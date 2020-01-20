 Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Да, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма "Прогресстех-Украина", конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве. Разумеется, кто он такой, в мининфраструктуре прекрасно знают. Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер", - рассказал он.

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"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке. В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ. Кульчицкого интересует работа на стратегических направлениях - в инфраструктурных проектах и в авиастроении в Украине. Кульчицкий предлагает лучшим украинским студентам КПИ напрямую устраиваться к нему, чтобы все перспективные кадры сразу попадали на заметку к "Прогресстеху", - добавил журналист.

В 2011 году в журнале "Москва" профессор Кульчицкий объяснил свою стратегию очень прямо и откровенно: "В последние годы появилась мода пугать людей "страшилками" об утечке мозгов. Не надо пугаться утечки мозгов из страны, ибо на данный момент она значительно снизилась, а для "Прогресстеха" и вовсе такой проблемы не существует. Мы имеем дочерние фирмы в Армении и на Украине, активно и с пользой для дела аккумулируем у себя лучшие кадры, которые находим в СНГ. Резервы там пока еще имеются, а работы по специальности из-за развала экономики днем с огнем не сыщешь. И мы их берем к себе. Вопрос миграции из ближнего зарубежья в нашу страну очень важен для ее дальнейшего развития. Есть же у американцев разные программы по грин-картам - "Национальное достояние", "Социальная безопасность", "Выдающийся человек"... С их помощью они привлекают к себе крайне необходимых специалистов. И России нужно проводить аналогичную линию. Если есть реальная возможность привлечь инженера извне, если уровень жизни в России выше, чем в бывших союзных республиках, то этим надо воспользоваться".

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"Вот для какой цели работает Кульчицкий в Украине - и хочет продолжить вербовать кадры на деньги государственного бюджета. Надеюсь, Служба безопасности даст оценку результатам тендера по проектированию Днепровского аэропорта. В руки российской компании отдано проектирование одного из ключевых инфраструктурных проектов, аэропорта, имеющего важное стратегическое значение. Хотелось бы, чтобы руководство страны, отвечающее за безопасность государства, взяло на себя ответственность за это. Почему-то не слыхать, чтобы хоть одна украинская фирма получила российский госзаказ по строительству каких-либо государственно важных объектов. Ну и стоит установить, кто там в министерстве идет навстречу россиянам, кто принял решение о допуске к тендеру вообще. Надеюсь, что парламент отреагирует на такое событие. Конкурс надо отменять. Никакого "Прогресстеха" на стратегических объектах Украины быть не должно", - резюмировал Бутусов.