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 Политика Украины, Общество
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 Председатель ОБСЕ 21 января посетит Донбасс

Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама планирует 21 января посетить Донбасс.

Об этом сказал Эди Рама во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Очень надеюсь, что погода позволит нам завершить то, что мы себе запланировали, а именно завтра визит на Восток Украины, где я хочу посмотреть, какая там сложилась гуманитарная ситуация и ситуация по безопасности в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность работы СММ на местах", - сказал Эди Рама.

Кроме того, он подчеркнул, что считает возможным и необходимым расширение мандат СММ ОБСЕ в Украине.

"Это наша общая позиция с господином министром (Пристайко. - Ред.), что вклад, который делают преданные своему делу сотрудники и сотрудницы СММ, является уникальным и очень важным для снижения напряженности и содействия установления мира, стабильности и безопасности. Я также разделяю с господином министром необходимость усилить эту миссию, всячески поддерживать ее за счет прежде всего надлежащего бюджета. Также надо обеспечить, чтобы СММ не только продолжала исполнять свою роль, но и усилилась, расширила свою роль за счет лучших ресурсов и лучшего технического потенциала", - пояснил председатель ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой продлить деятельность мониторинговой миссии на Донбассе, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3170771
 
 
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Так давайте послушаем еще разок, о чем проговорился Жириновский два года назад:
«Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. Им надоело подтасовывать результаты. Будет Госсовет - коллективный орган. Человек 30-40 будут сидеть в георгиевском зале Кремля. А Председатель Госсовета с правами Президента будет выбираться на заседании Госсовета. Как Си Дзиньпин. Всё, он теперь будет пожизненно. Они убрали ограничения по срокам. Всё. Мы теперь - Азия…»
А її оцю азію недавно повернули в ПАРЕ, ОБСЕ заграє з нею на Донбасі... А ця мокшанська Азія готуеться відмовитись від правових зобов"язань перед світом , внісши це в коснтицію ... Про Крим та й ппро інші справи по Раші типу збитого боінга тепер нічого й думати. То чи не все це в змусило вискочити Сайдіка з такими заявами?
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цитата від Жиріка - це матеріал з Еха Москви за 20.01.2020
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виснвок - усьо ідьот по плану , й абсолютно не випадковий наш ЗЕ й його бажання глянути ПУйлу у очі.
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А ще згадаємо, до речі , як Юля прогнозувала у 2018 му тому на каналі ZIK про протиснення до влади на майбутніх вибрах якогось нерозумного" без жодної ЗЕЛЕНОЇ !!! уяви" про політику та президентство? Наша Юля теж, як й Жирік,у 2018 му знала про плани Кремля - вислів Жиріка теж припадає на 2018 рік , коли він програв на виборах.
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