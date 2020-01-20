 Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Да, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма "Прогресстех-Украина", конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве. Разумеется, кто он такой, в мининфраструктуре прекрасно знают. Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер", - рассказал он.
"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке. В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ. Кульчицкого интересует работа на стратегических направлениях - в инфраструктурных проектах и в авиастроении в Украине. Кульчицкий предлагает лучшим украинским студентам КПИ напрямую устраиваться к нему, чтобы все перспективные кадры сразу попадали на заметку к "Прогресстеху", - добавил журналист.
В 2011 году в журнале "Москва" профессор Кульчицкий объяснил свою стратегию очень прямо и откровенно: "В последние годы появилась мода пугать людей "страшилками" об утечке мозгов. Не надо пугаться утечки мозгов из страны, ибо на данный момент она значительно снизилась, а для "Прогресстеха" и вовсе такой проблемы не существует. Мы имеем дочерние фирмы в Армении и на Украине, активно и с пользой для дела аккумулируем у себя лучшие кадры, которые находим в СНГ. Резервы там пока еще имеются, а работы по специальности из-за развала экономики днем с огнем не сыщешь. И мы их берем к себе. Вопрос миграции из ближнего зарубежья в нашу страну очень важен для ее дальнейшего развития. Есть же у американцев разные программы по грин-картам - "Национальное достояние", "Социальная безопасность", "Выдающийся человек"... С их помощью они привлекают к себе крайне необходимых специалистов. И России нужно проводить аналогичную линию. Если есть реальная возможность привлечь инженера извне, если уровень жизни в России выше, чем в бывших союзных республиках, то этим надо воспользоваться".
"Вот для какой цели работает Кульчицкий в Украине - и хочет продолжить вербовать кадры на деньги государственного бюджета. Надеюсь, Служба безопасности даст оценку результатам тендера по проектированию Днепровского аэропорта. В руки российской компании отдано проектирование одного из ключевых инфраструктурных проектов, аэропорта, имеющего важное стратегическое значение. Хотелось бы, чтобы руководство страны, отвечающее за безопасность государства, взяло на себя ответственность за это. Почему-то не слыхать, чтобы хоть одна украинская фирма получила российский госзаказ по строительству каких-либо государственно важных объектов. Ну и стоит установить, кто там в министерстве идет навстречу россиянам, кто принял решение о допуске к тендеру вообще. Надеюсь, что парламент отреагирует на такое событие. Конкурс надо отменять. Никакого "Прогресстеха" на стратегических объектах Украины быть не должно", - резюмировал Бутусов.
"В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."
ОписІва́н Генна́дійович Бака́нов - український бізнесмен, з 2019 року - державний діяч, працівник органів держбезпеки, Голова СБУ. Член РНБО. Перший заступник Голови СБУ і начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Близький друг Володимира Зеленського. Вікіпедія
п.с. хто взагалі допустив козлорилих до конкурсу...
"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке. В 2016 году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ." Источник: https://censor.net.ua/n3170772.
Те, которые сотрудничают с рашистской оборонкой и лезут на украинский рынок - разумеется, нужно знать и вписывать в список, а как иначе? Санкционные списки предполагают серьезную работу, а не с кандачка за пол-часика набросать.
" Зеленожопые пригласили этих уродов, а виновата прошлая власть"
Ты статью-то осилил, болезный? Этот урод тут с 2016го года активно участвует в разных проектах - какие в 2016м "зеленожопые" его пригласили?
И не удивлюсь если это правда. Как и то что "академик" заложит пару тонн взрывчатки в аэропорту чтобы когда попрут, подорвать и посеять панику. Нету в мире такой подлости чтоб ее не сделал россиянин. Даже Меркель обосралась когда Путин ВНЕЗАПНО впустил в кабинет где была встреча, собаку, а она их просто до паники боится, ее "ажтрисет"(как и когда она встечалась с нашим Зелей)))
ну что же, будем сжимая глаза и дальше читать ваш поток сознания
или не только глаза..... челюсти то есть
Где я за "взрыватели в дверях" написал то?
одиннарот, пардон, результат.
(ититьколотить)
"Ну и стоит установить, кто там в министерстве идет навстречу россиянам, кто принял решение о допуске к тендеру вообще."
Источник: https://censor.net.ua/n3170772
И обязательно ректору КПИ.
"Прогресстех", председателем правления которой является Кульчицкий, в Украине работает давно. Но именно с начала войны компания заметно усилила активность на украинском рынке.
В 2016-м году Кульчицкий создал совместное предприятие с Киевским политехническим институтом, стал даже внезапно почетным профессором КПИ."
Источник: https://censor.net.ua/n3170772
Это тебе ответ,на дрыстовопрос.
Если Зе поздравляет ***** с Новым годом, ездит на встречу с его советником в Оман, мы готовимся покупать газ у русских и уже покупаем электроэнергию, и вообще, мы же "ментально сближаемся"!
А улыбаться и становиться на колени перед врагом - образ действий клоуна-ничтожества.
Согласен?