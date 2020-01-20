Об этом сказал Эди Рама во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
"Очень надеюсь, что погода позволит нам завершить то, что мы себе запланировали, а именно завтра визит на Восток Украины, где я хочу посмотреть, какая там сложилась гуманитарная ситуация и ситуация по безопасности в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность работы СММ на местах", - сказал Эди Рама.
Кроме того, он подчеркнул, что считает возможным и необходимым расширение мандат СММ ОБСЕ в Украине.
"Это наша общая позиция с господином министром (Пристайко. - Ред.), что вклад, который делают преданные своему делу сотрудники и сотрудницы СММ, является уникальным и очень важным для снижения напряженности и содействия установления мира, стабильности и безопасности. Я также разделяю с господином министром необходимость усилить эту миссию, всячески поддерживать ее за счет прежде всего надлежащего бюджета. Также надо обеспечить, чтобы СММ не только продолжала исполнять свою роль, но и усилилась, расширила свою роль за счет лучших ресурсов и лучшего технического потенциала", - пояснил председатель ОБСЕ.
«Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. Им надоело подтасовывать результаты. Будет Госсовет - коллективный орган. Человек 30-40 будут сидеть в георгиевском зале Кремля. А Председатель Госсовета с правами Президента будет выбираться на заседании Госсовета. Как Си Дзиньпин. Всё, он теперь будет пожизненно. Они убрали ограничения по срокам. Всё. Мы теперь - Азия…»
А її оцю азію недавно повернули в ПАРЕ, ОБСЕ заграє з нею на Донбасі... А ця мокшанська Азія готуеться відмовитись від правових зобов"язань перед світом , внісши це в коснтицію ... Про Крим та й ппро інші справи по Раші типу збитого боінга тепер нічого й думати. То чи не все це в змусило вискочити Сайдіка з такими заявами?