего хотят эти биндеры? Главно, что мы с русскими один народ!
Конкурс на проєктування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук РФ Кульчицькому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2679
 показать весь комментарий
 
 
а кто ещё участвовал в тендере? какие цены выкатывали?
 показать весь комментарий
 
В Україні існує ілюзія тендерів. Там де є реальний інтерес, усі ці "Прозоро" до одного місця.
 показать весь комментарий
 
 
я к тому, что нужно подавать информацию корректно и если вдруг окажется, что ближайший конкурент(пусть даже национальный) выкатил 120 мпн., то разобраться почему такая разница, ведь в конце концов все это ляжет на бюджет.
 показать весь комментарий
 
Это Какой то Позор. Кто участвовал в Тендере. Есть Условия , А руские занизили километр полосы до 100 гривень , а западные партнеры так не могут . Вот и весь конкурс
 показать весь комментарий
 
 
Гнали на барыгу за Липецкую фабрику, теперь москалей позвали бабло в Украине рубить. Неужели на всей Земле лучшие проекты у Параши? Не верю
 показать весь комментарий
 
 
А чому всі кричать? Це ж брати. Вони будуть реконструкцію еєропорта робити для Бені, чи війського? Якщо військового,то це якраз "мирна" братва.
 показать весь комментарий
 
зебикам надо выкупить это фото, как лицо антикоррупции при зелохе
 показать весь комментарий
 
Бутусов раньше топил за Зелю, а теперь в обличители записался.
 показать весь комментарий
 
Настоящий украинец Кульчицкий! На своей ,богом данной земле! Патриотам на заметку,измеряющим высоту лба.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх